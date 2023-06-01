Хранилище работает ? - страница 4

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Aleksey Rodionov:
Есть еще предположение, если новый Storage не воспринимает нормально регист, может он и нижнее подчеркивание "_" не принимает? как вариант

возможно. но тогда только новый логин делать...

 
dj_nsk:

возможно. но тогда только новый логин делать...

Попробуйте логин в настройках поменять, вроде можно ели вы не продавец и не верифицированный аккаунт
 
Aleksey Rodionov:
Попробуйте логин в настройках поменять, вроде можно ели вы не продавец и не верифицированный аккаунт

нет, логин поменять не даёт

 
dj_nsk:

нет, логин поменять не даёт

второй аккаунт который зарегистрировали для пробы storage, можете дать логин с паролем? поэкспериментирую, может и с этим тоже получится у меня.
 

Тоже не получается авторизоваться  на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе.
логин и пароль простые, все строчными. При нажатии ОК очищается форма авторизации.

В программе пишется ошибка 500, инвалидная авторизация.

[Удален]  
gvsemen:

Тоже не получается авторизоваться  на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе.
логин и пароль простые, все строчными. При нажатии ОК очищается форма авторизации.

В программе пишется ошибка 500, инвалидная авторизация.

Сегодня были проблемы. Сейчас все ок.

 

С Opera не работает (там io автоматом меняет на com), а с Chrome работает -
https://storage.mql5.io/



Подробно тут
https://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect



 
Да, все заработало.
 

Если   у всех заработало, то значит у меня проблема в чем то другом.

Пробую через Chrome - по прежнему не получается авторизоваться.

На сайте MQL5 авторизация проходит нормально.

____

Обновление:

Видимо мне просто не везло, пробовал когда были сбои на сайте. Сейчас и у меня все ок.

 
gvsemen:

Если   у всех заработало, то значит у меня проблема в чем то другом.

Пробую через Chrome - по прежнему не получается авторизоваться.

На сайте MQL5 авторизация проходит нормально.

____

Обновление:

Видимо мне просто не везло, пробовал когда были сбои на сайте. Сейчас и у меня все ок.

Получилось решить вопрос? У меня такая же проблема. Логин в нижнем регистре, на сайте авторизация норм, а на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе не проходит авторизация. Ошибка 500. Пробовал разные браузеры, чистил временные файлы - не помогает

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