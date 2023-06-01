Хранилище работает ? - страница 3

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Aleksey Rodionov:

Вот самое и интересное, что в терминале все работает, а так через браузер нет, пробовал разные браузера и компы.


А у меня и сейчас работает.

Или это что-то у вас, или ...

помню, несколько месяцев назад поменяли то ли адрес, то ли протокол storage.
И была такая информация, что надо было заново войти (и перекинуть файлы на новый storage).
Я ничего не перекидывал, но логинился, отлогинивался и заново логинился - это было (в том числе и в профиле mql5, сейчас не найду где, но там я что-то нажимал чтобы коннектиться).
Может, эта процедура имеет значение?

 
Aleksey Rodionov:
Скажите пожалуйста, почему через браузер именно в это https://storage.mql5.io хранилище не удается зайти?

Проверил с ноутбука - Windows 10 x64, Chrome последний обновлённый - всё в порядке:


 
Sergey Golubev:

А у меня и сейчас работает.

Или это что-то у вас, или ...

помню, несколько месяцев назад поменяли то ли адрес, то ли протокол storage.
И была такая информация, что надо было заново войти (и перекинуть файлы на новый storage).
Я ничего не перекидывал, но логинился, отлогинивался и заново логинился - это было (в том числе и в профиле mql5, сейчас не найду где, но там я что-то нажимал чтобы коннектиться).
Может, эта процедура имеет значение?

Решение найдено! Решил с телефона зайти, с него я точно не заходил, опять тоже самое, не пускает и все. Ввел я никнейм в нижнем регистре и зашел! Данный storage принимает только с нижним регистром, старый .com все нормально, мог прописывать логин Zeleniy

при регистрации использовал первую заглавную букву, вот и вводил всегда так.

 

Смотрите как интересно получается, провел эксперимент:

На http://storage.mql5.com/ пускает если только заглавная Z, если не заглавная то не пускает, http://storage.mql5.io/ только если z не заглавная.

 
Aleksey Rodionov:

Смотрите как интересно получается, провел эксперимент:

На http://storage.mql5.com/ пускает если только заглавная Z, если не заглавная то не пускает, http://storage.mql5.io/ только если z не заглавная.

Для идентификации в хранилище нужно логин вводить в нужном регистре.

Если Вы регистрировали логин на сайте MQL  например вот так AlekseyR  , то  для регистрации в хранилище необходимо вводить логин с соблюдением регистра.

Хотя при входе на сайм сайт соблюдать регистр в логине не обязательно.

 
Yuriy Zaytsev:

Для идентификации в хранилище нужно логин вводить в нужном регистре.

Если Вы регистрировали на сайте MQL  например вот так AlekseyR   то  для регистрации в хранилище необходимо вводить с соблюдением регистра.

Хотя при входе на сайм сайт соблюдать регистр в логине не обязательно.

В том то и дело, что регистрация была Zeleniy, а нужно вводить в нижнем, но в другом хранилище все нормально.

 
Aleksey Rodionov:

В том то и дело, что регистрация была Zeleniy, а нужно вводить в нижнем, но в другом хранилище все нормально.

https://www.mql5.com/ru/users/Zeleniy/edit    -  проверьте Ваш логин

Т е Ваш логин выглядит как   Zeleniy  ,  а вход в хранилище только  zeleniy ?
 
Yuriy Zaytsev:

https://www.mql5.com/ru/users/Zeleniy/edit    -  проверьте Ваш логин

Т е Ваш логин выглядит как   Zeleniy  ,  а вход в хранилище только  zeleniy ?
Совершенно верно, в хранилище http://storage.mql5.io zeleniy  в хранилище http://storage.mql5.com Zeleniy
 
MetaQuotes Software Corp.:

Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.

Извините за неудобства, пожалуйста.

Проверил у себя:

- зайти по старому адресу (https://storage.mql5.com) получается, но там - файлы двухлетней давности;

- зайти по новому (https://storage.mql5.io) через браузер  или подключиться в Editor'е не удаётся (https://www.mql5.com/ru/forum/296731). Попробовал несколько вариантов замены маленькие/большие буквы в логине (как советует Aleksey Rodionov)  - не помогает.

Посмотрите, пожалуйста, с чем это связано?
 
dj_nsk:

Проверил у себя:

- зайти по старому адресу (https://storage.mql5.com) получается, но там - файлы двухлетней давности;

- зайти по новому (https://storage.mql5.io) через браузер  или подключиться в Editor'е не удаётся (https://www.mql5.com/ru/forum/296731). Попробовал несколько вариантов замены маленькие/большие буквы в логине (как советует Aleksey Rodionov)  - не помогает.

Посмотрите, пожалуйста, с чем это связано?
Есть еще предположение, если новый Storage не воспринимает нормально регист, может он и нижнее подчеркивание "_" не принимает? как вариант.
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