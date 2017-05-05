Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065 - страница 5
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Обновления принудительно - не отключал.
Сейчас буду пробовать обновиться (кстати, не могу выйти на след 1066-го билда ... Где его дают-то?..)
Нужно залогиниться на сервер "MetaQuotes-Demo". Когда обновление закачается - перезагрузить терминал.
Мне во всех ДЦ автоматом обновили при запуске терминала в понедельник.
Вот то-то и оно...
А я не только в понедельник, а даже вчера последний раз терминал выключал/включал, когда из дома отлучался - и ни фига...
Нужно залогиниться на сервер "MetaQuotes-Demo". Когда обновление закачается - перезагрузить терминал.
Понял...
Всё заработало. Спасибо
Уважаемые мэтры и разработчики. Проясните, пожалуйста, ситуацию.
Установлено (ХР, SP3) 6 терминалов МТ4 (и 1 МТ5 от сервере MQ – работает) различных ДЦ. Все (уточню после восстановления файлов) билд 1065
Хорошо работают 2.
Глючит 1.
Мертвые 3.
Ping у всех нормальный.
Инсталляторы скачивались с ДЦ.
Загрузка дистрибутива, как понимаю, идет с сервера MQ.
Мёртвые:
-после установки - «Нет связи»;
-в окне открытия счета сервер есть, ping 120-250мс, счет, естественно, не открывается;
-в окне настроек «Сервер» пусто, установка имени сервера не решает проблемы;
-при нажатии мышкой на трей индикатора связи (справа внизу) сервер не показывается, требует Login.
Глючный:
-после установки появляется связь;
-демо счет открывается, ордера проходят, тиковый график в окне ордера есть;
-данные в терминале не обновляются. После манипуляций с профилями иногда выскакивают окна, но тики не идут. Тикового графика в терминале нет;
- история закачивается.
Предприняты следующие действия с глючным терминалом для прояснения ситуации:
- ввод svr файлов терминала «рабочего» ДЦ – терминал заработал;
- ввод svr файлов «глючного» терминала в терминал «рабочего» ДЦ – терминал заглючил;
- установка терминала c ДЦ на чистый от МТ4 компьютер (W7x64)– сначала «нет связи» и запрос Login_а в трее связи. После ввода данных демочсета (был открыт ранее) появилась связь и терминал заработал. Если бы счет был не открыт, терминал бы превратился в мертвый.
- попытка заставить «глючный» терминал загрузить дистрибутив на ХР ( как в случае W7) в режиме online c сервера ДЦ – не удалось (деинсталляция всех терминалов, удаление из регистра разделов MetaQuotes Software, удаление и отключение папки Prefetch). Как вам известно, только первый терминал загружает дистрибутив с ДЦ, остальные используют уже загруженный. Структура папки cofig различных ДЦ отличаются. Есть подозрение, что глюк может возникать в результате несовпадения каких-то настроек сервера ДЦ и «чужого» терминала.
Мои предположения:
1. Глюк происходит в результате нестыковки терминала и настроек сервера ДЦ. Весьма вероятно, что на этапе инициализации терминала. Возможно, имея Login на мертвых терминалах, их можно было оживить.
2. Старое «железо» я не рассматриваю, ибо 2 терминала запустились и работают хорошо.
3. Необходимо проверить комплексную загрузку дистрибутива с сервера MQ с настройками ДЦ. В связи с этим вопрос, как заставить инсталлятор загружать дистрибутив с сервера MQ?
Судя по информации в инете, аналогичные проблемы, включая «проксиглюк», имеют место быть. В результате потребители имеют головную боль и убытки, а ДЦ теряют клиентов. Хотелось бы иметь, если не четкие указания по устранению таких проблем, то хотя бы мнение разработчика.
С уважением, А.Н.
Уважаемые мэтры и разработчики. Проясните, пожалуйста, ситуацию.
Установлено (ХР, SP3) 6 терминалов МТ4 (и 1 МТ5 от сервере MQ – работает) различных ДЦ. Все (уточню после восстановления файлов) билд 1065
Хорошо работают 2.
Глючит 1.
Мертвые 3.
Ping у всех нормальный.
Инсталляторы скачивались с ДЦ.
Загрузка дистрибутива, как понимаю, идет с сервера MQ.
Мёртвые:
-после установки - «Нет связи»;
-в окне открытия счета сервер есть, ping 120-250мс, счет, естественно, не открывается;
-в окне настроек «Сервер» пусто, установка имени сервера не решает проблемы;
-при нажатии мышкой на трей индикатора связи (справа внизу) сервер не показывается, требует Login.
Глючный:
-после установки появляется связь;
-демо счет открывается, ордера проходят, тиковый график в окне ордера есть;
-данные в терминале не обновляются. После манипуляций с профилями иногда выскакивают окна, но тики не идут. Тикового графика в терминале нет;
- история закачивается.
