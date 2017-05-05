Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 5

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prikolnyjkent:


Обновления принудительно - не отключал.

Сейчас буду пробовать обновиться (кстати, не могу выйти на след 1066-го билда ... Где его дают-то?..)



Нужно залогиниться на сервер "MetaQuotes-Demo". Когда обновление закачается - перезагрузить терминал.
 
Vitaly Muzichenko:
Мне во всех ДЦ автоматом обновили при запуске терминала в понедельник. 


Вот то-то и оно...

А я не только в понедельник, а даже вчера последний раз терминал выключал/включал, когда из дома отлучался - и ни фига... 


 
Vladimir Karputov:

Нужно залогиниться на сервер "MetaQuotes-Demo". Когда обновление закачается - перезагрузить терминал.


Понял...

Всё заработало. Спасибо 


 

Уважаемые мэтры и разработчики. Проясните, пожалуйста, ситуацию.

Установлено (ХР, SP3) 6 терминалов МТ4 (и 1 МТ5 от сервере MQ – работает) различных ДЦ. Все (уточню после восстановления файлов) билд 1065

Хорошо работают 2.

Глючит 1.

Мертвые 3.

Ping у всех нормальный.

Инсталляторы скачивались с ДЦ.

Загрузка дистрибутива, как понимаю, идет с сервера MQ.

Мёртвые:

-после установки - «Нет связи»;

-в окне открытия счета сервер есть, ping 120-250мс, счет, естественно, не открывается;

-в окне настроек «Сервер» пусто, установка имени сервера не решает проблемы;

-при нажатии мышкой на трей индикатора связи (справа внизу) сервер не показывается, требует Login.

Глючный:

-после установки появляется связь;

-демо счет открывается, ордера проходят, тиковый график в окне ордера есть;

-данные в терминале не обновляются. После манипуляций с профилями иногда выскакивают окна, но тики не идут. Тикового графика в терминале нет;

- история закачивается.

Предприняты следующие действия с глючным терминалом для прояснения ситуации:

- ввод svr файлов терминала «рабочего» ДЦ – терминал заработал;

- ввод svr файлов «глючного» терминала в терминал «рабочего» ДЦ – терминал заглючил;

- установка терминала c ДЦ на чистый от МТ4 компьютер (W7x64)– сначала «нет связи» и запрос Login_а в трее связи. После ввода данных демочсета (был открыт ранее) появилась связь и терминал заработал. Если бы счет был не открыт, терминал бы превратился в мертвый.

- попытка заставить «глючный» терминал загрузить дистрибутив на ХР ( как в случае W7) в режиме online c сервера ДЦ – не удалось (деинсталляция всех терминалов, удаление из регистра разделов MetaQuotes Software, удаление и отключение папки Prefetch). Как вам известно, только первый терминал загружает дистрибутив с ДЦ, остальные используют уже загруженный. Структура папки cofig различных ДЦ отличаются. Есть подозрение, что глюк может возникать в результате несовпадения каких-то настроек сервера ДЦ и «чужого» терминала.

Мои предположения:

1. Глюк происходит в результате нестыковки терминала и настроек сервера ДЦ. Весьма вероятно, что на этапе инициализации терминала. Возможно, имея Login на мертвых терминалах, их можно было оживить.

2. Старое «железо» я не рассматриваю, ибо 2 терминала запустились и работают хорошо.

3. Необходимо проверить комплексную загрузку дистрибутива с сервера MQ с настройками ДЦ. В связи с этим вопрос, как заставить инсталлятор загружать дистрибутив с сервера MQ?

Судя по информации в инете, аналогичные проблемы, включая «проксиглюк», имеют место быть. В результате потребители имеют головную боль и убытки, а ДЦ теряют клиентов. Хотелось бы иметь, если не четкие указания по устранению таких проблем, то хотя бы мнение разработчика.

С уважением, А.Н.

[Удален]  
Algus:

Уважаемые мэтры и разработчики. Проясните, пожалуйста, ситуацию.

Установлено (ХР, SP3) 6 терминалов МТ4 (и 1 МТ5 от сервере MQ – работает) различных ДЦ. Все (уточню после восстановления файлов) билд 1065

Хорошо работают 2.

Глючит 1.

Мертвые 3.

Ping у всех нормальный.

Инсталляторы скачивались с ДЦ.

Загрузка дистрибутива, как понимаю, идет с сервера MQ.

Мёртвые:

-после установки - «Нет связи»;

-в окне открытия счета сервер есть, ping 120-250мс, счет, естественно, не открывается;

-в окне настроек «Сервер» пусто, установка имени сервера не решает проблемы;

-при нажатии мышкой на трей индикатора связи (справа внизу) сервер не показывается, требует Login.

Глючный:

-после установки появляется связь;

-демо счет открывается, ордера проходят, тиковый график в окне ордера есть;

-данные в терминале не обновляются. После манипуляций с профилями иногда выскакивают окна, но тики не идут. Тикового графика в терминале нет;

- история закачивается.

