Будете ли вы создавать советники с GUI, если его создание будет занимать минуты? - страница 3
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Выводить информацию - опять же, что выводить ? Название комбинаций ? Это делают значки на графике... писать там нечего особо...
Кстати, на этапе создания и отладки советника требуется вывод многих данных. Представьте, что GUI на данном этапе, это как строительные леса. У Вас есть некоторый алгоритм, который вы "синтезируете" в METAEDITOR и он что то считает. Куда Вы выводите его данные? В Alert() или Print()? Может в файл? Это все неудобно. А могли бы быстро создать несколько окон с таблицами и выводить туда все что нужно.
Не голосовал. т.к. нет нужного варианта: могу создать панель за секунды, но где ни попадя не использую.
Если панель нужна, то выбирете какой то вариант, за GUI в советниках. Никто не ставит вопрос об использовании GUI "где ни попадя". Вообще не понимаю, откуда этот вопрос взялся.
К слову, тех кому GUI совсем не нужен, на данный момент только 19%. Поэтому, я и добавил, что Вы высказываете Ваше мнение.
Точно подмечено
В основной массе советники используются как автомат: запустил и забыл. Зачем там нужен GUI.
Это уже скорее всего торговая панель получается для ручной торговли
Линуксоиды вообще в командной строке живут, и к ГУИ как-то и не стремятся.)
Что смотреть в советнике через ГУИ? Ума не приложу. Протоколы можно в блокноте или БД посмотреть. А работоспособность - текущее время через ТС на экран выводишь - совпадает, значит функционирует. А все изменения настроек ТС без проблем делаются через файл.
Vitaly Muzichenko:
В основной массе советники используются как автомат: запустил и забыл. Зачем там нужен GUI.
Это уже скорее всего торговая панель получается для ручной торговли
Наверное поэтому синониум советника "сливатор"? Запустил и забыл! Круто! Это и есть реальная и профессиональная торговля!
Зачем там нужен GUI? - Чтобы выводить нужную рыночную информация, статистику реальной торговли, текущие настройки советника, результаты работы своих аналитических алгоритмов. Чтобы все это было удобно расположено, доступно, интерактивно и не требовало перезапуска программы при изменении настроек. GUI нужен для расширения и наращивания функционала эксперта.
Для достижения больших возможностей и одновременного упрощения кода программы.
У нас просто разные мнения. Это нормально.
На вопрос "быть или не быть", некоторые люди автоматом отвечают "Не быть!". А потом жалуются что жизнь стоит на месте...)) (так, к слову)
- Рабинович, у есть собственное мнение?
- Есть, но я с ним категорически не согласен!
- Рабинович, у есть собственное мнение?
- Есть, но я с ним категорически не согласен!
Тонко. )
Только сейчас понял к чему этот анектод.
Чтобы выводить нужную рыночную информация, статистику реальной торговли, текущие настройки советника, результаты работы своих аналитических алгоритмов.
GUI нужен для расширения и наращивания функционала эксперта.
А вот это каким образом? Какая связь графики и функционала?
Тренд-линия может строится по разному. По пикам свечей, по центру свечей, за свечами и тд... Вот здесь и настройки пригодились бы...
Каждый паттерн, - это не абсолютная величина. Это всегда приблизительный образ, который очерчивается по разному. Настройки опознания паттернов могут быть в коде, а могут быть в окнах GUI.
Настройки построения трендлиний - должны задаваться в начальных установках. Зачем тут ГУИ ?
Другое дело, когда надо интуитивно подобрать наиболее красивые трендлинии. Задаем один параметр - смотрим, нравится ? Задаем другой опять смотрим... и в конце концов - выбираем наиболее приятные трендлинии. Да, если работать с советником именно так - то без ГУИ, конечно, не обойтись.
Тоже самое с паттерном. Если у нас четкие правила - они задаются в коде, и не меняются. Если же мы хотим интуитивно подбирать что-то - конечно, с ГУИ будет куда удобнее.
В общем, для меня вопрос о нужности ГУИ - это вопрос нужности интуитивной торговли. Если торговать интуитивно, то и ГУИ очень даже будет кстати. Если торговать системно - в ГУИ смысла нет.