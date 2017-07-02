При каких условиях Трейдер может получить ГАРАНТИРОВАННУЮ прибыль...? - страница 4

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Serqey Nikitin:

Пример:

Если EURUSD - вверх и USDJPY - вверх, то открываться по EURJPY  вверх -  практически ГАРАНТИРОВАННАЯ прибыль.


Интересно проверить это программно. Попробую скрипт накатать в свободное время )
 
Serqey Nikitin:

Доказывать?..   А кому?..   Или у  Вас рученочки не из того места растут, и Вам это не под силу?

Это Ваши проблемы!  Не нравится - не бери в рот или  выплюнь!


Заниматься форексом с такими нервами и с таким воспитанием, это вредно.  

 
Petros Shatakhtsyan:

Заниматься форексом с такими нервами и с таким воспитанием, это вредно.  

Petros, не нервничаем, Я уже писал перед этим, что кроме пустословия доказательств не будет

Скрин:


 
Vitaly Muzichenko:

Petros, не нервничаем, Я уже писал перед этим, что кроме пустословия доказательств не будет


Такое впечатление, что собралась детсадовская младшая группа, и все ждут конфетку...

Пора уже самим анализировать идеи, а не выпрашивать доказательства, которые Вам все равно надо будет проверять .

 
Serqey Nikitin:

Такое впечатление, что собралась детсадовская младшая группа, и все ждут конфетку...

Пора уже самим анализировать идеи, а не выпрашивать доказательства, которые Вам все равно надо будет проверять .

Ну так вы завели песню, а теперь уже и нет доказательств.

К чему вы словесно утверждаете то, что не можете доказать. Не можете доказать, тогда и не нужно утверждать.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну так вы завели песню, а теперь уже и нет доказательств.

К чему вы словесно утверждаете то, что не можете доказать. Не можете доказать, тогда и не нужно утверждать.

Это Вам нужны доказательства!  Вот Вы и работайте...  С какой стати я буду за Вас делать Вашу работу?...

А если Вас это не интересует, то тем более, заводить разговор на эту тему не следует.

И вообще, не красиво клянчить то, что можешь сделать Сам!

 
Serqey Nikitin:

Это Вам нужны доказательства!  Вот Вы и работайте...  С какой стати я буду за Вас делать Вашу работу?...

А если Вас это не интересует, то тем более, заводить разговор на эту тему не следует.

И вообще, не красиво клянчить то, что можешь сделать Сам!

Та вы по всем форумам уже всех "достали" своей наивностью и прибыльностью, уже столько сигналов слитых лично вами, что их не сосчитать.

Мастер трейдинга блин...

 
Serqey Nikitin:

Это Вам нужны доказательства!  Вот Вы и работайте...  С какой стати я буду за Вас делать Вашу работу?...

А если Вас это не интересует, то тем более, заводить разговор на эту тему не следует.

И вообще, не красиво клянчить то, что можешь сделать Сам!

Покажите себя здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 
Vitaly Muzichenko:

Покажите себя здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...

Заодно мне объясните, зачем оно нужно?

А то, я вот понимаю темы о МО или как нарисовать индикатор - решаются конкретные вопросы. А чемпионат что решает? Померяться х..? Для чего? В общем, и так понятно, что у некоторых длиннее.)) Ну, выяснили. И что?

 
Vitaly Muzichenko:

Покажите себя здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Vitaly Muzichenko:

Та вы по всем форумам уже всех "достали" своей наивностью и прибыльностью, уже столько сигналов слитых лично вами, что их не сосчитать.

Мастер трейдинга блин...

Ну зачем же так нервничать... Можно подумать, что Вы мне отдолжили миллион, а я Вам его не вернул...?!?
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