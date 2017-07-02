При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 8

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Serqey Nikitin:

Да! Тоже ГРААЛЬ - за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!!!  А если уменьшить размер  тейка  - так все 9 лет!!!

ну это агония уже у вас пошла ))
 
Serqey Nikitin:

Да! Тоже ГРААЛЬ - за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!!!  А если уменьшить размер  тейка  - так все 9 лет!!!

а если увеличить размер тайка на один пункт - то получится слив.
так как советник подогнан на истории именно под такой размер тейка. ))
 
Serqey Nikitin:

Да! Тоже ГРААЛЬ - за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!!!  А если уменьшить размер  тейка  - так все 9 лет!!!

Сергей, "за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!" — это интересно. Жаль, у Вас нет Сигналов. Интересно было бы взглянуть на график роста баланса.

 
igrok333:
а если увеличить размер тайка на один пункт - то получится слив.
так как советник подогнан на истории именно под такой размер тейка. ))
Мальчик! Ну немножко подумай своей головкой - сколько форс-мажоров было за эти 9 лет, и ни одной убыточной сделки... А ты о подгонке... Обидно за тебя...
 
Serqey Nikitin:
Мальчик! Ну немножко подумай своей головкой - сколько форс-мажоров было за эти 9 лет, и ни одной убыточной сделки... А ты о подгонке... Обидно за тебя...

Сливатор сигналов, подогнать советник под историю для 16 сделок, может даже мальчик.

Сливатор сигналов, так ты 9 лет назад писал этот советник, до всех этих форсмажоров, или уже, все таки, после них?

под 16 сделок всего советник подогнать на истории! слабо!

Serqey Nikitin, впарь этому ватнику (Victor Ziborov) свой советник. такие на лохотроны слетаются как мухи на говно.
 
igrok333:

Сливатор сигналов, подогнать советник под историю для 16 сделок, может даже мальчик.

Сливатор сигналов, так ты 9 лет назад писал этот советник, до всех этих форсмажоров, или уже, все таки, после них?

под 16 сделок всего советник подогнать на истории! слабо!

Serqey Nikitin, впарь этому ватнику (Victor Ziborov) свой советник. такие на лохотроны слетаются как мухи на говно.

Ты еще тупее, чем кажешься с первого взгляда:

1. посмотрел бы сначала на даты,

2. и почитал приложения...

Ну да это слишком много для твоей маленькой головки...

 
Serqey Nikitin:

Ты еще тупее, чем кажешься с первого взгляда:

1. посмотрел бы сначала на даты,

2. и почитал приложения...

Ну да это слишком много для твоей маленькой головки...

что это за говно?

(это твой тест за полтора года)

 
igrok333:
что это за говно?

(это твой тест за полтора года)

Мальчик! Сначала разработай что-нибудь похожее с прибылью за пять лет, а потом будешь гнуть пальцы...

Нахватались верхушек знаний, а на деле -  ПШИК...

 
Serqey Nikitin:

Мальчик! Сначала разработай что-нибудь похожее с прибылью за пять лет, а потом будешь гнуть пальцы...

Нахватались верхушек знаний, а на деле -  ПШИК...

не знаю, сливатор сигналов, мне кажется, что на той картинке какое-то говно.
 

Это один из местных клоунов-граальщиков, не обращайте внимания.

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