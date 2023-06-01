Хранилище работает ? - страница 3
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Вот самое и интересное, что в терминале все работает, а так через браузер нет, пробовал разные браузера и компы.
А у меня и сейчас работает.
Или это что-то у вас, или ...
помню, несколько месяцев назад поменяли то ли адрес, то ли протокол storage.
И была такая информация, что надо было заново войти (и перекинуть файлы на новый storage).
Я ничего не перекидывал, но логинился, отлогинивался и заново логинился - это было (в том числе и в профиле mql5, сейчас не найду где, но там я что-то нажимал чтобы коннектиться).
Может, эта процедура имеет значение?
Скажите пожалуйста, почему через браузер именно в это https://storage.mql5.io хранилище не удается зайти?
Проверил с ноутбука - Windows 10 x64, Chrome последний обновлённый - всё в порядке:
А у меня и сейчас работает.
Или это что-то у вас, или ...
помню, несколько месяцев назад поменяли то ли адрес, то ли протокол storage.
И была такая информация, что надо было заново войти (и перекинуть файлы на новый storage).
Я ничего не перекидывал, но логинился, отлогинивался и заново логинился - это было (в том числе и в профиле mql5, сейчас не найду где, но там я что-то нажимал чтобы коннектиться).
Может, эта процедура имеет значение?
Решение найдено! Решил с телефона зайти, с него я точно не заходил, опять тоже самое, не пускает и все. Ввел я никнейм в нижнем регистре и зашел! Данный storage принимает только с нижним регистром, старый .com все нормально, мог прописывать логин Zeleniy
при регистрации использовал первую заглавную букву, вот и вводил всегда так.
Смотрите как интересно получается, провел эксперимент:
На http://storage.mql5.com/ пускает если только заглавная Z, если не заглавная то не пускает, http://storage.mql5.io/ только если z не заглавная.
Смотрите как интересно получается, провел эксперимент:
На http://storage.mql5.com/ пускает если только заглавная Z, если не заглавная то не пускает, http://storage.mql5.io/ только если z не заглавная.
Для идентификации в хранилище нужно логин вводить в нужном регистре.
Если Вы регистрировали логин на сайте MQL например вот так AlekseyR , то для регистрации в хранилище необходимо вводить логин с соблюдением регистра.
Хотя при входе на сайм сайт соблюдать регистр в логине не обязательно.
Для идентификации в хранилище нужно логин вводить в нужном регистре.
Если Вы регистрировали на сайте MQL например вот так AlekseyR то для регистрации в хранилище необходимо вводить с соблюдением регистра.
Хотя при входе на сайм сайт соблюдать регистр в логине не обязательно.
В том то и дело, что регистрация была Zeleniy, а нужно вводить в нижнем, но в другом хранилище все нормально.
В том то и дело, что регистрация была Zeleniy, а нужно вводить в нижнем, но в другом хранилище все нормально.
https://www.mql5.com/ru/users/Zeleniy/edit - проверьте Ваш логинТ е Ваш логин выглядит как Zeleniy , а вход в хранилище только zeleniy ?
https://www.mql5.com/ru/users/Zeleniy/edit - проверьте Ваш логинТ е Ваш логин выглядит как Zeleniy , а вход в хранилище только zeleniy ?
Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Проверил у себя:
- зайти по старому адресу (https://storage.mql5.com) получается, но там - файлы двухлетней давности;
- зайти по новому (https://storage.mql5.io) через браузер или подключиться в Editor'е не удаётся (https://www.mql5.com/ru/forum/296731). Попробовал несколько вариантов замены маленькие/большие буквы в логине (как советует Aleksey Rodionov) - не помогает.
Проверил у себя:
- зайти по старому адресу (https://storage.mql5.com) получается, но там - файлы двухлетней давности;
- зайти по новому (https://storage.mql5.io) через браузер или подключиться в Editor'е не удаётся (https://www.mql5.com/ru/forum/296731). Попробовал несколько вариантов замены маленькие/большие буквы в логине (как советует Aleksey Rodionov) - не помогает.