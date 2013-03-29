Тестер без интернета не работает. - страница 3
Ок, по шагам.
Скрин с терминала, подключенного к торговому счету.
Копируем (а в случае с злоумышленником - тырим) папку с терминалом. Переносим на другой компьютер. Запускаем. Терминал запрашивает к какому серверу подключатся. Жмем "Далее".
Следующее диалоговое окно просит нас определится - либо создать новый счет (реальный или демо), или зайти с существующими логином и паролем.
Жмем "Отмена", так как нам не нужно торговать или соединятся с торговым сервером (в случае с злоумышленником - негодяй не знает ни логина ни пороля).
Наблюдаем пустые безжизненные чарты... Терминал бесполезен, так как нельзя ни запустить программу (не на чем запускать - нет графиков), нельзя открыть новый график (в меню "Новый график" неактивна), нельзя тестировать - тестер не работает.
...единственный недостаток немного тяжеловат носить его постоянно...
:)
Типа все будут спрашивать: а что ты этот ноут с собой всё время таскаешь?
гордо отвечать: я трейдер!
Было такое и не раз. Поэтому брокеры совершенно разумно требуют максимальной безопасности.
Это Ваши проблемы - именно Вы должны заботиться о своих паролях.
То это проблемы брокеров... что у клиента урали пароль...
А в случае обеспечения комфортной работы... это уже мои проблемы...
Двойные стандарты... Ну хорошо... допустим... ведь брокер на самом деле вам платит за лицензии, поддержку и т.п. МТ а не пользователи...
Предлагаю вариант решения соответствующего вашей политике безопасности, и также не ущемляющего права пользователя:
Нужно всего лишь добавить запоминание работы на нескольких компьютерах, вместо как сейчас запоминания одного. Естественно это при установленной галочке "сохранить пароль" и ОДНОКРАТНЫМ вводом его на другом компьютере.
Т. е. повводили ааккаунты(при работе с флешке) на одном компе. При подключении к другому компу пароли и аккаунты снова нужно будет вводить, но теперь и этот комп будет запомнен как и первый. Все счастливы. Брокеру уже не скажешь что пароли можно унести на флешке, так как на другом компе не будет ни аккаунтов ни паролей...
Если будут какие-то возражения против данной схемы, то ответьте сразу на такой вопрос, какая разница между:
а) настройкой МТ на двух(и больше) стационарных компах
б) работа с флешки с подключением к двум(и больше) этим компам и соответственно их "запоминанием", так как сейчас "запоминается" один?
Я бы понял еще про безопасность, что если залогинился с одного стационарного компа, а потом с другого уже нельзя было бы, без ввода пароля. А потом снова с первого опять нужно было бы вводить, т.е. все так как происходит сейчас с флешкой... Вот тут уже можно было бы говорить о безопасности...
Я так понимаю, здесь присутствуют две категории пользователей, которым нужен мобильный терминал. Условно назовем их "трейдеры" и "программисты". Интересы трейдеров соблюсти, при этом не снижая степень безопасности, сложно, так как им нужен мобильный терминал с доступом к торговому счету. Этим могут воспользоваться злоумышленники, элементарно "отработав" флэшку из кармана трейдера.
Интересы же программистов в другой плоскости - им не нужен доступ к торговому счету. Им нужна полнофункциональная мобильная среда разработки пользовательских приложений для терминала. Интересы этой группы пользователей соблюсти вполне возможно, не снижая при этом защищенность торговых счетов, так как в его в мобильном терминале "для программистов" просто нет никаких счетов. Именно в такой мобильный терминал "для программистов" и должен превращаться терминал, после переноса его на другой компьютер.
В каком режиме запускается терминал, обычный или /portable?
Вам проще будет разработать определенную методику формирования паролей для торговых счетов. Или вообще сделать на много проще - на все демки один пасс, а на реальные счета формировать по определенному алгоритму.
Такой подход устроит всех, и ВАС и БРОКЕРА.
PS
А иные схемы действительно существенно ухудшают защищенность системы и осознано на это разработчики не пойдут...
И так и так - одинаково.
Для первой категории рекомендую пользоваться менеджером паролей LSN Password Safe с защитой от кейлоггеров. Сейф с паролями от торговых счетов можно таскать на флэшке вместе с терминалом. Ни сейфом ни терминалом воспользоваться не удастся, не зная мастер-пароль от сейфа (требуется запомнить лишь один пароль, вместо десятков от почты, терминала, форумов и др).
