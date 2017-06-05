Если я гарантирую 100% фактическую защиту первоначальных инвестиций, то доверите ли Вы свои средства? - страница 3

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10 лямов или ярдов, гарнтия будет?

шучу конечно и сразу же отвечу - сольёте всё, до цента, поэтому - однозначно "нет"!

 
Maxim Dmitrievsky:

че вы как маленький то, вопросы какие-то дурацкие и тема сама по себе. Создавайте организацию, привлекайте ср-ва.. или мониторьте памм или сигнал.. а вот эти опросики все вообще бесполезно проводить. Если есть интересное предложение - то оно должно быть оформлено, т.к. реклама - двигатель прогресса, но только не в виде опросика на форуме а как это делают серьезные люди

 

Серьезные люди проводят маркетинговое исследование, прежде чем инвестировать средства в бизнес - это я и делаю.

 
-Aleks-:

 

Серьезные люди проводят маркетинговое исследование, прежде чем инвестировать средства в бизнес - это я и делаю.

найдите 300 баксов и инвестируйте и не задавайте серъезным людям подобных вопросов. Этот вопрос сам по себе уже не серъезен.

300 баксов....

ПАММ на крайняк.
 
Renat Akhtyamov:

10 лямов или ярдов, гарнтия будет?

шучу конечно и сразу же отвечу - сольёте, поэтому - однозначно "нет"!

 

Такую сумму я брать бы не стал - думаю, в пределах 15к бы собрал по 300-600 у.е. .

Да, слив у кого то будет, но не у всех сразу - в этом и идея - перекрывать из вознаграждения риски слива.

Зато потенциальная доходность может быть в районе 500% годовых.

 
-Aleks-:

 

Такую сумму я брать бы не стал - думаю, в пределах 15к бы собрал по 300-600 у.е. .

Да, слив у кого то будет, но не у всех сразу - в этом и идея - перекрывать из вознаграждения риски слива.

Зато потенциальная доходность может быть в районе 500% годовых.

Вас закидают на ПАММе деньгами с такой доходностью, взносами по 20-30 баксов. Проверено...

Да и тут в сигналах - переделайте на 5-рку и вперед.

Сделайте "маркетинговый" анализ 1-ой десятки на МТ5 в сигналах
 
Renat Akhtyamov:

найдите 300 баксов и инвестируйте и не задавайте серъезным людям подобных вопросов. Этот вопрос сам по себе уже не серъезен.

300 баксов....

ПАММ на крайняк.

 

Я не знаю, для кого какая сумма нормальная, просто моей АТС минимум надо 300 для вменяемой работы - поэтому такая сумма.

Предложение новое, и я бы сам не стал рисковать большими средствами, что так же оправдывает предложение о размере в 300у.е. .

Renat Akhtyamov:
Вас закидают на ПАММе деньгами с такой доходностью по 20-30 баксов. Проверено...

 

ПАММ не пойдет - там всё в одном котле, я же хочу распределить средства для снижения риска по разным сетам и торговым парам.
 
-Aleks-:

 

Я не знаю, для кого какая сумма нормальная, просто моей АТС минимум надо 300 для вменяемой работы - поэтому такая сумма.

Предложение новое, и я бы сам не стал рисковать большими средствами, что так же оправдывает предложение.

 

ПАММ не пойдет - там всё в одном котле, я же хочу распределить средства для снижения риска по разным сетам и торговым парам.

300 центов - 3 бакса...

Я пожелаю Вам огромного успеха.

[Удален]  
-Aleks-:

 

Серьезные люди проводят маркетинговое исследование, прежде чем инвестировать средства в бизнес - это я и делаю.


Это не маркетинговое исследование т.к. не сформулировано никакого предложения, это сотрясание воздуха :) так не делается. Сначала дается норм инфа с примером, как это будет выглядеть, а затем проводится опрос нравится ли людям такая идея. Кому доверите, зачем доверите, какова доходность.. кто вы вообще таакой и т.п., ничего не известно.. Блок схемы, график доходности, инфографика, инвест план
 
Renat Akhtyamov:
 

Сделайте "маркетинговый" анализ 1-ой десятки на МТ5 в сигналах

 Я знаю, что риски будут большие, и будет слив - не хочу подставлять людей.

Особенно после работы с инвестором, который требовал увеличить риски и утверждал, что не будет плакать, если будет слив - потом достал вопросом "почему так произошло".

 
-Aleks-:

 Я знаю, что риски будут большие, и будет слив - не хочу подставлять людей.

Особенно после работы с инвестором, который требовал увеличить риски и утверждал, что не будет плакать, если будет слив - потом достал вопросом "почему так произошло".

мдаааа. 100%-е гарантии говоришь?
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