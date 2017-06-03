Кто или что вставляет палки в колеса - страница 12
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Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?
Идеальный сливатор, можно прогнозы давать)) В минус тоже уметь надо торговать, это не так-то просто сливать быстрее спреда! Не закапывай талант, развивай!
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?
все не так!
скажи как тебе пришла в голову идея покупать после такого прижка вверх???? это же чистейшее самоубийство... это сигнал на продажу...такое движение почти никогда не остается без компенсации и как минимум надо ожидать откат...как минимум..
нужно понимать что за этим стоят люди в том числе большая толпа краткосрочных лонгистов...увидев такой взлет они тут же ринутся фиксировать свою прибыль толкая цену вниз...
+ подключится масса шортов....
все не так!
скажи как тебе пришла в голову идея покупать после такого прижка вверх???? это же чистейшее самоубийство... это сигнал на продажу...такое движение почти никогда не остается без компенсации и как минимум надо ожидать откат...как минимум..
нужно понимать что за этим стоят люди в том числе большая толпа краткосрочных лонгистов...увидев такой взлет они тут же ринутся фиксировать свою прибыль толкая цену вниз...
+ подключится масса шортов....
Я всего около недели на форексе. Пока только читаю, ну и пробую. Кончилось все не так и плохо. Утром закрыл лонг. Шорт закрылся по take (до 17:00 на работе). Итого за сутки 26 тыс. Сбер буду ждать до 160.
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?
то же самое на ехнесс на реале, хз