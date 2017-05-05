Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 4
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я знаю что он возвращает .. вопрос то не в этом .
так что там секунды не известны? что секунды сервер не возвращает(?
обратите внимание пожалуйста на скрипт и принт от него.. секунды должны совпадать
а что на сервере время привязано к времени тика? а не к времени ? (( если так, то я этого не знал(
Есть такое, точно также как и отложенный ордер:
Спасибо :)
кидаю скрипт на график несколько раз подряд, скунды серверного времени не меняются а секунды локального времени меняются.. почему TimeCurrent(); не различает секунды?
Вчера столкнулся с такой фишкой...
После последнего обновления Виндовс 10, впервые развернул график, в который не заглядывал дней 10.
На нём я не обнаружил своего индикатора.
Попытки заново кинуть индикатор на график не давали никакого результата.
Однако, второй, тоже самодельный индикатор, который был скомпилирован даже не помню уже когда - прекрасно к графику подключается.
Пытаясь сориентироваться в ситуации, я тупо СОЗДАЛ КОПИЮ этого индикатора в редакторе... и, не изменив ни единого символа в коде, нажал кнопку "Компилировать".
Итог: КОПИЯ второго индикатора, компилированная текущей версией редактора кода - на график так же НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
(Хелп ...)
Вчера столкнулся с такой фишкой...
После последнего обновления Виндовс 10, впервые развернул график, в который не заглядывал дней 10.
На нём я не обнаружил своего индикатора.
Попытки заново кинуть индикатор на график не давали никакого результата.
Однако, второй, тоже самодельный индикатор, который был скомпилирован даже не помню уже когда - прекрасно к графику подключается.
Пытаясь сориентироваться в ситуации, я тупо СОЗДАЛ КОПИЮ этого индикатора в редакторе... и, не изменив ни единого символа в коде, нажал кнопку "Компилировать".
Итог: КОПИЯ второго индикатора, компилированная текущей версией редактора кода - на график так же НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
(Хелп ...)
Укажите точную версию операционной системе (окно "О системе"), примерно так:
и укажите билд терминала (сейчас на MetaQuotes-Demo доступен 1066 билд) и какой билд MetaEditora, если его вызвать из терминала (клавиша F4 в терминале).
Укажите точную версию операционной системе (окно "О системе"), примерно так:
и укажите билд терминала (сейчас на MetaQuotes-Demo доступен 1066 билд) и какой билд MetaEditora, если его вызвать из терминала (клавиша F4 в терминале).
Выпуск Windows 10 Домашняя
Версия 1703
Сборка ОС 15063.138
-------------------------------------------------------
Терминал: 1065 (23 Mar 2017)
MetaEditor: 1562 (22 Mar 2017)
Вот...
Выпуск Windows 10 Домашняя
Версия 1703
Сборка ОС 15063.138
-------------------------------------------------------
Терминал: 1065 (23 Mar 2017)
MetaEditor: 1562 (22 Mar 2017)
Вот...
ВОТ
Ошибки исправлены 4 дня назад! Обновите терминал, и не отключайте обновление.
ВОТ
Ошибки исправлены 4 дня назад! Обновите терминал, и не отключайте обновление.
Обновления принудительно - не отключал.
Сейчас буду пробовать обновиться (кстати, не могу выйти на след 1066-го билда ... Где его дают-то?..)
Обновления принудительно - не отключал.
Сейчас буду пробовать обновиться (кстати, не могу выйти на след 1066-го билда ... Где его дают-то?..)