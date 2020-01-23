Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 5

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Evgeny Belyaev:

Спасибо за объяснение.

На здоровье)
 
А если карту в рублях заказать? mql - карта. Какие расходы будут?
 

А кто-нибудь из Украины уже обналичивал? Я так понимаю, у нас сейчас долларовых банкоматов нет?

Я вот нашел банк, у них в "Тарифах" указано: конвертация 1,5% и обналичивание в банкоматах 2%. Это получится $2.6 + 3.5% - это все или еще что-то накинется?


 

Посчитал что вывод с вебмани приблизительно 4 % от начальной суммы.

С доларовой ePayments при снятии в рублевом банкомате :

С нас возьмут 2.6$ + 2.6% от суммы и еще конвертация по непонятному курсу, скорее всего не особо выгодному?

Может кто считал  во сколько примерно обходиться такая схема и сколько % заплатим от начальной суммы?

 
Vasiliy Pushkaryov:

А кто-нибудь из Украины уже обналичивал? Я так понимаю, у нас сейчас долларовых банкоматов нет?

Я вот нашел банк, у них в "Тарифах" указано: конвертация 1,5% и обналичивание в банкоматах 2%. Это получится $2.6 + 3.5% - это все или еще что-то накинется?



Карта в $. В банкомате заказываете сумму в грн. Расчёт будет произведён по внутреннему курсу MasterCard. От расчётной суммы долларов возьмут ещё 2.6% (в $) и отдельно возьмут ещё $2.6. Когда нет курсовых колебаний, обменный курс MasterCard получается неплох и в итоге вывод может оказаться или почти равнозатратным WebMoney или небольшой +-.

А доп. комиссия - это нужно смотреть по банкам - например Приват с радостью купит Ваши $ с карты epayments и при этом НИКАКОЙ СВОЕЙ комиссии не возьмёт.

 
Vladimir Karputov:


Карта в $. В банкомате заказываете сумму в грн. Расчёт будет произведён по внутреннему курсу MasterCard. От расчётной суммы долларов возьмут ещё 2.6% (в $) и отдельно возьмут ещё $2.6. Когда нет курсовых колебаний, обменный курс MasterCard получается неплох и в итоге вывод может оказаться или почти равнозатратным WebMoney или небольшой +-.

А доп. комиссия - это нужно смотреть по банкам - например Приват с радостью купит Ваши $ с карты epayments и при этом НИКАКОЙ СВОЕЙ комиссии не возьмёт.


где ты находишь эти обменники дай ссылку пожалуйста

или в личку все что гугл выдает уже не обменивается

 
Aleksei Beliakov:


где ты находишь эти обменники дай ссылку пожалуйста

или в личку все что гугл выдает уже не обменивается


Курс валют Mastercard.
Currency Converter | Foreign Exchange Rates Calculator | Mastercard
  • www.mastercard.us
Mastercard® Currency Conversion Calculator
 
Alexandr Saprykin:


Без комиссии банка должно быть. E-payments со своей комиссии банку оплатит.

Т.е. если снимать будете не в баксах или евро 2,6$+2.6%

Pos-оплата 2,6%

Вы как бы не в курсе, так зачем советы раздаете?

ePayments берет 2.6$ за снятие наличности в банкомате. Плюс еще 2.6% если валюта снятия отличается от валюты карты. Если валюта такая же - то не начисляется Что тут непонятного?

 
Vasiliy Sokolov:

Вы как бы не в курсе, так зачем советы раздаете?

ePayments берет 2.6$ за снятие наличности в банкомате. Плюс еще 2.6% если валюта снятия отличается от валюты карты. Если валюта такая же - то не начисляется Что тут непонятного?

Вы как бы посмотрите что у нас одно и тоже написано. Только разными словами.
 
Evgeny Belyaev:

С доларовой ePayments при снятии в рублевом банкомате :

С нас возьмут 2.6$ + 2.6% от суммы и еще конвертация по непонятному курсу, скорее всего не особо выгодному?

+ 2.6% от суммы не будет. Только $2.6 за операцию + конвертация USD -> RUR по собственному курсу MasterCard. Этот курс процента на 2 хуже курса в обменниках
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