Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 4
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Исхожу из того, что в сервисдеске и без меня не протолкнуться. Поэтому без особой надобности не создаю там заявки ))
Кстати, как оказалось правильно сделал - сегодня заказ карты прошел бесплатно. Как говорится, утро вечера мудренее ;)
сервисдеском называете "Службу поддержки" в eP?
ну ладно, прошло и хорошо. но я имел ввиду тикет в "Служба поддержки" в eP.
сервисдеском называете "Службу поддержки" в eP?
ну ладно, прошло и хорошо. но я имел ввиду тикет в "Служба поддержки" в eP.
А-а. Ну значит не так понял Вашу мысль )) Да, я думал, что речь идет именно о местном сервисдеске.
ОК. Я тогда с такой проблемой повторяться не буду.
e-payments ответили сегодня:
Пожалуйста, попробуйте заказать карту еще раз - для Вашего аккаунта мы установили возможность оформить заказ бесплатно. Просим сообщить, если понадобится помощь с заказом.
e-payments ответили сегодня:
Пожалуйста, попробуйте заказать карту еще раз - для Вашего аккаунта мы установили возможность оформить заказ бесплатно. Просим сообщить, если понадобится помощь с заказом.
Да, пробуйте. У меня сегодня прошло (см. сообщение выше).
Да, пробуйте. У меня сегодня прошло (см. сообщение выше).
Уже заказал
Объясните, мне дураку.
При ATM транзакции расходы:
2.6$+ 2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств.
Pos:
2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств.
Так?
Объясните, мне дураку.
При ATM транзакции расходы:
2.6$+ 2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств.
Pos:
2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств.
Так?
Без комиссии банка должно быть. E-payments со своей комиссии банку оплатит.
Т.е. если снимать будете не в баксах или евро 2,6$+2.6%
Pos-оплата 2,6%
сейчас у них курс конвертации 55.5 чтоли
до сих пор вебмани через обменники выгодней вроде
причем ты не можешь послать доллары на долларовый счет в роccию они конвертнут их в рубли потом в доллары
в общем как я понял тут применимо если только ты знаешь где есть банкомат который выдает в долларах без комиссии и не менее 400$ за раз
п.с. есть ветка где обсуждаются вывод с mql5/com в реальные рубли?
п.с. есть ветка где обсуждаются вывод с mql5/com в реальные рубли?
куча веток
З.Ы.ищите и обрящете
Без комиссии банка должно быть. E-payments со своей комиссии банку оплатит.
Т.е. если снимать будете не в баксах или евро 2,6$+2.6%
Pos-оплата 2,6%
Спасибо за объяснение.