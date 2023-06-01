Хранилище работает ?
Точно. Ошибка
Добрый день, ощущение - что хранилище не работает.
При попытке отправить изменения долго висит и не отвечает.
А что cнова случилось с Хранилищем? Какие-то "левые" появляются папки. Новые проекты не обновляются... пишет "403 Forbidden".
Добрый день!
Посмотрите пожалуйста, сейчас у вас работает хранилище?
Если нет, то нужны четкие шаги для воспроизведения. У себя уже попробовали - всё работает нормально.
Спасибо.
Добрый день!
Посмотрите пожалуйста, сейчас у вас работает хранилище?
Если нет, то нужны четкие шаги для воспроизведения. У себя уже попробовали - всё работает нормально.
Спасибо.
У меня отработало
А что cнова случилось с Хранилищем? Какие-то "левые" появляются папки. Новые проекты не обновляются... пишет "403 Forbidden".
У меня в МТ4 при переходе на билд терминала 1126 с 1090 исчезли все синхронизированные папки из хранилища в ME. При попытке подключить через MetaEditor (билд 1861 от 18/06/18) MQL5 Storage выдает ошибку:
Через сайт нормально захожу и по новой ссылке и по старой. Кто-то сталкивался с такой проблемой в ME ?
При попытке отослать изменение в Хранилище (отсылаю MQL5 код) получаю ошибки:
2019.01.12 13:25:43.408 Storage common error 2019.01.12 13:25:43.408 Storage commit failed
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При попытке отправить изменения долго висит и не отвечает.