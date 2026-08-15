Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 139
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Поправил код, теперь всё ок.
Что-то Вы с ошибкой запостили, т.к. не компилируется совсем.
Что-то Вы с ошибкой запостили, т.к. не компилируется совсем.
Да, опечатался. Исправил.
Спасибо, работает. Осталось посмотреть влияние на производительность.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2019.07.09 18:36
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2019.07.09 19:40
Release-версию запускаю. Оптимизация включена.
ЗЫ Опытным путем нашел оптимальный размер статического массива
Тем, кто использует динамические ресурсы (например, Канвас), рекомендую ускорить заполнение массивов таким способом
ЗЫ Опытным путем нашел оптимальный размер статического массива
а если сравнить с ArrayFill из mql5, то выигрыш в скорости будет или нет?
Всю тему не прочитал, возможно есть уже ответ на этот вопрос, МТ5 не понятно ведет себя с графическими объектами.Терминал некоторое время закрыт и обьекты остаются привязанными к каким то не понятным точкам. Как вы с этим боритесь? Для тех случаев когда окно графика открыто это сделать не сложно. Я лично добавил в OnInit()переход в OnDeinit но если окно в закладках это не решает проблему. Да и возможно кто то подскажет где можно "озвучить" пожелания к создателям МТ5.
.
Всю тему не прочитал, возможно есть уже ответ на этот вопрос, МТ5 не понятно ведет себя с графическими объектами.Терминал некоторое время закрыт и обьекты остаются привязанными к каким то не понятным точкам. Как вы с этим боритесь? Для тех случаев когда окно графика открыто это сделать не сложно. Я лично добавил в OnInit()переход в OnDeinit но если окно в закладках это не решает проблему. Да и возможно кто то подскажет где можно "озвучить" пожелания к создателям МТ5.
.
Предоставьте точные данные для воспроизведения: например шаблон графика с объектами.
Подозреваю, что объекты у Вас всё-таки рисует индикатор и именно он некорректно отслеживает prev_calculated.
а если сравнить с ArrayFill из mql5, то выигрыш в скорости будет или нет?
Думаю, не будет.
Думаю, не будет.
так а зачем тогда изобретать собственный лисапед, если уже есть производительная функция?