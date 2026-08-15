Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 140

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Konstantin:

так а зачем тогда изобретать собственный лисапед, если уже есть производительная функция?

ArrayFill заполняет массив только одним значением. А здесь речь идет о заполнении массива данными. 
Если связка - "заполняем статический массив, а затем его копируем в динамический через ArrayCopy" , работает быстрее чем просто "заполняем динамический массив", то очень даже имеет смысл изобретать такой "лисапед"

 
Nikolai Semko:

ArrayFill заполняет массив только одним значением. А здесь речь идет о заполнении массива данными. 
Если связка - "заполняем статический массив, а затем его копируем в динамический через ArrayCopy" , работает быстрее чем просто "заполняем динамический массив", то очень даже имеет смысл изобретать такой "лисапед"

ну тогда нужно просить разработчиков реализовать этот механизм в классе CCanvas стандартной библиотеки

 
Задавать свойства объема кастомного символа нужно в этой последовательности 
SYMBOL_VOLUME_STEP
SYMBOL_VOLUME_MAX
SYMBOL_VOLUME_MIN
 

В обеих платформах EX-файлы могут служить контейнерами индикаторов.

Эти индикаторы могут вызываться в сторонних iCustom и шаблонах. Для этого сам EX-контейнер запускать не нужно.

 
fxsaber:

В обеих платформах EX-файлы могут служить контейнерами индикаторов.

Эти индикаторы могут вызываться в сторонних iCustom и шаблонах. Для этого сам EX-контейнер запускать не нужно.

Интересно, а пример такого запуска можете показать?

 
Aleksey Vyazmikin:

Интересно, а пример такого запуска можете показать?


наверно это : 

Использование своих и сторонних ресурсов


Например, если индикатор SampleIndicator.ex5 включается в советник SampleEA.ex5 в качестве ресурса, то путь к самому себе, указанный при вызове  iCustom() в функции инициализации пользовательского индикатора, будет выглядеть следующим образом: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". При явном указании данного пути пользовательский индикатор SampleIndicator.ex5 будет жестко привязан к советнику SampleEA.ex5 и теряет способность самостоятельной работы.

 
Aleksey Vyazmikin:

Интересно, а пример такого запуска можете показать?

Как буду готов, накатаю.

 
Vladislav Andruschenko:


наверно это : 

Использование своих и сторонних ресурсов


Например, если индикатор SampleIndicator.ex5 включается в советник SampleEA.ex5 в качестве ресурса, то путь к самому себе, указанный при вызове  iCustom() в функции инициализации пользовательского индикатора, будет выглядеть следующим образом: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". При явном указании данного пути пользовательский индикатор SampleIndicator.ex5 будет жестко привязан к советнику SampleEA.ex5 и теряет способность самостоятельной работы.

Я то как раз так понял, что можно использовать индикаторы из таких ex5 в других советниках, а не в том, где он в качестве ресурса.

 
fxsaber:

Как буду готов, накатаю.

Хорошо, буду ожидать.

 

Особенность MT5-тестера, но решил опубликовать ее в этой ветке, потому что имеется косвенное отношение к сабжу.

Чтобы попасть в невидимую вкладку оптимизации, нужно выбрать полный перебор при отсутствии оптимизируемых параметров.

no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values


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