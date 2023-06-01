Хранилище работает ? - страница 7
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2020.01.19 14:31:03.201 Storage common error
это при запросе обновления из хранилища. На выходных отключают?
У меня все работает.
Это МТ4 -
Это МТ5 -
хранилище упало?
Активация MQL5 Storage не работает?
активация MQL5 Storage не удалась [500]
почему?
Ошибку исправили.
может ошибка повторилась?
может ошибка повторилась?
Попробуйте снова, пожалуйста.
Активация после переезда сайта сбилась.
Хранилище не работает.
2023.06.01 06:40:45.117 Storage commit command start MQL5\Experts\MACD\MACD_1.mq5
Хранилище не работает.
2023.06.01 06:40:45.117 Storage commit command start MQL5\Experts\MACD\MACD_1.mq5
Все работает -
Все работает -
Я давно подключался к хранилищу.
Помню, что открываем MetaEditor (вкладка Сообщество должна быть заполнена в Метатрейдере и в MetaEditor'е),
подключаемся к хранилищу (там должно быть интуитивно понятно куда "жать" мышкой) - и всё.
Раньше, насколько я помню, в профиле нажимали какую-то ссылку ... но у меня было все просто.
Потом, когда подключились - посылаем файлы в хранилище - нажимаем на зеленый плюс (если отдельный файл),
и потом - отсылаем в хранилище по стрелке вверх.
Если папка с зеленой меткой - то это синхронизировано с хранилищем, если с красной - еще нет.
Получать файлы из хранилища (в случае, если на одном компьютере более одного Метатрейдера или вообще более одного компьютера) -
нажимаем на стрелку вниз на том компьютере.
Тоже самое - для МТ4.
Но для МТ4 темплаты не переносятся в хранилище (приходится переносить их вручную на другой МТ4), а в МТ5 - переносятся.