Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 2

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Ссылка с промокодом для всех сейчас находится в разделах пополнения и снятия средств.

https://my.epayments.com/#/registration?promo=MQL_card_for_user

ePayments.com ‒ eWallet and online payments, send and receive money online
ePayments.com ‒ eWallet and online payments, send and receive money online
  • my.epayments.com
Register on ePayments and withdraw your funds around the world with the ePayments Prepaid Mastercard®
 
Evgeny Belyaev:


1)Карта рублевая?

2) Выгодней чем вебмани выходит?

карта в $. вывод на eP карту с MQ без комиссии - это раз.

WebMoney не имеет собственных средств обналичивания, а это означает дополнительные комиссии - это два.

в дополнение ко всему вышесказанному, в eP есть рублёвый кошелёк, есть возможность выводить на WebMoney и Я.Деньги.

кроме того, банковского счета у карты нет, а значит она не попадает под закон об обязательной отчетности перед налоговой о регистрации зарубежных счетов и движениях средств но ним.

 
Andrey Dik:

карта в $. вывод на eP карту с MQ без комиссии - это раз.

WebMoney не имеет собственных средств обналичивания, а это означает дополнительные комиссии - это два.

в дополнение ко всему вышесказанному, в eP есть рублёвый кошелёк, есть возможность выводить на WebMoney и Я.Деньги.

кроме того, банковского счета у карты нет, а значит она не попадает под закон об обязательной отчетности перед налоговой о регистрации зарубежных счетов и движениях средств но ним.


Спасибо за актуальную инфу. Сейчас буду гуглить pos и atm

 
Andrey Dik:

кроме того, банковского счета у карты нет, а значит она не попадает под закон об обязательной отчетности перед налоговой о регистрации зарубежных счетов и движениях средств но ним.

Вот это очень спорный момент. 
 
Alexandr Murzin:
 Кто уже получил - какие отзывы, тарифы ?
Уже как год работаю только с ePayments. Заказывайте карту в $, снимайте $ а затем меняйте в хорошем обменнике - это самая выгодная схема. На рублевой карте eP потеряете - так как внутренние конверсионные курсы eP не айс.
 
Evgeny Belyaev:


Спасибо за актуальную инфу. Сейчас буду гуглить pos и atm

Короче, eP снимает 2.6$ с одной удачной транзакции (если просто посмотрели баланс - не считается). Ясно, что выгодно снимать большие суммы, т.к. комиссия фиксированная а не в процентах. Но снимать деньги нужно только в долларах. Только так можно обойтись без конвертаций по грабительским курсам. Выдают доллары лишь немногие банкоматы, а для чужих карт как правило установлены жесткие лимиты, например не больше 400$ за одну транзакцию. Поэтому вся фишка в том, что бы найти долларовый банкомат с хорошим лимитом. Если он найден, то схема вывода через eP значительно выгодней того же WebMoney.
 
Vasiliy Sokolov:
Вот это очень спорный момент. 

Спорный в чем? У пользователя eP нет банковского счета в системе, а все банковские переводы в и из кошелька eP осуществляются с единого банковского счете eP.

Более подробно можно почитать тут.

Цитата: "По сути, вы владеете только картой, которую можно использовать для платежей и обналички, и электронным кошельком, а банковского счёта у вас нет."

Кошелёк и карта ePayments в России: важная информация
Кошелёк и карта ePayments в России: важная информация
  • голосов: 17
  • 2015.11.06
  • dataworld.info
Обновлена 27.03.2017 Кошелёк и карта ePayments в России: важная информация Для фрилансеров всего мира всегда оставался актуальным вопросом обналичивания собственных денежных средств. Формат взаимодействия с заказчиками, находящимися в разных концах планеты, диктует свои правила игры. А потому всегда актуален вопрос поиска надёжного платежного...
 

И всё-таки за карту заплатить придётся? Или я что-то не так делаю (промо-код введён)?


 
Ihor Herasko:

И всё-таки за карту заплатить придётся? Или я что-то не так делаю (промо-код введён)?


у меня "выпуск первой карты" по нулям был
 
Ihor Herasko:

И всё-таки за карту заплатить придётся? Или я что-то не так делаю (промо-код введён)?



Попробовал. Так же по ссылке  с промокодом зарегился. И то же самое - карта 7,95 стоит
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