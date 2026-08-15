Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 140
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так а зачем тогда изобретать собственный лисапед, если уже есть производительная функция?
ArrayFill заполняет массив только одним значением. А здесь речь идет о заполнении массива данными.
Если связка - "заполняем статический массив, а затем его копируем в динамический через ArrayCopy" , работает быстрее чем просто "заполняем динамический массив", то очень даже имеет смысл изобретать такой "лисапед"
ArrayFill заполняет массив только одним значением. А здесь речь идет о заполнении массива данными.
Если связка - "заполняем статический массив, а затем его копируем в динамический через ArrayCopy" , работает быстрее чем просто "заполняем динамический массив", то очень даже имеет смысл изобретать такой "лисапед"
ну тогда нужно просить разработчиков реализовать этот механизм в классе CCanvas стандартной библиотеки
В обеих платформах EX-файлы могут служить контейнерами индикаторов.
Эти индикаторы могут вызываться в сторонних iCustom и шаблонах. Для этого сам EX-контейнер запускать не нужно.
В обеих платформах EX-файлы могут служить контейнерами индикаторов.
Эти индикаторы могут вызываться в сторонних iCustom и шаблонах. Для этого сам EX-контейнер запускать не нужно.
Интересно, а пример такого запуска можете показать?
Интересно, а пример такого запуска можете показать?
наверно это :
Использование своих и сторонних ресурсов
Например, если индикатор SampleIndicator.ex5 включается в советник SampleEA.ex5 в качестве ресурса, то путь к самому себе, указанный при вызове iCustom() в функции инициализации пользовательского индикатора, будет выглядеть следующим образом: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". При явном указании данного пути пользовательский индикатор SampleIndicator.ex5 будет жестко привязан к советнику SampleEA.ex5 и теряет способность самостоятельной работы.
Интересно, а пример такого запуска можете показать?
Как буду готов, накатаю.
наверно это :
Использование своих и сторонних ресурсов
Например, если индикатор SampleIndicator.ex5 включается в советник SampleEA.ex5 в качестве ресурса, то путь к самому себе, указанный при вызове iCustom() в функции инициализации пользовательского индикатора, будет выглядеть следующим образом: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". При явном указании данного пути пользовательский индикатор SampleIndicator.ex5 будет жестко привязан к советнику SampleEA.ex5 и теряет способность самостоятельной работы.
Я то как раз так понял, что можно использовать индикаторы из таких ex5 в других советниках, а не в том, где он в качестве ресурса.
Как буду готов, накатаю.
Хорошо, буду ожидать.
Особенность MT5-тестера, но решил опубликовать ее в этой ветке, потому что имеется косвенное отношение к сабжу.
Чтобы попасть в невидимую вкладку оптимизации, нужно выбрать полный перебор при отсутствии оптимизируемых параметров.
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values