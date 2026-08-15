Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 258
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Веду у себя отдельный список ссылок на интересные и полезные решения и записываю коды в редакторе в отдельный mqh - точно не потеряется.
Лучше в отдельную ветку, Ваши записи не для всех))) а ветку в избранное и доступ есть)))
Лучше в отдельную ветку, Ваши записи не для всех))) а ветку в избранное и доступ есть)))
Так эта ветка для этого и создана. Зачем ещё одну?
Так эта ветка для этого и создана. Зачем ещё одну?
В этой - поиск и обсуждение, а новую - для зафиксированных находок. Ещё бы и с оглавлением в 1 посте.
Так эта ветка для этого и создана. Зачем ещё одну?
вроде как да, но ... нет
Более быстрая функция TimeToStruct() для декодирования переменных времени суток, чтобы получить все компоненты даты и времени.
Некоторые части кода могут быть использованы повторно для извлечения интересующих компонентов по отдельности.
Бенчмарк:
Результаты:
Более быстрая функция TimeToStruct() для декодирования переменных времени суток, чтобы получить все компоненты даты и времени.
Некоторые части кода могут быть использованы повторно для извлечения интересующих компонентов по отдельности.
Бенчмарк:
Результаты:
Очень круто! Особенно то, что не используются статические массивы. Можно взять эту функцию за основу.
Спасибо @amrali за проделанное исследование и работу.
Только важно понимать, что после оптимизации компилятора, код функции упроститься и не будут расчитываться те значения структуры MqlDateTime, которые не принимают участия в расчете контрольной суммы.
Поэтому объективный результат все же будет с таким расчетом:
uint mm =dt.year+ dt.mon+ dt.day+ dt.hour+ dt.min+ dt.sec+ dt.day_of_week+ dt.day_of_year; sum+=mm;
результат:
Только важно понимать, что после оптимизации компилятора код функции будет упрощен и те значения структуры MqlDateTime, которые не участвуют в вычислении контрольной суммы, вычисляться не будут.
Поэтому объективный результат все равно будет с этим вычислением:
result:
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2024.04.16 17:56
К сожалению, исходный код StructToTime не анализируется компилятором, а подключается в виде имфортируемой функции. Поэтому StructToTime при каждом вызове считает все поля структуры.
MQL5-компилятор умеет не считать неиспользуемые поля, но для этого нужно, чтобы анализировался исходный код.
MQ неоднократно говорили, что включат исходный код штатных функций при компиляции. К сожалению, со StructToTime этого не произошло.
Приятно это слышать!
Спасибо.
Можно резюмировать
Набор быстрых функций без применения структуры для получения параметров даты и времени до 2100 года по одному входному параметру datetime:
Для полноты GetWeekOfYear никто не хочет добавить?