Хранилище работает ? - страница 5

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alvasdem Александр:

Получилось решить вопрос? У меня такая же проблема. Логин в нижнем регистре, на сайте авторизация норм, а на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе не проходит авторизация. Ошибка 500. Пробовал разные браузеры, чистил временные файлы - не помогает

Дело в том, что у вас нет активированного хранилища.

Чтобы его активировать, надо в навигаторе MetaEditor из контекстного меню выбрать "Активировать MQL5 Storage".

Обратите внимание, что Хранилище давно переехало со старого движка на новый, где нужно заново регистрироваться/активироваться.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Дело в том, что у вас нет активированного хранилища.

Чтобы его активировать, надо в навигаторе MetaEditor из контекстного меню выбрать "Активировать MQL5 Storage".

Обратите внимание, что Хранилище давно переехало со старого движка на новый, где нужно заново регистрироваться/активироваться.

В выпадающем меню нажимаю "Подключить к MQL5 Storage". Во всплывающем окне ввожу логин пароль и при нажатии ок выдаёт ошибку "2019.10.30 20:52:19.956 Storage activation of MQL5 Storage failed [500]"

Так же через Сервис -> Настройки -> Communiti 

"Активировать MQL5 Storageнигде не вижу :-(
Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных из хранилища прямо в редакторе. В  хранилище используется система контроля версий. Это значит, что вы всегда можете посмотреть, когда и как были изменены файлы, можете отменить любые изменения и вернуться к...
Файлы:
h01m1w.PNG  61 kb
vqt_de4e4-2.jpg  197 kb
 

В англ части форума есть ветки об этом, но две-три в год ... и в основном из-за старых Windows, или если Internet Explorer браузер не апгрейден до последней версии.

PS. Кстати, недавно в немецкой части форума такое было  - ветка тут (их модератор сообщал) .... но там вроде все решилось самим пользователем (который никаких данных не сообщил ..).

Если кратко - то это бывает очень редко, и, как правило, решается самими пользователями.

Storage activation of MQL5 Storage failed [500]
Storage activation of MQL5 Storage failed [500]
  • 2019.10.28
  • www.mql5.com
Hallo, ich bekomme immer obige Fehlermeldung wenn ich im Navigatorfenster des MetaEditor den MQL5 Storage activieren möchte...
 
Sergey Golubev:
В англ части форума есть ветки об этом, но две-три в год ... и в основном из-за старых Windows, или если Internet Explorer браузер не апгрейден до последней версии.
Да, встречал такие ньюансы на форумах. Но у меня win 10 и IE свежий. И там у них другая ошибка ( 4.. ) Ошибка 500 - это на стороне сервера storage
 
alvasdem Александр:
Да, встречал такие ньюансы на форумах. Но у меня win 10 и IE свежий. И там у них другая ошибка ( 4.. ) Ошибка 500 - это на стороне сервера storage

Я там свой пост дополнил ...

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А тут - может что-то ситуационное ... просто подождать ...
Такое очень редко бывает ...
Если будет несколько дней - спишитесь со мной в личке, а я спишусь с немецким модератором (который фиксировал такое у себя на форуме дня два назад) ... может - что-то подумаем .. или сделаем модераторский запрос в сервис деск (но там нужна конкретика) ...

Я сейчас тоже с Windows 10 64 бит (он даже в середине дня сегодня обновился), и проблем пока никаких.

 
Sergey Golubev:

В англ части форума есть ветки об этом, но две-три в год ... и в основном из-за старых Windows, или если Internet Explorer браузер не апгрейден до последней версии.

PS. Кстати, недавно в немецкой части форума такое было  - ветка тут (их модератор сообщал) .... но там вроде все решилось самим пользователем (который никаких данных не сообщил ..).

Если кратко - то это бывает очень редко, и, как правило, решается самими пользователями.

