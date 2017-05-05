Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 3

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Alexey Viktorov:
Мне самому лениво запускать МТ4 и проверять, но попробуй заменить предопределённую переменную _Digits на функцию Digits() Может получится что-то путное???

Я этот вариант сразу же проверил. Результат тот же. Сейчас в качестве замены использую такой рабочий вариант:

(int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS)

Проверил еще переменную _Point, такая же ситуация при переключение с 4-х значного счета на 5-ти значный имеет значение 0.0001 вместо 0.00001  и наоборот.

придется использовать замену:

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)

 
у меня новости от FXWirePro в основном на Chinese отображаются только цифры остальное вопросами заполняется как исправить?
 
Money_Maker:
у меня новости от FXWirePro в основном на Chinese отображаются только цифры остальное вопросами заполняется как исправить?



В предыдущей версии китайские новости правильно отображались?
 
Slawa:

В предыдущей версии китайские новости правильно отображались?

если честно я не знаю(
не пользовался/пользовался очень редко ими из за не удобства вкладки, сейчас узнал способ как их достать из файла news.dat, кодировки подобрал для открытия, но не которые остались с вопросами .. открыл первоисточник а там точно так же отображается с вопросами, только порядок строк не совпадает

ps по крайней мере, когда я раньше, проматывал вкладку news, подозрительных символов ни разу не видел.
 

Тогда при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?

В языковых настройках установите китайский язык для неюникодных приложений.

Правда, в этом случае русский текст в клиентском тоже будет показан иероглифами, и эти иероглифы ничего не будут означать. Чтобы этого не случилось, поменяйте язык терминала на английский

 
Slawa:

Тогда при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?

В языковых настройках установите китайский язык для неюникодных приложений.

Правда, в этом случае русский текст в клиентском тоже будет показан иероглифами, и эти иероглифы ничего не будут означать. Чтобы этого не случилось, поменяйте язык терминала на английский


намекаете что я не в ту тему написал? 
а как мне видеть все 3 языка? я например терминал хочу на русском видеть)
 
Все 3 языка одновременно не получится. Клиентский терминал MT4 не является юникодным приложением
 
Slawa:
Все 3 языка одновременно не получится. Клиентский терминал MT4 не является юникодным приложением

спасибо , понял.
 
Money_Maker:
кидаю скрипт на график несколько раз подряд, скунды серверного времени не меняются а секунды локального времени меняются.. почему TimeCurrent(); не различает секунды?



TimeCurrent() возвращает последнее известное время сервера.
 
Money_Maker:
я знаю что он возвращает .. вопрос то не в этом .
так что там секунды не известны? что секунды сервер не возвращает(?
обратите внимание пожалуйста на скрипт и принт от него.. секунды должны совпадать

19:48:31 - возвращает.

С чего вы взяли?

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