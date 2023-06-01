Хранилище работает ? - страница 2

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Vladimir Karputov:

При попытке отослать изменение в Хранилище (отсылаю MQL5 код) получаю ошибки:

Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.

Извините за неудобства, пожалуйста.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.

Извините за неудобства, пожалуйста.

Точно, уже работает. Спасибо за оперативность.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Сегодня проводили обновления серверов и хранилище уже работает.

Извините за неудобства, пожалуйста.

Скажите пожалуйста, почему через браузер именно в это https://storage.mql5.io хранилище не удается зайти?
 
Aleksey Rodionov:
Скажите пожалуйста, почему через браузер именно в это https://storage.mql5.io хранилище не удается зайти?

У меня сейчас заходится.


Позавчера устанавливал чистые МТ5 и МТ4 и использовал хранилище, и все работало.

 
Sergey Golubev:

У меня сейчас заходится.


Позавчера устанавливал чистые МТ5 и МТ4 и использовал хранилище, и все работало.

Так и не заходит, так же пишет требуется аутентификация  и поле для ввода логина с паролем. ОК нажимаешь эти поля обнуляются
 
Aleksey Rodionov:
Так и не заходит, так же пишет требуется аутентификация  и поле для ввода логина с паролем. ОК нажимаешь эти поля обнуляются

Введите логин и пароль, и жмите OK, и заходите.

У меня и вчера работало: переделывал индикаторы для МТ5 в MetaEditor'е, изменяя iTime на iTime1 и компилировал, и если нет больше ошибок - засылал в хранилище.
Несколько часов сидел (много индикаторов), и хранилище работало.

 
Sergey Golubev:

Введите логин и пароль, и жмите OK, и заходите.


=D  Не правильно поняли. Я ввожу логин с паролем, жму ОК и опять выходит окно с авторизацией.

 

Вот сейчас открыл MetaEditor с планшета с Windows 8.1, и отослал ("Update from Storage") с хранилища на МТ5 (на планшете есть МТ5) те файлы, которые я вчера изменил на другом компе (изменения тогда были закинуты как "Commit to Storage" в хранилище).


 
Aleksey Rodionov:

=D  Не правильно поняли. Я ввожу логин с паролем, жму ОК и опять выходит окно с авторизацией.

Не знаю ...
Удалите все временные файлы интернета и куки (с этого браузера), и с чистого браузера попробуйте.
Или с другого.
Я вхожу с Opera.

---------------

Хотя, мне, если честно, и не надо входить на вебстраницу, так как я обычный пользователь, и пользуюсь хранилищем для переноса файлов из одного MetaEditor'а на одном компе до другого MetaEditor'а на другом компе.

 

Вот самое и интересное, что в терминале все работает, а так через браузер нет, пробовал разные браузера и компы.


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