Предприняты следующие действия с глючным терминалом для прояснения ситуации:

- ввод svr файлов терминала «рабочего» ДЦ – терминал заработал;

- ввод svr файлов «глючного» терминала в терминал «рабочего» ДЦ – терминал заглючил;

- установка терминала c ДЦ на чистый от МТ4 компьютер (W7x64)– сначала «нет связи» и запрос Login_а в трее связи. После ввода данных демочсета (был открыт ранее) появилась связь и терминал заработал. Если бы счет был не открыт, терминал бы превратился в мертвый.

- попытка заставить «глючный» терминал загрузить дистрибутив на ХР ( как в случае W7) в режиме online c сервера ДЦ – не удалось (деинсталляция всех терминалов, удаление из регистра разделов MetaQuotes Software, удаление и отключение папки Prefetch). Как вам известно, только первый терминал загружает дистрибутив с ДЦ, остальные используют уже загруженный. Структура папки cofig различных ДЦ отличаются. Есть подозрение, что глюк может возникать в результате несовпадения каких-то настроек сервера ДЦ и «чужого» терминала.

Мои предположения:

1. Глюк происходит в результате нестыковки терминала и настроек сервера ДЦ. Весьма вероятно, что на этапе инициализации терминала. Возможно, имея Login на мертвых терминалах, их можно было оживить.

2. Старое «железо» я не рассматриваю, ибо 2 терминала запустились и работают хорошо.

3. Необходимо проверить комплексную загрузку дистрибутива с сервера MQ с настройками ДЦ. В связи с этим вопрос, как заставить инсталлятор загружать дистрибутив с сервера MQ?

Судя по информации в инете, аналогичные проблемы, включая «проксиглюк», имеют место быть. В результате потребители имеют головную боль и убытки, а ДЦ теряют клиентов. Хотелось бы иметь, если не четкие указания по устранению таких проблем, то хотя бы мнение разработчика.

С уважением, А.Н.

Есть такое, дело не в Win ХP SP3 и старом железе, у меня Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Xeon  L5420 @ 2.50GHz, RAM: 2780 / 4095 Mb, HDD: 73781 / 151824 Mb, GMT+02:00

Один терминал "умер" при попытке обновления до 1066, так как небыл ещё залогинен на MetaQuotes-Demo, интуиция и опыт подсказали что надо логиниться перед обновлением, иначе:




 
В тестере, после теста и в режиме визуализации не отрисовываются кастомные индикаторы.
 

У меня аналогичная ситуация.

https://www.mql5.com/ru/users/vladon

В параметрах советника есть следующие строки:

input bool    Gl_Close= false;    // закрывать при сигнале 

input int     Gl_Sr         = 0;  //   Нет входа по средней

input int     Gl_Sys        = 0;  //   Номера систем в работе  0-все системы

enum  PeR     { No=0,M1=1,M5=5,M15=15,M30=30,H1=60,H4=240,D1=1440,W1=10080,MN1=43200 };  // Список периодов для работы 

input PeR     Gl_Per        = M30;


Т.е. Параметр Gl_Per  -  это период от списка Enum.

Картинка оптимизации рис №1 (нормально как и должно быть)!!!:

Рис № 1


Картинка оптимизации рис №2 (после прогона нескольких выбранных вариантов оптимизации)???:

Рис №2


После таких результатов приходится повторять весь процесс снова )))

А не хотелось бы!!!

Это тесты на MT4 - build 1065.
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Уважаемые разработчики!

Очень большая просьба к Вам. Включите в тестере, чтобы если в файл hst вписан spread, то чтобы аски при тесте формировались бы на основе этого спреда, а не установленного в окошке. А если spred=0, как сейчас, то тогда бы брался бы из окошка спреда. Для Вас это пару строчек поменять в тестере, а для нас трейдеров, - это очень нужно. Очень просим Вас об этом.

 
Slava:
Ну и при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?

Станислав, извините, что отвечаю не по делу.  Очень большая просьба к Вам. Включите в тестере, чтобы если в файл hst вписан spread, то чтобы аски при тесте формировались бы на основе этого спреда, а не установленного в окошке. А если spred=0, как сейчас, то тогда бы брался бы из окошка спреда. Для Вас это пару строчек поменять в тестере, а для нас трейдеров, - это очень нужно. Очень просим Вас об этом.

 
Александр:

У меня аналогичная ситуация.

https://www.mql5.com/ru/users/vladon

В параметрах советника есть следующие строки:

input bool    Gl_Close= false;    // закрывать при сигнале 

input int     Gl_Sr         = 0;  //   Нет входа по средней

input int     Gl_Sys        = 0;  //   Номера систем в работе  0-все системы

enum  PeR     { No=0,M1=1,M5=5,M15=15,M30=30,H1=60,H4=240,D1=1440,W1=10080,MN1=43200 };  // Список периодов для работы 

input PeR     Gl_Per        = M30;


Т.е. Параметр Gl_Per  -  это период от списка Enum.

Картинка оптимизации рис №1 (нормально как и должно быть)!!!:



Картинка оптимизации рис №2 (после прогона нескольких выбранных вариантов оптимизации)???:



После таких результатов приходится повторять весь процесс снова )))

А не хотелось бы!!!

Это тесты на MT4 - build 1065.


да, к сожалению из-за этого глюка, пришлось остановить работу оптимизатора :-(

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