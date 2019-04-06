Непонятный баг при оптимизации внешних параметров советника, имеющих тип enum (перечисления)
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с проблемой, решения которой так и не смог найти на просторах Интернета. Поэтому решил побеспокоить местных экспертов.
Суть проблемы такова: в советнике есть параметр типа enum, например такой
Я провожу оптимизацию по этому параметру, т.е. оптимизатор перебирает варианты параметра [dsRSI, dsBB, dsKeltner], по сути же целые числа 0,1,2. Как результат во вкладке "Результаты оптимизация" появляется строка с параметрами прогона. Но спустя какое-то время, или просто после тестирования советника по этому набору, на вкладке результатов значения параметра вдруг становятся совершенно случайными. Должны быть от 0 до 2, а появляются 4356, или 16578, или 456 и т.д.
Естественно, что при попытке передать параметры в советник, в настройках появляются пустые поля... это ведёт к потере данных оптимизации. Главное, происходит это спонтанно, однозначных причин выявить не удается.
по приведённому коду, как минимум dsBB и gsBB не эквивалентны.
Да, согласен. На самом деле в советнике перечисление иное, я для наглядности изменил для публикации, да ошибся. Но проблема, как понимаете, не в этом.
Да, согласен. На самом деле в советнике перечисление иное, я для наглядности изменил для публикации, да ошибся. Но проблема, как понимаете, не в этом.
Я уже писал об этой проблеме, но администрация проигнорировала мое сообщение...
Мой пост https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2390#comment_10739276
Решение проблемы, явное указание енум переменных, во всяком случае у меня .
Решили же эту проблему!
А в данном топике описывается проблема MT4 неозвученного билда, а не MT5.
Решили же эту проблему!
А в данном топике описывается проблема MT4 неозвученного билда, а не MT5.
Я правильно вас понял, что эта проблема решена в MT5, но не в MT4? Или же есть решение и для MT4? По поводу билда, то я думал, что и так понятно - я использую последний доступный билд клиентского терминала, а именно 1170.
Я широко использую в настройках перечисления. Интерфейс становится намного удобнее и компактнее. Суть проблемы такова: в советнике есть некий параметр типа enum, например такой
#property strict enum sgnl { sgRSI, // RSI sgBB, // Bollinger Bands sgKeltner // Keltner Channel }; input sgnl AverageSignalSource = sgBB; // Источник сигнала для усреднения(индикатор)
Я провожу оптимизацию по этому параметру, т.е. оптимизатор перебирает варианты AverageSignalSource - [dsRSI, dsBB, dsKeltner], по сути же целые числа 0,1,2. Как результат во вкладке "Результаты оптимизация" появляется строка с подобранными оптимизатором параметрами. Но спустя какое-то время, или просто после тестирования советника по этому набору (опять же не сразу), на вкладке результатов значения параметра вдруг становятся совершенно случайными. Должны быть от 0 до 2, а появляются 435634545, или 16578, или 456 и т.д.
Вы же знаете, что оптимизация может длиться несколько суток, а представьте, что результаты вы можете потерять в одну минуту, благодаря описанному багу. Представили? Я лично о такой проблеме знаю давно, поэтому сохраняю отчет оптимизации, потом произвожу его анализ в сторонней программе, откуда и парсинг результатов делаю по необходимости. Но мои клиенты привыкли работать только с терминалом, да и мне не очень хочется обучать их пользоваться сторонними программами. Поэтому буду очень благодарен, если кто-то из разработчиков или местных экспертов подскажет мне решение проблемы.
Об этой проблеме только ленивый не писал, разве что только те , которые не используют enum
да есть такая проблема только в мт4.
В мт4 нет смысла оптимизировать, поэтому уже наверно все забили давно на эту проблему в мт4.
В MT5 это уже исправили.
Вы давно проверяли?
К тому же здесь описываются совсем другие симптомы
значения параметра вдруг становятся совершенно случайными
Я правильно вас понял, что эта проблема решена в MT5, но не в MT4? Или же есть решение и для MT4? По поводу билда, то я думал, что и так понятно - я использую последний доступный билд клиентского терминала, а именно 1170.
Не воспроизводится
Извините, не понял. Что не воспроизводится?
