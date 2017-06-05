Если я гарантирую 100% фактическую защиту первоначальных инвестиций, то доверите ли Вы свои средства? - страница 4
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Это не маркетинговое исследование т.к. не сформулировано никакого предложения, это сотрясание воздуха :) так не делается. Сначала дается норм инфа с примером, как это будет выглядеть, а затем проводится опрос нравится ли людям такая идея. Кому доверите, зачем доверите, какова доходность.. кто вы вообще таакой и т.п., ничего не известно..
Это предварительная идея, если людям интересно будет, то буду думать о цифрах - от числа потенциальных участников зависит рентабельность проекта.
Я пока не делаю предложений, а просто гипотетически интересуюсь мнением о таком предложении - может что-то надо изменить - пока всё пластично и обсуждаемо, кроме взятия сверх рисков - больше депозита.
мдаааа. 100%-е гарантии говоришь?
не понятен смысл.
К примеру - на счете сразу неудача.
Откуда средства на возврат?
Проще ж сразу самому вложить и не морочить людям голову?Кстати за пользование чужими деньгами обычно в нормальном банке проценты капают. А тут...
не понятен смысл.
К примеру - на счете неудача.
Откуда средства на возврат?
Проще ж сразу самому вложить и не морочить людям голову?
Будут разные настройки советника, что дась возможность избежать единовременного слива всех инвесторов - средства, предполагается, будут браться из моего вознаграждения.
Сам хочу вложить свои средства в менее рискованные активы, что так же создаст подушку по выплате.
Т.е. я хочу рисковать только доходами от вкладов и облигаций (хотя после Пересвета уже репу чешу), и риск брать на покрытие убытков из этих доходов.
Будут разные настройки советника, что дась возможность избежать единовременного слива всех инвесторов - средства, предполагается, будут браться из моего вознаграждения.
Сам хочу вложить свои средства в менее рискованные активы, что так же создаст подушку по выплате.
Т.е. я хочу рисковать только доходами от вкладов и облигаций (хотя после Пересвета уже репу чешу), и риск брать на покрытие убытков из этих доходов.
ладно, всё понятно.
гарантий короче говоря, как оказалось - нет.
оставляешь по сути гарантии только себе, т.е. терять тебе итак нечего.
хм...
а деньги по видимому страсть как нужны
Renat Akhtyamov:
Кстати за пользование чужими деньгами обычно в нормальном банке проценты капают. А тут...
Так я не планирую брать деньги - только аккаунт от MT4.
ладно, всё понятно.
гарантий короче говоря, как оказалось - нет.
оставляешь по сути гарантии только себе, т.е. терять тебе итак нечего.
Это же МММ только через терминал! кто последний пришел на того и денег не хватило, пирамида рухнула )
ладно, всё понятно.
гарантий короче говоря, как оказалось - нет.
оставляешь по сути гарантии только себе, т.е. терять тебе итак нечего.
хм...
а деньги по видимому страсть как нужны
Это же МММ только через терминал! кто последний пришел на того и денег не хватило, пирамида рухнула )
Так я не планирую брать деньги - только аккаунт от MT4.