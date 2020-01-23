Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 2
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Ссылка с промокодом для всех сейчас находится в разделах пополнения и снятия средств.
https://my.epayments.com/#/registration?promo=MQL_card_for_user
1)Карта рублевая?
2) Выгодней чем вебмани выходит?
карта в $. вывод на eP карту с MQ без комиссии - это раз.
WebMoney не имеет собственных средств обналичивания, а это означает дополнительные комиссии - это два.
в дополнение ко всему вышесказанному, в eP есть рублёвый кошелёк, есть возможность выводить на WebMoney и Я.Деньги.
кроме того, банковского счета у карты нет, а значит она не попадает под закон об обязательной отчетности перед налоговой о регистрации зарубежных счетов и движениях средств но ним.
карта в $. вывод на eP карту с MQ без комиссии - это раз.
WebMoney не имеет собственных средств обналичивания, а это означает дополнительные комиссии - это два.
в дополнение ко всему вышесказанному, в eP есть рублёвый кошелёк, есть возможность выводить на WebMoney и Я.Деньги.
кроме того, банковского счета у карты нет, а значит она не попадает под закон об обязательной отчетности перед налоговой о регистрации зарубежных счетов и движениях средств но ним.
Спасибо за актуальную инфу. Сейчас буду гуглить pos и atm
кроме того, банковского счета у карты нет, а значит она не попадает под закон об обязательной отчетности перед налоговой о регистрации зарубежных счетов и движениях средств но ним.
Кто уже получил - какие отзывы, тарифы ?
Спасибо за актуальную инфу. Сейчас буду гуглить pos и atm
Вот это очень спорный момент.
Спорный в чем? У пользователя eP нет банковского счета в системе, а все банковские переводы в и из кошелька eP осуществляются с единого банковского счете eP.
Более подробно можно почитать тут.
Цитата: "По сути, вы владеете только картой, которую можно использовать для платежей и обналички, и электронным кошельком, а банковского счёта у вас нет."
И всё-таки за карту заплатить придётся? Или я что-то не так делаю (промо-код введён)?
И всё-таки за карту заплатить придётся? Или я что-то не так делаю (промо-код введён)?
И всё-таки за карту заплатить придётся? Или я что-то не так делаю (промо-код введён)?
Попробовал. Так же по ссылке с промокодом зарегился. И то же самое - карта 7,95 стоит