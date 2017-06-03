Кто или что вставляет палки в колеса
Не раз замечал, как только у меня возникают большие планы или светлые мысли по разработке робота, тут же возникают совершенно не зависящие от меня проблемы, которые эти планы срывают.
Ну, эт всегда так было, есть, и, наверное, будет. Такова селяви.)
Так а с чем это связано? Возникает ощущение неслучайности процесса.
Так а с чем это связано? Возникает ощущение неслучайности процесса.
С тем, что надо спасать мир, а Волчанский за компом сидит, и, как обычно, ровным счетом ничего не делает. Обычная история.)
Неправда ваша, класс фильтра дописываю. Откопал тут на сайте матлаба несколько интересных реализаций HP фильтра в матлабовских исходниках, решил перекинуть на MQL
С тем, что надо спасать мир, а Волчанский за компом сидит, и, как обычно, ровным счетом ничего не делает. Обычная история.)
:D супермэна ждут более важные свершения
При разработке системы могу неделю ни кем не общаться и не отвлекаться ни на что, послылать всех если не что-то жизненно важное.. Сегодня наконец-то летней одежды купил съездил, даже на магаз времени не бывает обычно и на готовку, хорошо что у меня есть личная женщина которая умеет готовить и которая очень радуется когда может потусить с подругами и никто ее не отвлекает от супер важного дела потрепать языком :)
Неправда ваша, класс фильтра дописываю. Откопал тут на сайте матлаба несколько интересных реализаций HP фильтра в матлабовских исходниках, решил перекинуть на MQL
Я то понимаю, но вот понимают ли это окружающие?))
Вспомнил анекдот.
Комиссия выписывает сумасшедшего из дурдома.
- Ну, вы теперь знаете, что вы не пшеничное зерно?
- Да, да, конечно, я знаю. Но вопрос - а знает ли об этом курица?
Совет ; когда что-то пишите или торгуете на реальных не заходите сюда ..Тут аура очень плохая .(вот даже когда это писал два раза переписывал)
Так а с чем это связано? Возникает ощущение неслучайности процесса.
В церковь давно ходили?
У меня вот тоже какая-то фигня творится только подругому, в церкви давно небыл - нужно пойти.
фигня заключается в том, что за 3 месяца сделал 3 операции, два раза на локте и 1 раз на челюсте и с женой посрался (пока вместе не живем, но уже мастырю лыжы)
с локтем вообще дебильная ситуация вышла - короче забухал и так получилось что пришлось бить сьекло локтем, стекло гдето 6мм, короче руку порезал нормально так а потом бурситы начались, первую операцию сделал не помогло - пришлось ехать в Одессу и там вторую делать, вроде норм. Потом челесть блин, резали десну и зуб выковыривали.
так тоже вот планы настроил и все вроде идет на ура - а потом бац и трабл какой-то случается.
кто-то поробыв!!!
В церковь давно ходили?
У меня вот тоже какая-то фигня творится только подругому, в церкви давно небыл - нужно пойти.
фигня заключается в том, что за 3 месяца сделал 3 операции, два раза на локте и 1 раз на челюсте и с женой посрался (пока вместе не живем, но уже мастырю лыжы)
с локтем вообще дебильная ситуация вышла - короче забухал и так получилось что пришлось бить сьекло локтем, стекло гдето 6мм, короче руку порезал нормально так а потом бурситы начались, первую операцию сделал не помогло - пришлось ехать в Одессу и там вторую делать, вроде норм. Потом челесть блин, резали десну и зуб выковыривали.
так тоже вот планы настроил и все вроде идет на ура - а потом бац и трабл какой-то случается.
кто-то поробыв!!!
иии... премия Дарвина сегодня присуждается вам
:D супермэна ждут более важные свершения
При разработке системы могу неделю ни кем не общаться и не отвлекаться ни на что, послылать всех если не что-то жизненно важное.. Сегодня наконец-то летней одежды купил съездил, даже на магаз времени не бывает обычно и на готовку, хорошо что у меня есть личная женщина которая умеет готовить и которая очень радуется когда может потусить с подругами и никто ее не отвлекает от супер важного дела потрепать языком :)
Как удалось приручить такую замечательную личную женщину? Чем приманивал, прикормка какая? ))
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Не раз замечал, как только у меня возникают большие планы или светлые мысли по разработке робота, тут же возникают совершенно не зависящие от меня проблемы, которые эти планы срывают.
Свежий пример. У меня всю зиму живет мама, а с весны по глубокую осень я отвожу ее в деревню, так дом куплен. Договорились, что отвезу в конце мая.
Пришла в голову светлая мысль, как разруливать локами убыточные ордера. Весь такой во вдохновении начал работать, схему нарисовал, систему классов разработал, пишу прогу, все идет, как по маслу, душа поет.
Вдруг врывается маман в истерике - надо прямо сейчас пилить в эту деревню. Оказывается, там первый дачник приехал, все избы вскрыты, выломаны окна и т.д. Там зимой никто не живет, чисто дачная деревня.
Пришлось все к черту бросать, таскаться по магазинам, срочно закупать продукты, срывать с работы сына, у него есть типа фургончика, искать тут стекла, ехать в эту деревню... короче все плану коту под хвост.
И это не первый случай, такое часто бывает.
С чем это может быть связано? Поневоле поверишь в существование темных сил ))