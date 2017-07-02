При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 4
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Пример:
Если EURUSD - вверх и USDJPY - вверх, то открываться по EURJPY вверх - практически ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль.
Доказывать?.. А кому?.. Или у Вас рученочки не из того места растут, и Вам это не под силу?
Это Ваши проблемы! Не нравится - не бери в рот или выплюнь!
Заниматься форексом с такими нервами и с таким воспитанием, это вредно.
Заниматься форексом с такими нервами и с таким воспитанием, это вредно.
Petros, не нервничаем, Я уже писал перед этим, что кроме пустословия доказательств не будет
Скрин:
Petros, не нервничаем, Я уже писал перед этим, что кроме пустословия доказательств не будет
Такое впечатление, что собралась детсадовская младшая группа, и все ждут конфетку...
Пора уже самим анализировать идеи, а не выпрашивать доказательства, которые Вам все равно надо будет проверять .
Такое впечатление, что собралась детсадовская младшая группа, и все ждут конфетку...
Пора уже самим анализировать идеи, а не выпрашивать доказательства, которые Вам все равно надо будет проверять .
Ну так вы завели песню, а теперь уже и нет доказательств.
К чему вы словесно утверждаете то, что не можете доказать. Не можете доказать, тогда и не нужно утверждать.
Ну так вы завели песню, а теперь уже и нет доказательств.
К чему вы словесно утверждаете то, что не можете доказать. Не можете доказать, тогда и не нужно утверждать.
Это Вам нужны доказательства! Вот Вы и работайте... С какой стати я буду за Вас делать Вашу работу?...
А если Вас это не интересует, то тем более, заводить разговор на эту тему не следует.
И вообще, не красиво клянчить то, что можешь сделать Сам!
Это Вам нужны доказательства! Вот Вы и работайте... С какой стати я буду за Вас делать Вашу работу?...
А если Вас это не интересует, то тем более, заводить разговор на эту тему не следует.
И вообще, не красиво клянчить то, что можешь сделать Сам!
Та вы по всем форумам уже всех "достали" своей наивностью и прибыльностью, уже столько сигналов слитых лично вами, что их не сосчитать.
Мастер трейдинга блин...
Это Вам нужны доказательства! Вот Вы и работайте... С какой стати я буду за Вас делать Вашу работу?...
А если Вас это не интересует, то тем более, заводить разговор на эту тему не следует.
И вообще, не красиво клянчить то, что можешь сделать Сам!
Покажите себя здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Покажите себя здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Заодно мне объясните, зачем оно нужно?
А то, я вот понимаю темы о МО или как нарисовать индикатор - решаются конкретные вопросы. А чемпионат что решает? Померяться х..? Для чего? В общем, и так понятно, что у некоторых длиннее.)) Ну, выяснили. И что?
Покажите себя здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Та вы по всем форумам уже всех "достали" своей наивностью и прибыльностью, уже столько сигналов слитых лично вами, что их не сосчитать.
Мастер трейдинга блин...