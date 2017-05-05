Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Убедитесь, что используется именно последняя (1065) версия терминала.
Если версия последняя - потребуется ваш эксперт, т.к. у себя мы так и не смогли воспроизвести вашу проблему ни с использованием кастомного, ни с использованием встроенных перечислений.
Аналогичную проблему наблюдал у себя тоже с перечислениями кастомными, не помню на каком билде последний раз гонял. Причем было если вкладку оптимизация не трогать, то все нормально, как только переключался между вкладками, появлялись эти самые не понятные цифры.
можете поделиться установочным терминала 4
В билде 1065 поиск не работает, жму Ctrl+F1, пишу название продукта, сигнала, после чего открывается пустая вкладка поиска, в которой даже нельзя категорию выбрать. В старых билдах поиск работал.
Будет удобно если алерт будет создаваться как отложенный ордер, быстро через правую кнопку на месте клика. А-то далеко он, сходите, выберите символ, введите уровень, условие.
Есть такое, точно также как и отложенный ордер:
1. Создаю пустой советник из стандартного шаблона.
2. Открываю три пустых графика и добавляю этот советник на них.
3. Через минуту закрываю терминал (нажимаю на кнопку "крест").
После запуска терминала снова советник сохраняется только на одном графике, а на других пропадает.
Windows 7 SP1, MT4 build 1065.
Смотрел файл profile\chart01.chr там не сохраняется советник.
Пожалуйста, проверьте, у кого-нибудь еще наблюдается подобное?
1. Создаю пустой советник из стандартного шаблона.
2. Открываю три пустых графика и добавляю этот советник на них.
3. Через минуту закрываю терминал (нажимаю на кнопку "крест").
После запуска терминала снова советник сохраняется только на одном графике, а на других пропадает.
Windows 7 SP1, MT4 build 1065.
Смотрел файл profile\chart01.chr там не сохраняется советник.
Пожалуйста, проверьте, у кого-нибудь еще наблюдается подобное?
Имеется два счета. На одном 4 знака после запятой, а на другом 5. Название валютной пары одинаковое.
При переключении между счетами, в индикаторе не изменяется переменная _Digits. Т.е. после переключения с 4-х значного счета на 5-ти значный, переменная _Digits остается равной 4, хотя на графике уже котировки с 5-ю знаками после запятой. И наоборот происходит также, сохраняется предыдущее значение. Если после переключения счета сменить таймфрейм, то переменной присваивается нужное значение т.к. происходит переинициализация индикатора. Такое наблюдается только в индикаторах, в советниках переменной присваивается нужное значение.
Прикладываю для этого теста индикатор.
И второй вопрос. Я так понимаю, что так и задумано, что при смене счета в индикаторах не должна происходить переинициализация?
Имеется два счета. На одном 4 знака после запятой, а на другом 5. Название валютной пары одинаковое.
При переключении между счетами, в индикаторе не изменяется переменная _Digits. Т.е. после переключения с 4-х значного счета на 5-ти значный, переменная _Digits остается равной 4, хотя на графике уже котировки с 5-ю знаками после запятой. И наоборот происходит также, сохраняется предыдущее значение. Если после переключения счета сменить таймфрейм, то переменной присваивается нужное значение т.к. происходит переинициализация индикатора. Такое наблюдается только в индикаторах, в советниках переменной присваивается нужное значение.
Прикладываю для этого теста индикатор.
И второй вопрос. Я так понимаю, что так и задумано, что при смене счета в индикаторах не должна происходить переинициализация?