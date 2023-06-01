Хранилище работает ? - страница 4
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Есть еще предположение, если новый Storage не воспринимает нормально регист, может он и нижнее подчеркивание "_" не принимает? как вариант
возможно. но тогда только новый логин делать...
возможно. но тогда только новый логин делать...
Попробуйте логин в настройках поменять, вроде можно ели вы не продавец и не верифицированный аккаунт
нет, логин поменять не даёт
нет, логин поменять не даёт
Тоже не получается авторизоваться на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе.
логин и пароль простые, все строчными. При нажатии ОК очищается форма авторизации.
В программе пишется ошибка 500, инвалидная авторизация.
Тоже не получается авторизоваться на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе.
логин и пароль простые, все строчными. При нажатии ОК очищается форма авторизации.
В программе пишется ошибка 500, инвалидная авторизация.
Сегодня были проблемы. Сейчас все ок.
С Opera не работает (там io автоматом меняет на com), а с Chrome работает -
https://storage.mql5.io/
Подробно тут
https://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect
Если у всех заработало, то значит у меня проблема в чем то другом.
Пробую через Chrome - по прежнему не получается авторизоваться.
На сайте MQL5 авторизация проходит нормально.
____
Обновление:
Видимо мне просто не везло, пробовал когда были сбои на сайте. Сейчас и у меня все ок.
Если у всех заработало, то значит у меня проблема в чем то другом.
Пробую через Chrome - по прежнему не получается авторизоваться.
На сайте MQL5 авторизация проходит нормально.
____
Обновление:
Видимо мне просто не везло, пробовал когда были сбои на сайте. Сейчас и у меня все ок.
Получилось решить вопрос? У меня такая же проблема. Логин в нижнем регистре, на сайте авторизация норм, а на https://storage.mql5.io/ в браузере и программе не проходит авторизация. Ошибка 500. Пробовал разные браузеры, чистил временные файлы - не помогает