Предприняты следующие действия с глючным терминалом для прояснения ситуации:
- ввод svr файлов терминала «рабочего» ДЦ – терминал заработал;
- ввод svr файлов «глючного» терминала в терминал «рабочего» ДЦ – терминал заглючил;
- установка терминала c ДЦ на чистый от МТ4 компьютер (W7x64)– сначала «нет связи» и запрос Login_а в трее связи. После ввода данных демочсета (был открыт ранее) появилась связь и терминал заработал. Если бы счет был не открыт, терминал бы превратился в мертвый.
- попытка заставить «глючный» терминал загрузить дистрибутив на ХР ( как в случае W7) в режиме online c сервера ДЦ – не удалось (деинсталляция всех терминалов, удаление из регистра разделов MetaQuotes Software, удаление и отключение папки Prefetch). Как вам известно, только первый терминал загружает дистрибутив с ДЦ, остальные используют уже загруженный. Структура папки cofig различных ДЦ отличаются. Есть подозрение, что глюк может возникать в результате несовпадения каких-то настроек сервера ДЦ и «чужого» терминала.
Мои предположения:
1. Глюк происходит в результате нестыковки терминала и настроек сервера ДЦ. Весьма вероятно, что на этапе инициализации терминала. Возможно, имея Login на мертвых терминалах, их можно было оживить.
2. Старое «железо» я не рассматриваю, ибо 2 терминала запустились и работают хорошо.
3. Необходимо проверить комплексную загрузку дистрибутива с сервера MQ с настройками ДЦ. В связи с этим вопрос, как заставить инсталлятор загружать дистрибутив с сервера MQ?
Судя по информации в инете, аналогичные проблемы, включая «проксиглюк», имеют место быть. В результате потребители имеют головную боль и убытки, а ДЦ теряют клиентов. Хотелось бы иметь, если не четкие указания по устранению таких проблем, то хотя бы мнение разработчика.
С уважением, А.Н.
Есть такое, дело не в Win ХP SP3 и старом железе, у меня Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz, RAM: 2780 / 4095 Mb, HDD: 73781 / 151824 Mb, GMT+02:00
Один терминал "умер" при попытке обновления до 1066, так как небыл ещё залогинен на MetaQuotes-Demo, интуиция и опыт подсказали что надо логиниться перед обновлением, иначе:
У меня аналогичная ситуация.
https://www.mql5.com/ru/users/vladon
В параметрах советника есть следующие строки:
input bool Gl_Close= false; // закрывать при сигнале
input int Gl_Sr = 0; // Нет входа по средней
input int Gl_Sys = 0; // Номера систем в работе 0-все системы
enum PeR { No=0,M1=1,M5=5,M15=15,M30=30,H1=60,H4=240,D1=1440,W1=10080,MN1=43200 }; // Список периодов для работы
input PeR Gl_Per = M30;
Т.е. Параметр Gl_Per - это период от списка Enum.
Картинка оптимизации рис №1 (нормально как и должно быть)!!!:
Картинка оптимизации рис №2 (после прогона нескольких выбранных вариантов оптимизации)???:
После таких результатов приходится повторять весь процесс снова )))
А не хотелось бы!!!
Уважаемые разработчики!
Очень большая просьба к Вам. Включите в тестере, чтобы если в файл hst вписан spread, то чтобы аски при тесте формировались бы на основе этого спреда, а не установленного в окошке. А если spred=0, как сейчас, то тогда бы брался бы из окошка спреда. Для Вас это пару строчек поменять в тестере, а для нас трейдеров, - это очень нужно. Очень просим Вас об этом.
Ну и при чём здесь "Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065"?
Станислав, извините, что отвечаю не по делу. Очень большая просьба к Вам. Включите в тестере, чтобы если в файл hst вписан spread, то чтобы аски при тесте формировались бы на основе этого спреда, а не установленного в окошке. А если spred=0, как сейчас, то тогда бы брался бы из окошка спреда. Для Вас это пару строчек поменять в тестере, а для нас трейдеров, - это очень нужно. Очень просим Вас об этом.
У меня аналогичная ситуация.
https://www.mql5.com/ru/users/vladon
В параметрах советника есть следующие строки:
input bool Gl_Close= false; // закрывать при сигнале
input int Gl_Sr = 0; // Нет входа по средней
input int Gl_Sys = 0; // Номера систем в работе 0-все системы
enum PeR { No=0,M1=1,M5=5,M15=15,M30=30,H1=60,H4=240,D1=1440,W1=10080,MN1=43200 }; // Список периодов для работы
input PeR Gl_Per = M30;
Т.е. Параметр Gl_Per - это период от списка Enum.
Картинка оптимизации рис №1 (нормально как и должно быть)!!!:
Картинка оптимизации рис №2 (после прогона нескольких выбранных вариантов оптимизации)???:
После таких результатов приходится повторять весь процесс снова )))
А не хотелось бы!!!
да, к сожалению из-за этого глюка, пришлось остановить работу оптимизатора :-(