Кто или что вставляет палки в колеса - страница 12

Новый комментарий
 
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все  видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?
 
chyma:
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все  видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?

Идеальный сливатор, можно прогнозы давать)) В минус тоже уметь надо торговать, это не так-то просто сливать быстрее спреда! Не закапывай талант, развивай!
 
chyma:
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все  видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?

все не так!
скажи как тебе пришла в голову идея покупать после такого прижка вверх???? это же чистейшее самоубийство... это сигнал на продажу...такое движение почти никогда не остается без компенсации и как минимум надо ожидать откат...как минимум..

нужно понимать что за этим стоят люди в том числе большая толпа краткосрочных лонгистов...увидев такой взлет они тут же ринутся фиксировать свою прибыль толкая цену вниз...

+ подключится масса шортов....

 
nowi:

все не так!
скажи как тебе пришла в голову идея покупать после такого прижка вверх???? это же чистейшее самоубийство... это сигнал на продажу...такое движение почти никогда не остается без компенсации и как минимум надо ожидать откат...как минимум..

нужно понимать что за этим стоят люди в том числе большая толпа краткосрочных лонгистов...увидев такой взлет они тут же ринутся фиксировать свою прибыль толкая цену вниз...

+ подключится масса шортов....


Я всего около   недели на  форексе. Пока только читаю, ну и пробую. Кончилось  все не так и плохо. Утром закрыл  лонг. Шорт закрылся по take (до 17:00 на работе).  Итого за сутки 26 тыс. Сбер буду ждать до 160.

 

 
Уместно вспомнить фразу мессира Воланда: "А бывает и ещё хуже: только что человек соберётся съездить в Кисловодск, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмёт поскользнётся и попадёт под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее думать, что управился с ним кто-то совсем другой?" А ещё у Стругацких есть рассказ "За миллиард лет до конца света".
У меня такое тоже бывает. Нечасто, но вполне заметно. Я для себя вывел правило - я делаю всё, что в моих силах, для движения в сторону цели. Пусть с перерывами, пусть не получается. Когда исчерпаются все варианты и все доступные ресурсы - только тогда прекращаю движение. Пусть даже я не достигну цели, но моя совесть будет чиста - я сделал всё, что смог.
 
chyma:
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все  видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?

chyma:
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все  видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?

chyma:
Это демо-счет. Ставлю sell (красная точка). Дальше все  видно. Buy (зеленая точка). Дальше нет слов. Что делаю не так?

то же самое на ехнесс на реале, хз
1...56789101112
Новый комментарий