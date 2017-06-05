Если я гарантирую 100% фактическую защиту первоначальных инвестиций, то доверите ли Вы свои средства? - страница 4

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Maxim Dmitrievsky:

Это не маркетинговое исследование т.к. не сформулировано никакого предложения, это сотрясание воздуха :) так не делается. Сначала дается норм инфа с примером, как это будет выглядеть, а затем проводится опрос нравится ли людям такая идея. Кому доверите, зачем доверите, какова доходность.. кто вы вообще таакой и т.п., ничего не известно.. 

 

Это предварительная идея, если людям интересно будет, то буду думать о цифрах - от числа потенциальных участников зависит рентабельность проекта.

Я пока не делаю предложений, а просто гипотетически интересуюсь мнением о таком предложении - может что-то надо изменить - пока всё пластично и обсуждаемо, кроме взятия сверх рисков - больше депозита.

 
Renat Akhtyamov:
мдаааа. 100%-е гарантии говоришь?

 

100% гарантии возврата вложенных первоначальных средств, а не гарантия отсутствия неудачи на торговом счете.
 
-Aleks-:

 

100% гарантии возврата вложенных первоначальных средств, а не гарантия отсутствия неудачи на торговом счете.

не понятен смысл.

К примеру - на счете сразу неудача.

Откуда средства на возврат?

Проще ж сразу самому вложить и не морочить людям голову?

Кстати за пользование чужими деньгами обычно в нормальном банке проценты капают. А тут...
 
Renat Akhtyamov:

не понятен смысл.

К примеру - на счете неудача.

Откуда средства на возврат?

Проще ж сразу самому вложить и не морочить людям голову?

 

Будут разные настройки советника, что дась возможность избежать единовременного слива всех инвесторов - средства, предполагается, будут браться из моего вознаграждения.

Сам хочу вложить свои средства в менее рискованные активы, что так же создаст подушку по выплате.

Т.е. я хочу рисковать только доходами от вкладов и облигаций (хотя после Пересвета уже репу чешу), и риск брать на покрытие убытков из этих доходов.


 
-Aleks-:

 

Будут разные настройки советника, что дась возможность избежать единовременного слива всех инвесторов - средства, предполагается, будут браться из моего вознаграждения.

Сам хочу вложить свои средства в менее рискованные активы, что так же создаст подушку по выплате.

Т.е. я хочу рисковать только доходами от вкладов и облигаций (хотя после Пересвета уже репу чешу), и риск брать на покрытие убытков из этих доходов.


ладно, всё понятно.

гарантий короче говоря, как оказалось - нет.

оставляешь по сути гарантии только себе, т.е. терять тебе итак нечего.

хм...

а деньги по видимому страсть как нужны


 

Renat Akhtyamov:


 Кстати за пользование чужими деньгами обычно в нормальном банке проценты капают. А тут...

 Так я не планирую брать деньги - только аккаунт от MT4.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ладно, всё понятно.

гарантий короче говоря, как оказалось - нет.

оставляешь по сути гарантии только себе, т.е. терять тебе итак нечего.


Это же МММ только через терминал! кто последний пришел на того и денег не хватило, пирамида рухнула )
 
Renat Akhtyamov:

ладно, всё понятно.

гарантий короче говоря, как оказалось - нет.

оставляешь по сути гарантии только себе, т.е. терять тебе итак нечего.

хм...

а деньги по видимому страсть как нужны

 

Почему ж гарантий нет? Гарантии - мой капитал. Просто он будет работать с менее рискованными инструментами.
 
Maxim Dmitrievsky:

Это же МММ только через терминал! кто последний пришел на того и денег не хватило, пирамида рухнула )

 

Не совсем - я же писал, что будет ограничение по приему инвесторов.
 
-Aleks-:

 Так я не планирую брать деньги - только аккаунт от MT4.

по подробнее пожалуйста. Демо счет чтоли?
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