Похожая ситуация с автором топика. Решения пока не нашёл... Я когда то года три назад устанавливал на своё железо metatrader5 и авторизовывался под чужим логином (под активным по сей день, но чужим). Что то мы там пообсуждали с владельцем того аккаунта и я через некоторое время удалил metatrader. И вот, спустя года 3-4 установил программу повторно и зарегистрировался. Может это с этими действиями связано . Metatrader меня мог узнать в этот раз только если по ID железа, все же файлы я вычищал много раз за это время
 
alvasdem Александр:
Похожая ситуация с автором топика. Решения пока не нашёл... Я когда то года три назад устанавливал на своё железо metatrader5 и авторизовывался под чужим логином (под активным по сей день, но чужим). Что то мы там пообсуждали с владельцем того аккаунта и я через некоторое время удалил metatrader. И вот, спустя года 3-4 установил программу повторно и зарегистрировался. Может это с этими действиями связано . Metatrader меня мог узнать в этот раз только если по ID железа, все же файлы я вычищал много раз за это время
Да, кстати, у того немца (см мой пост выше) такая же ситуация - два логина.
 
Sergey Golubev:
Да, кстати, у того немца (см мой пост выше) такая же ситуация - два логина.
Авторизация с одной машины разными логинами не должна быть проблемой. В противном случае как торгуют в офисах? Под каждого сотрудника новое железо? По-этому это врятли является проблемой. Прикрепил скрин, на котором видны мои пункты навигации в личном кабинете. Отсутствуют кнопки Сервисдек и Хранилище (они везде в документациях показаны, а у меня их нет) . Sergey, у Вас есть данные пункты меню?
Файлы:
j054la.PNG  30 kb
 
alvasdem Александр:
Авторизация с одной машины разными логинами не должна быть проблемой. В противном случае как торгуют в офисах? Под каждого сотрудника новое железо? По-этому это врятли является проблемой. Прикрепил скрин, на котором видны мои пункты навигации в личном кабинете. Отсутствуют кнопки Сервисдек и Хранилище (они везде в документациях показаны, а у меня их нет) . Sergey, у Вас есть данные пункты меню?

Вот всё, что есть -


У вас с хранилищем - очень редко встречающаяся штука (баг или что-то с компом).
Я чуть по-позже спрошу у немецкого модератора - как они у себя решили проблему.
Потому что у меня проблем с хранилищем (как и у большинства пользователей тут) - вообще нет ..

 

Я больше скажу ...

  • У меня планшет на Windows 8.1, диск естественно не HDD, 32 bit, и есть хранилище - для МТ4 и МТ5.
  • Есть компьютер (с которого я сейчас пощу) - Windows 10 64 bit, и тоже - есть хранилище.
  • Еще есть сторонее VPS где 4 Метатрейдера (МТ4 на 3 штуки, и одна МТ5), там Windows server 2008 (а-ля Windows 7), 64 bit, и есть хранилище (там спрашивается логин в МетаЕдиторе для хранилища - всего один раз спрашивается).

Я единственно слежу, чтобы у меня был последний билд МТ4 (а МТ4 обновляется ... говорят, что его забросили - это не правда, и последний МТ5).
И всё. И оно там обновляется вместе с МетаЕдиторами - везде.

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У вас - или что -то с компом, или непонятно что ... потому что если бы были ограничения по рейтингу или по двойному юсернейму - тут было бы столько постов/веток - уйма (народ, как вы видите, обычно постит то как они считают - о "багах" .. никто особо в словах, ни в ветках не заморачивается ..).
А если только несколько постов в год (в год!) со всех языковых частей форума - то тут ... или так сказать floating bug, или что-то с компом ...

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А сейчас ... вы представляете ... например - вы в отпуске ... с ноутбуком ... он накрылся ... вы покупаете что-то новое, устанавливаете МТ4 или МТ5, идете в МетаЕдитор, а там - в сторидже ваши темплаты!
Вы знаете - что такое темплаты? Это ваши советники на чартах с вашими настройками, и так далее -


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