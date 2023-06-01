Хранилище работает ?

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Добрый день, ощущение - что хранилище не работает.
При попытке отправить изменения долго висит и не отвечает.
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Точно. Ошибка

Storage failed to connect to server (storage.mql5.com:443 send request failed [12002], 0)
 
Yuriy Zaytsev:
Добрый день, ощущение - что хранилище не работает.
При попытке отправить изменения долго висит и не отвечает.
У них так же что-то с платежной системой, средства при выводе замораживаются и не выводятся.
 
Да, висит.. уже такое было не раз, починят
 
заработало
 
А что cнова случилось с Хранилищем? Какие-то "левые" появляются папки. Новые проекты не обновляются... пишет "403 Forbidden".
 
Dennis Kirichenko:
А что cнова случилось с Хранилищем? Какие-то "левые" появляются папки. Новые проекты не обновляются... пишет "403 Forbidden".

Добрый день!

Посмотрите пожалуйста, сейчас у вас работает хранилище?

Если нет, то нужны четкие шаги для воспроизведения. У себя уже попробовали - всё работает нормально.

Спасибо.

 
Evgeny Chernyshev:

Добрый день!

Посмотрите пожалуйста, сейчас у вас работает хранилище?

Если нет, то нужны четкие шаги для воспроизведения. У себя уже попробовали - всё работает нормально.

Спасибо.

У меня отработало

 
Dennis Kirichenko:
А что cнова случилось с Хранилищем? Какие-то "левые" появляются папки. Новые проекты не обновляются... пишет "403 Forbidden".

У меня в МТ4 при переходе на билд терминала 1126 с 1090 исчезли все синхронизированные папки из хранилища в ME. При попытке подключить через MetaEditor (билд 1861 от 18/06/18) MQL5 Storage выдает ошибку:


Через сайт нормально захожу и по новой ссылке и по старой. Кто-то сталкивался с такой проблемой в ME ?

 

При попытке отослать изменение в Хранилище (отсылаю MQL5 код) получаю ошибки:

2019.01.12 13:25:43.408 Storage common error
2019.01.12 13:25:43.408 Storage commit failed
 
Сам сервер https://storage.mql5.io/ даже не доступен
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