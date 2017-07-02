При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 3

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Serqey Nikitin:

Пример: Если EURUSD - вверх и USDJPY - вверх, то открываться по EURJPY  вверх -  практически ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль.

Ничего себе. Это для меня неожиданно. Я это себе записал. Посмотрю на истории.

 
nowi:

ну и как вы получите эту гарантию? кто вам ее даст...Гермес? бог коммерции и торговли..

вот у вас клиент с бошими бабками...серьезный клиент...он готов вам дать большие деньги в управление под 3% месяц..но вы должны дать гарантию..в противном случае вас закатают в асфальт..вы пойдете на это? только честно..от души...


И зачем такая агрессивность ?

Гарантию можно дать заключением договора, или поставить страховочную сумму, при потере которой инвестор отберет свой капитал. Как это делают брокеры, предоставив трейдеру кредитное плечо.

 
Serqey Nikitin:

Пример:

Если EURUSD - вверх и USDJPY - вверх, то открываться по EURJPY  вверх -  практически ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль.



Это ни о чем не говорит. Сегодня так, а завтра будет совсем на оборот. Такие временные закономерности не работают.

 
Petros Shatakhtsyan:

Это ни о чем не говорит. Сегодня так, а завтра будет совсем на оборот. Такие временные закономерности не работают.

Это не "временная закономерность", это - чистая математика... можно даже сказать - арифметика.

 

Практически в любой области, чем больше интервал прогноза, тем он менее точен, и при дальнейшем увеличении интервала вообще разваливается.

В трейдинге все аналогично, прогноз и гарантированная прибыль возможны только на небольших интервалах. А именно, скальперские и околоскальперские стратегии. Дальше полная неопределенность. Там где начинается ТА какие либо достоверные прогнозы заканчиваются.

 
Serqey Nikitin:

Это не "временная закономерность", это - чистая математика... можно даже сказать - арифметика.


Спорить не надо. Откройте сигнал, торгуйте и докажите.

 

Усы ,лапы, хвост вот мои доказательства.....

 

Есть тема про грааль,чё вы тут рассуждаете

 
Petros Shatakhtsyan:

Спорить не надо. Откройте сигнал, торгуйте и докажите.

Доказывать?..   А кому?..   Или у  Вас рученочки не из того места растут, и Вам это не под силу?

Это Ваши проблемы!  Не нравится - не бери в рот или  выплюнь!

 
Serqey Nikitin:

Доказывать?..   А кому?..   Или у  Вас рученочки не из того места растут, и Вам это не под силу?

Это Ваши проблемы!  Не нравится - не бери в рот или  выплюнь!

Справедливости ради, посмотрите на это. Это последняя неделя ТФ H4. Зависимость EURJPY от (EURUSD и USDJPY) - очевидна:

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