Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за объяснение.
На здоровье)
А кто-нибудь из Украины уже обналичивал? Я так понимаю, у нас сейчас долларовых банкоматов нет?
Я вот нашел банк, у них в "Тарифах" указано: конвертация 1,5% и обналичивание в банкоматах 2%. Это получится $2.6 + 3.5% - это все или еще что-то накинется?
Посчитал что вывод с вебмани приблизительно 4 % от начальной суммы.
С доларовой ePayments при снятии в рублевом банкомате :
С нас возьмут 2.6$ + 2.6% от суммы и еще конвертация по непонятному курсу, скорее всего не особо выгодному?
Может кто считал во сколько примерно обходиться такая схема и сколько % заплатим от начальной суммы?
А кто-нибудь из Украины уже обналичивал? Я так понимаю, у нас сейчас долларовых банкоматов нет?
Я вот нашел банк, у них в "Тарифах" указано: конвертация 1,5% и обналичивание в банкоматах 2%. Это получится $2.6 + 3.5% - это все или еще что-то накинется?
Карта в $. В банкомате заказываете сумму в грн. Расчёт будет произведён по внутреннему курсу MasterCard. От расчётной суммы долларов возьмут ещё 2.6% (в $) и отдельно возьмут ещё $2.6. Когда нет курсовых колебаний, обменный курс MasterCard получается неплох и в итоге вывод может оказаться или почти равнозатратным WebMoney или небольшой +-.
А доп. комиссия - это нужно смотреть по банкам - например Приват с радостью купит Ваши $ с карты epayments и при этом НИКАКОЙ СВОЕЙ комиссии не возьмёт.
Карта в $. В банкомате заказываете сумму в грн. Расчёт будет произведён по внутреннему курсу MasterCard. От расчётной суммы долларов возьмут ещё 2.6% (в $) и отдельно возьмут ещё $2.6. Когда нет курсовых колебаний, обменный курс MasterCard получается неплох и в итоге вывод может оказаться или почти равнозатратным WebMoney или небольшой +-.
А доп. комиссия - это нужно смотреть по банкам - например Приват с радостью купит Ваши $ с карты epayments и при этом НИКАКОЙ СВОЕЙ комиссии не возьмёт.
где ты находишь эти обменники дай ссылку пожалуйста
или в личку все что гугл выдает уже не обменивается
где ты находишь эти обменники дай ссылку пожалуйста
или в личку все что гугл выдает уже не обменивается
Курс валют Mastercard.
Без комиссии банка должно быть. E-payments со своей комиссии банку оплатит.
Т.е. если снимать будете не в баксах или евро 2,6$+2.6%
Pos-оплата 2,6%
Вы как бы не в курсе, так зачем советы раздаете?
ePayments берет 2.6$ за снятие наличности в банкомате. Плюс еще 2.6% если валюта снятия отличается от валюты карты. Если валюта такая же - то не начисляется Что тут непонятного?
Вы как бы не в курсе, так зачем советы раздаете?
ePayments берет 2.6$ за снятие наличности в банкомате. Плюс еще 2.6% если валюта снятия отличается от валюты карты. Если валюта такая же - то не начисляется Что тут непонятного?
С доларовой ePayments при снятии в рублевом банкомате :
С нас возьмут 2.6$ + 2.6% от суммы и еще конвертация по непонятному курсу, скорее всего не особо выгодному?