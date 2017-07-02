При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 8
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Да! Тоже ГРААЛЬ - за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!!! А если уменьшить размер тейка - так все 9 лет!!!
Да! Тоже ГРААЛЬ - за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!!! А если уменьшить размер тейка - так все 9 лет!!!
так как советник подогнан на истории именно под такой размер тейка. ))
Да! Тоже ГРААЛЬ - за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!!! А если уменьшить размер тейка - так все 9 лет!!!
Сергей, "за почти 7 лет ни одной убыточной сделки!" — это интересно. Жаль, у Вас нет Сигналов. Интересно было бы взглянуть на график роста баланса.
а если увеличить размер тайка на один пункт - то получится слив.
так как советник подогнан на истории именно под такой размер тейка. ))
Мальчик! Ну немножко подумай своей головкой - сколько форс-мажоров было за эти 9 лет, и ни одной убыточной сделки... А ты о подгонке... Обидно за тебя...
Сливатор сигналов, подогнать советник под историю для 16 сделок, может даже мальчик.
Сливатор сигналов, так ты 9 лет назад писал этот советник, до всех этих форсмажоров, или уже, все таки, после них?
под 16 сделок всего советник подогнать на истории! слабо!
Serqey Nikitin, впарь этому ватнику (Victor Ziborov) свой советник. такие на лохотроны слетаются как мухи на говно.
Сливатор сигналов, подогнать советник под историю для 16 сделок, может даже мальчик.
Сливатор сигналов, так ты 9 лет назад писал этот советник, до всех этих форсмажоров, или уже, все таки, после них?
под 16 сделок всего советник подогнать на истории! слабо!
Serqey Nikitin, впарь этому ватнику (Victor Ziborov) свой советник. такие на лохотроны слетаются как мухи на говно.
Ты еще тупее, чем кажешься с первого взгляда:
1. посмотрел бы сначала на даты,
2. и почитал приложения...
Ну да это слишком много для твоей маленькой головки...
Ты еще тупее, чем кажешься с первого взгляда:
1. посмотрел бы сначала на даты,
2. и почитал приложения...
Ну да это слишком много для твоей маленькой головки...
(это твой тест за полтора года)
что это за говно?
(это твой тест за полтора года)
Мальчик! Сначала разработай что-нибудь похожее с прибылью за пять лет, а потом будешь гнуть пальцы...
Нахватались верхушек знаний, а на деле - ПШИК...
Мальчик! Сначала разработай что-нибудь похожее с прибылью за пять лет, а потом будешь гнуть пальцы...
Нахватались верхушек знаний, а на деле - ПШИК...
Это один из местных клоунов-граальщиков, не обращайте внимания.