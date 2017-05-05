Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне самому лениво запускать МТ4 и проверять, но попробуй заменить предопределённую переменную _Digits на функцию Digits() Может получится что-то путное???
Я этот вариант сразу же проверил. Результат тот же. Сейчас в качестве замены использую такой рабочий вариант:
(int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS)
Проверил еще переменную _Point, такая же ситуация при переключение с 4-х значного счета на 5-ти значный имеет значение 0.0001 вместо 0.00001 и наоборот.
придется использовать замену:
SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)
у меня новости от FXWirePro в основном на Chinese отображаются только цифры остальное вопросами заполняется как исправить?
В предыдущей версии китайские новости правильно отображались?
В предыдущей версии китайские новости правильно отображались?
если честно я не знаю(
не пользовался/пользовался очень редко ими из за не удобства вкладки, сейчас узнал способ как их достать из файла news.dat, кодировки подобрал для открытия, но не которые остались с вопросами .. открыл первоисточник а там точно так же отображается с вопросами, только порядок строк не совпадает
ps по крайней мере, когда я раньше, проматывал вкладку news, подозрительных символов ни разу не видел.
Тогда при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?
В языковых настройках установите китайский язык для неюникодных приложений.
Правда, в этом случае русский текст в клиентском тоже будет показан иероглифами, и эти иероглифы ничего не будут означать. Чтобы этого не случилось, поменяйте язык терминала на английский
Тогда при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?
В языковых настройках установите китайский язык для неюникодных приложений.
Правда, в этом случае русский текст в клиентском тоже будет показан иероглифами, и эти иероглифы ничего не будут означать. Чтобы этого не случилось, поменяйте язык терминала на английский
намекаете что я не в ту тему написал?
а как мне видеть все 3 языка? я например терминал хочу на русском видеть)
Все 3 языка одновременно не получится. Клиентский терминал MT4 не является юникодным приложением
спасибо , понял.
кидаю скрипт на график несколько раз подряд, скунды серверного времени не меняются а секунды локального времени меняются.. почему TimeCurrent(); не различает секунды?
я знаю что он возвращает .. вопрос то не в этом .
так что там секунды не известны? что секунды сервер не возвращает(?
обратите внимание пожалуйста на скрипт и принт от него.. секунды должны совпадать
19:48:31 - возвращает.
С чего вы взяли?