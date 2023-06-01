Хранилище работает ? - страница 7

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newnek:
2020.01.19 14:31:03.201    Storage    common error
это при запросе обновления из хранилища. На выходных отключают?

У меня все работает.

Это МТ4 -


Это МТ5 -


 
спасибо, это я давно перенес в другую папку и не обновлял, помогло удаление 
mql5.content
mql5.index
experts.dat
 

хранилище упало?


 

Активация MQL5 Storage не работает?

активация MQL5 Storage не удалась [500]

почему?

 
MetaQuotes # :
Ошибку исправили.

может ошибка повторилась?

 
Andreas Kress #:

может ошибка повторилась?

Попробуйте снова, пожалуйста.

Активация после переезда сайта сбилась.

 

Хранилище не работает.


2023.06.01 06:40:45.117 Storage commit command start MQL5\Experts\MACD\MACD_1.mq5

2023.06.01 06:40:45.124 Storage common error
2023.06.01 06:40:45.124 Storage commit failed

 
Mikhail Shikin #:

Хранилище не работает.


2023.06.01 06:40:45.117 Storage commit command start MQL5\Experts\MACD\MACD_1.mq5

2023.06.01 06:40:45.124 Storage common error
2023.06.01 06:40:45.124 Storage commit failed

Все работает -

 
Sergey Golubev #:

Все работает -


Я тоже как то раньше пробовал код загрузить в него не получалось. Причем разными вар антами  пробовал. Можно подробнее - оптимальный вариант расписать? Не ограничиваясь лишь ссылью на хранилище в справке....  спс.
 
Roman Shiredchenko #:

Я тоже как то раньше пробовал код загрузить в него не получалось. Причем разными вар антами  пробовал. Можно подробнее - оптимальный вариант расписать? Не ограничиваясь лишь ссылью на хранилище в справке....  спс.

Я давно подключался к хранилищу.
Помню, что открываем MetaEditor (вкладка Сообщество должна быть заполнена в Метатрейдере и в MetaEditor'е),
подключаемся к хранилищу (там должно быть интуитивно понятно куда "жать" мышкой) - и всё.
Раньше, насколько я помню, в профиле нажимали какую-то ссылку ... но у меня было все просто.

Потом, когда подключились - посылаем файлы в хранилище - нажимаем на зеленый плюс (если отдельный файл),
и потом - отсылаем в хранилище по стрелке вверх.
Если папка с зеленой меткой - то это синхронизировано с хранилищем, если с красной - еще нет.



Получать файлы из хранилища (в случае, если на одном компьютере более одного Метатрейдера или вообще более одного компьютера) -
нажимаем на стрелку вниз на том компьютере.

Тоже самое - для МТ4.

Но для МТ4 темплаты не переносятся в хранилище (приходится переносить их вручную на другой МТ4), а в МТ5 - переносятся.

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