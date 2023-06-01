Хранилище работает ? - страница 5
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Получилось решить вопрос? У меня такая же проблема. Логин в нижнем регистре, на сайте авторизация норм, а на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе не проходит авторизация. Ошибка 500. Пробовал разные браузеры, чистил временные файлы - не помогает
Дело в том, что у вас нет активированного хранилища.
Чтобы его активировать, надо в навигаторе MetaEditor из контекстного меню выбрать "Активировать MQL5 Storage".
Обратите внимание, что Хранилище давно переехало со старого движка на новый, где нужно заново регистрироваться/активироваться.
Дело в том, что у вас нет активированного хранилища.
Чтобы его активировать, надо в навигаторе MetaEditor из контекстного меню выбрать "Активировать MQL5 Storage".
Обратите внимание, что Хранилище давно переехало со старого движка на новый, где нужно заново регистрироваться/активироваться.
В выпадающем меню нажимаю "Подключить к MQL5 Storage". Во всплывающем окне ввожу логин пароль и при нажатии ок выдаёт ошибку "2019.10.30 20:52:19.956 Storage activation of MQL5 Storage failed [500]"
Так же через Сервис -> Настройки -> Communiti"Активировать MQL5 Storage" нигде не вижу :-(
В англ части форума есть ветки об этом, но две-три в год ... и в основном из-за старых Windows, или если Internet Explorer браузер не апгрейден до последней версии.
PS. Кстати, недавно в немецкой части форума такое было - ветка тут (их модератор сообщал) .... но там вроде все решилось самим пользователем (который никаких данных не сообщил ..).
Если кратко - то это бывает очень редко, и, как правило, решается самими пользователями.
В англ части форума есть ветки об этом, но две-три в год ... и в основном из-за старых Windows, или если Internet Explorer браузер не апгрейден до последней версии.
Да, встречал такие ньюансы на форумах. Но у меня win 10 и IE свежий. И там у них другая ошибка ( 4.. ) Ошибка 500 - это на стороне сервера storage
Я там свой пост дополнил ...
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А тут - может что-то ситуационное ... просто подождать ...
Такое очень редко бывает ...
Если будет несколько дней - спишитесь со мной в личке, а я спишусь с немецким модератором (который фиксировал такое у себя на форуме дня два назад) ... может - что-то подумаем .. или сделаем модераторский запрос в сервис деск (но там нужна конкретика) ...
Я сейчас тоже с Windows 10 64 бит (он даже в середине дня сегодня обновился), и проблем пока никаких.
В англ части форума есть ветки об этом, но две-три в год ... и в основном из-за старых Windows, или если Internet Explorer браузер не апгрейден до последней версии.
PS. Кстати, недавно в немецкой части форума такое было - ветка тут (их модератор сообщал) .... но там вроде все решилось самим пользователем (который никаких данных не сообщил ..).
Если кратко - то это бывает очень редко, и, как правило, решается самими пользователями.
Похожая ситуация с автором топика. Решения пока не нашёл... Я когда то года три назад устанавливал на своё железо metatrader5 и авторизовывался под чужим логином (под активным по сей день, но чужим). Что то мы там пообсуждали с владельцем того аккаунта и я через некоторое время удалил metatrader. И вот, спустя года 3-4 установил программу повторно и зарегистрировался. Может это с этими действиями связано . Metatrader меня мог узнать в этот раз только если по ID железа, все же файлы я вычищал много раз за это время
Да, кстати, у того немца (см мой пост выше) такая же ситуация - два логина.
Авторизация с одной машины разными логинами не должна быть проблемой. В противном случае как торгуют в офисах? Под каждого сотрудника новое железо? По-этому это врятли является проблемой. Прикрепил скрин, на котором видны мои пункты навигации в личном кабинете. Отсутствуют кнопки Сервисдек и Хранилище (они везде в документациях показаны, а у меня их нет) . Sergey, у Вас есть данные пункты меню?
Вот всё, что есть -
У вас с хранилищем - очень редко встречающаяся штука (баг или что-то с компом).
Я чуть по-позже спрошу у немецкого модератора - как они у себя решили проблему.
Потому что у меня проблем с хранилищем (как и у большинства пользователей тут) - вообще нет ..
Я больше скажу ...
Я единственно слежу, чтобы у меня был последний билд МТ4 (а МТ4 обновляется ... говорят, что его забросили - это не правда, и последний МТ5).
И всё. И оно там обновляется вместе с МетаЕдиторами - везде.
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У вас - или что -то с компом, или непонятно что ... потому что если бы были ограничения по рейтингу или по двойному юсернейму - тут было бы столько постов/веток - уйма (народ, как вы видите, обычно постит то как они считают - о "багах" .. никто особо в словах, ни в ветках не заморачивается ..).
А если только несколько постов в год (в год!) со всех языковых частей форума - то тут ... или так сказать floating bug, или что-то с компом ...
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А сейчас ... вы представляете ... например - вы в отпуске ... с ноутбуком ... он накрылся ... вы покупаете что-то новое, устанавливаете МТ4 или МТ5, идете в МетаЕдитор, а там - в сторидже ваши темплаты!
Вы знаете - что такое темплаты? Это ваши советники на чартах с вашими настройками, и так далее -