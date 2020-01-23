Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 8
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Как не платить за обслуживание карты
Уважаемый(ая) Vladimir Karputov,
Мы с хорошими новостями!
С начала нашей работы стоимость заказа наших карт составляла 35 USD, а платить за ее обслуживание нужно было раз в год - такую же сумму. Общаясь с вами, нашими клиентами, мы получали фидбэк о том, что такая схема единовременной оплаты не очень удобна.
И мы придумали что-то, что вам обязательно понравится.
Итак, встречайте! Теперь:
При заказе карты до 1 июня первые два месяца обслуживания – бесплатно.
А теперь главное: вы можете и дальше пользоваться картой совершенно бесплатно!
Многие привыкли к тому, что карты классических банков бесплатны при выполнении определенных условий. В платежных системах же такое не распространено. Мы решили исправить эту ситуацию и вводим простое и понятное условие:
При совершении покупок на 300 y.e. в валюте карты в течение месяца, вы получаете бесплатное обслуживание на следующий месяц.
Для тех, у кого оплачено ежегодное обслуживание, переход на новую систему оплаты произойдет по окончании оплаченного периода.
Совсем скоро мы анонсируем и другие приятные и полезные нововведения! Будьте с нами!
ппц короче, не раз в год а каждый месяц ))
в прочем, так они сделали дешевле на 20 центов за год
Помнится, мы с Вами в один день заказывали. Я получил карту чуть раньше (вроде бы меньше недели ушло на доставку). Название отправителя точно не помню, но помню, что было слово "London" )) Также на лицевой стороне конверта была надпись Royal Mail. Все надписи - латиницей.
Ну мы же вроде с Вами в разных государствах находимся?
По России изготовлением и доставкой карт epayments занимается "Жемальто".
Я уже точно не помню, но если мне не изменяет память то при заказе доставки карты можно было выбрать бесплатную доставку обычной почтой, за отдельную плату Роял мэйл и ещё какую-то доставку.
Ну мы же вроде с Вами в разных государствах находимся?
По России изготовлением и доставкой карт epayments занимается "Жемальто".
Я уже точно не помню, но если мне не изменяет память то при заказе доставки карты можно было выбрать бесплатную доставку обычной почтой, за отдельную плату Роял мэйл и ещё какую-то доставку.
Да, в разных. Видимо, в Украине нет представительства. У меня доставка Royal Mail оказалась бесплатной, несмотря на то, что отправитель находится в Лондоне. Кстати, нашел конверт. На нем такой обратный адрес: ePayments Systems Limited, 17 Cavendish Square, London, W1G 0PH, United Kingdom.
Да, в разных. Видимо, в Украине нет представительства. У меня доставка Royal Mail оказалась бесплатной, несмотря на то, что отправитель находится в Лондоне. Кстати, нашел конверт. На нем такой обратный адрес: ePayments Systems Limited, 17 Cavendish Square, London, W1G 0PH, United Kingdom.
Да, посмотрел на сайте Жемальто, в Украине нет их представительства. На постсоветском пространстве только в РФ.
Карта дошла за 5 дней от ePayments - Москва. Имя они написали на конверте Алеxanдер ))) поржал.
Почти 3 бакса в месяц нормальная такая плата , я в РФ в банке за обслуживание больше плачу. Но оплачивать покупки в рублях не выгодно такой картой, выгоднее обналичивать крупную сумму.
Завтра пойду тестовую сумму в 100 баксов с банкомата снимать, опробуем и поглядим выгодно ли это вообще.
Комиссия такая средняя на вывод в чужих банкоматах, лишь бы сами банки не снимали лишнего, тогда это намного выгоднее чем вывод с вебмани в банк, но ... мимо кассы).
Есть информация в чьих банкоматах без лишних комиссий выдает рубли? (про конвертацию тут то понятно)
Сегодня опробовал снятие в рублях
Причем банкомат (Сбербанк) отказался показывать мне баланс и пришлось наугад снимать. )))
Вначале снял 5000 руб
курс не такой уж и не выгодный, но комиссия совсем отличается от той, которую обещали.
Потом зная текущий курс начал от 900 руб с шагом в 100 руб подбирать), в итоге банкомат дал снять дополнительно 300 руб только, все остальное съела комиссия.
Итого комиссия составила 2.74+4.88 больше 7.5 $ т.е. в рублях около 500 руб потери на вывод.
Следующий вывод попробую в долаларх снять и забросить на свой банк и там уже перевести, посчитаю какие потери будут при таком варианте вывода.
и 3й вариант это отправка напрямую с epayments на карту банка и банковский счет.
ОБРАТИТЕ внимание на курс!!! Он разный.
Карта дошла за 5 дней от ePayments - Москва. Имя они написали на конверте Алеxanдер ))) поржал.
Почти 3 бакса в месяц нормальная такая плата , я в РФ в банке за обслуживание больше плачу. Но оплачивать покупки в рублях не выгодно такой картой, выгоднее обналичивать крупную сумму.
Завтра пойду тестовую сумму в 100 баксов с банкомата снимать, опробуем и поглядим выгодно ли это вообще.
Комиссия такая средняя на вывод в чужих банкоматах, лишь бы сами банки не снимали лишнего, тогда это намного выгоднее чем вывод с вебмани в банк, но ... мимо кассы).
Есть информация в чьих банкоматах без лишних комиссий выдает рубли? (про конвертацию тут то понятно)
Сегодня опробовал снятие в рублях
Причем банкомат (Сбербанк) отказался показывать мне баланс и пришлось наугад снимать. )))
Вначале снял 5000 руб
курс не такой уж и не выгодный, но комиссия совсем отличается от той, которую обещали.
Потом зная текущий курс начал от 900 руб с шагом в 100 руб подбирать), в итоге банкомат дал снять дополнительно 300 руб только, все остальное съела комиссия.
Итого комиссия составила 2.74+4.88 больше 7.5 $ т.е. в рублях около 500 руб потери на вывод.
Следующий вывод попробую в долаларх снять и забросить на свой банк и там уже перевести, посчитаю какие потери будут при таком варианте вывода.
и 3й вариант это отправка напрямую с epayments на карту банка и банковский счет.
ОБРАТИТЕ внимание на курс!!! Он разный.
Комиссия правильная: после обмена с карты списано $87.65, потом 2.6% от суммы списания за то, что валюта съёма отличается от валюты карты и ещё $2.60 за обналичку.
$87.65*0.026+$2.60=$4.8789 ~ $4.88
Комиссия правильная: после обмена с карты списано $87.65, потом 2.6% от суммы списания за то, что валюта съёма отличается от валюты карты и ещё $2.60 за обналичку.
$87.65*0.026+$2.60=$4.8789 ~ $4.88
буду иметь ввиду. А почему курс конвертации разный?
буду иметь ввиду. А почему курс конвертации разный?
Наверное MasterCard берёт потоковые котировки, поэтому они и плавают. И ещё - насколько помню проверка баланса в банкомате - очень дорогое удовольствие.
Наверное MasterCard берёт потоковые котировки, поэтому они и плавают. И ещё - насколько помню проверка баланса в банкомате - очень дорогое удовольствие.
да, курс реалтаймовый. можно подряд картой делать покупки и курс будет каждый раз разным.
И ещё - насколько помню проверка баланса в банкомате - очень дорогое удовольствие.
Не, бесплатно. Я проверял.