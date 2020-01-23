Получите дебетовую карту ePayments бесплатно - страница 4

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Ihor Herasko:


Исхожу из того, что в сервисдеске и без меня не протолкнуться. Поэтому без особой надобности не создаю там заявки ))

Кстати, как оказалось правильно сделал - сегодня заказ карты прошел бесплатно. Как говорится, утро вечера мудренее ;)

сервисдеском называете "Службу поддержки" в eP?

ну ладно, прошло и хорошо. но я имел ввиду тикет в "Служба поддержки" в eP.

 
Andrey Dik:

сервисдеском называете "Службу поддержки" в eP?

ну ладно, прошло и хорошо. но я имел ввиду тикет в "Служба поддержки" в eP.


А-а. Ну значит не так понял Вашу мысль )) Да, я думал, что речь идет именно о местном сервисдеске.
 
Ihor Herasko:

ОК. Я тогда с такой проблемой повторяться не буду. 


e-payments ответили сегодня:

Пожалуйста, попробуйте заказать карту еще раз - для Вашего аккаунта мы установили возможность оформить заказ бесплатно. Просим сообщить, если понадобится помощь с заказом.

 
Alexandr Saprykin:


e-payments ответили сегодня:

Пожалуйста, попробуйте заказать карту еще раз - для Вашего аккаунта мы установили возможность оформить заказ бесплатно. Просим сообщить, если понадобится помощь с заказом.


Да, пробуйте. У меня сегодня прошло (см. сообщение выше).
 
Ihor Herasko:

Да, пробуйте. У меня сегодня прошло (см. сообщение выше).

Уже заказал
 

Объясните, мне дураку.

При ATM транзакции расходы:

2.6$+ 2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств. 

Pos:

 2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств. 

Так?

 
Evgeny Belyaev:

Объясните, мне дураку.

При ATM транзакции расходы:

2.6$+ 2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств. 

Pos:

 2.6% от суммы + комиссия банка за снятие средств. 

Так?


Без комиссии банка должно быть. E-payments со своей комиссии банку оплатит.

Т.е. если снимать будете не в баксах или евро 2,6$+2.6%

Pos-оплата 2,6%

 

сейчас у них курс конвертации 55.5 чтоли

до сих пор вебмани через обменники выгодней вроде 

причем ты не можешь послать доллары на долларовый счет в роccию они конвертнут их в рубли потом в доллары

в общем как я понял тут применимо если только ты знаешь где есть банкомат который выдает в долларах без комиссии и не менее 400$ за раз

п.с. есть ветка где обсуждаются вывод с mql5/com в реальные рубли?

 
Aleksei Beliakov:


п.с. есть ветка где обсуждаются вывод с mql5/com в реальные рубли?


куча веток

 З.Ы.ищите и обрящете

 
Alexandr Saprykin:


Без комиссии банка должно быть. E-payments со своей комиссии банку оплатит.

Т.е. если снимать будете не в баксах или евро 2,6$+2.6%

Pos-оплата 2,6%


Спасибо за объяснение.
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