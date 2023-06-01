Хранилище работает ? - страница 2
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При попытке отослать изменение в Хранилище (отсылаю MQL5 код) получаю ошибки:
Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Точно, уже работает. Спасибо за оперативность.
Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.
Извините за неудобства, пожалуйста.
Скажите пожалуйста, почему через браузер именно в это https://storage.mql5.io хранилище не удается зайти?
У меня сейчас заходится.
Позавчера устанавливал чистые МТ5 и МТ4 и использовал хранилище, и все работало.
У меня сейчас заходится.
Позавчера устанавливал чистые МТ5 и МТ4 и использовал хранилище, и все работало.
Так и не заходит, так же пишет требуется аутентификация и поле для ввода логина с паролем. ОК нажимаешь эти поля обнуляются
Введите логин и пароль, и жмите OK, и заходите.
У меня и вчера работало: переделывал индикаторы для МТ5 в MetaEditor'е, изменяя iTime на iTime1 и компилировал, и если нет больше ошибок - засылал в хранилище.
Несколько часов сидел (много индикаторов), и хранилище работало.
Введите логин и пароль, и жмите OK, и заходите.
=D Не правильно поняли. Я ввожу логин с паролем, жму ОК и опять выходит окно с авторизацией.
Вот сейчас открыл MetaEditor с планшета с Windows 8.1, и отослал ("Update from Storage") с хранилища на МТ5 (на планшете есть МТ5) те файлы, которые я вчера изменил на другом компе (изменения тогда были закинуты как "Commit to Storage" в хранилище).
=D Не правильно поняли. Я ввожу логин с паролем, жму ОК и опять выходит окно с авторизацией.
Не знаю ...
Удалите все временные файлы интернета и куки (с этого браузера), и с чистого браузера попробуйте.
Или с другого.
Я вхожу с Opera.
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Хотя, мне, если честно, и не надо входить на вебстраницу, так как я обычный пользователь, и пользуюсь хранилищем для переноса файлов из одного MetaEditor'а на одном компе до другого MetaEditor'а на другом компе.
Вот самое и интересное, что в терминале все работает, а так через браузер нет, пробовал разные браузера и компы.