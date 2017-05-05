Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 4

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Money_Maker:
я знаю что он возвращает .. вопрос то не в этом .
так что там секунды не известны? что секунды сервер не возвращает(?
обратите внимание пожалуйста на скрипт и принт от него.. секунды должны совпадать
А если в этом промежутке не было тиков, то секунды тоже должны совпадать?
 
Money_Maker:
а что на сервере время привязано к времени тика? а не к времени ? (( если так, то я этого не знал(
Ну так если не было тика, как по вашему обновиться время? Если быть точнее, то возвращает время последней котировки
 
Ihor Herasko:


Есть такое, точно также как и отложенный ордер: 



Спасибо :)
 
Money_Maker:
кидаю скрипт на график несколько раз подряд, скунды серверного времени не меняются а секунды локального времени меняются.. почему TimeCurrent(); не различает секунды?



Ну и при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?
 

Вчера столкнулся с такой фишкой...

После последнего обновления Виндовс 10, впервые развернул график, в который не заглядывал дней 10.
На нём я не обнаружил своего индикатора.
Попытки заново кинуть индикатор на график не давали никакого результата.

Однако, второй, тоже самодельный индикатор, который был скомпилирован даже не помню уже когда - прекрасно к графику подключается.

Пытаясь сориентироваться в ситуации, я тупо СОЗДАЛ КОПИЮ этого индикатора в редакторе... и, не изменив ни единого символа в коде, нажал кнопку "Компилировать".

Итог: КОПИЯ второго индикатора, компилированная текущей версией редактора кода - на график так же НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

(Хелп ...)


 
prikolnyjkent:

Вчера столкнулся с такой фишкой...

После последнего обновления Виндовс 10, впервые развернул график, в который не заглядывал дней 10.
На нём я не обнаружил своего индикатора.
Попытки заново кинуть индикатор на график не давали никакого результата.

Однако, второй, тоже самодельный индикатор, который был скомпилирован даже не помню уже когда - прекрасно к графику подключается.

Пытаясь сориентироваться в ситуации, я тупо СОЗДАЛ КОПИЮ этого индикатора в редакторе... и, не изменив ни единого символа в коде, нажал кнопку "Компилировать".

Итог: КОПИЯ второго индикатора, компилированная текущей версией редактора кода - на график так же НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

(Хелп ...)



Укажите точную версию операционной системе (окно "О системе"), примерно так:

О системе

и укажите билд терминала (сейчас на MetaQuotes-Demo доступен 1066 билд) и какой билд MetaEditora, если его вызвать из терминала (клавиша F4 в терминале).

 
Vladimir Karputov:


Укажите точную версию операционной системе (окно "О системе"), примерно так:

и укажите билд терминала (сейчас на MetaQuotes-Demo доступен 1066 билд) и какой билд MetaEditora, если его вызвать из терминала (клавиша F4 в терминале).


Выпуск Windows 10 Домашняя

Версия 1703

Сборка ОС 15063.138

-------------------------------------------------------

Терминал: 1065 (23 Mar 2017)

MetaEditor: 1562 (22 Mar 2017)


Вот... 


 
prikolnyjkent:


Выпуск Windows 10 Домашняя

Версия 1703

Сборка ОС 15063.138

-------------------------------------------------------

Терминал: 1065 (23 Mar 2017)

MetaEditor: 1562 (22 Mar 2017)


Вот... 


ВОТ


Ошибки исправлены 4 дня назад! Обновите терминал, и не отключайте обновление.

 
Vitaly Muzichenko:

ВОТ


Ошибки исправлены 4 дня назад! Обновите терминал, и не отключайте обновление.


Обновления принудительно - не отключал.

Сейчас буду пробовать обновиться (кстати, не могу выйти на след 1066-го билда ... Где его дают-то?..)


 
prikolnyjkent:


Обновления принудительно - не отключал.

Сейчас буду пробовать обновиться (кстати, не могу выйти на след 1066-го билда ... Где его дают-то?..)


Мне во всех ДЦ автоматом обновили при запуске терминала в понедельник. 
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