Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 133
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
Да, спасибо, Алексей. Забыл я про эту функцию. Видел ее раньше, но никогда ее не использовал.
Попробовал. Что-то происходит не так. Удалять то она удаляет, но после ее удаления все стопориться.
Просто добавил одну строку кода в функцию DrawSetup() перед расчетом индикатора со следующими параметрами.
Индикатор попросту перестает работать и понять причину не могу пока.
Абсолютно с Вами согласен. Это просто бесполезная игрушка.
Но здесь
Еще можно попробовать освобождать все хендлы по цепочке, начиная с самого глубоко зарытого.
ну вот не фурычит. Или если фурычит, то какие-то тормоза включаются.
если задокументировать строчку с IndicatorRelease, то все работает нормально, а так какие-то тормоза включаются и не понимаю что происходит.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: MaFromMa
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
захотелось сравнить быстродействие рекурсии и итерации.
Оказалось, что рекурсия побыстрее работает более чем в два раза...
Наверное из-за того что стек работает быстрее...
Удивительное рядом. Ожидал обратный эффект. ))
Ребят а есть у кого проверенная и надежная функция расчета лота по проценту от депозита для МТ 5, без стоп лосса?
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Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
По этому сообщению понять причину почти невозможно, т.к. в нем полностью отсутствует отсылка к логу Терминала. Именно там нужно смотреть причину.
Пример такого советника
Советник оптимизируется в диапазоне, где Range не достигает нуля. Но при этом Оптимизация проваливается.
Причина - Frame-режим советников запускается всегда с входными параметрами, жестко прописанными в EX5. В данном случае во Frame-режиме получается деление на ноль.
Если из исходника убрать OnTesterDeinit-пустышку, то Оптимизация будет проходить без проблем.
Хорошо будет, если в Журнале Тестера в таких ситуациях будет отсылка к Журналу Терминала. Иначе не всегда получается понять (дебаг недоступен при Оптимизации), что же происходит.
Можно столкнуться с ситуацией, когда на чарте советники не запускаются.
Слева - обычный курсор при перетаскивании советника на чарт. Справа - наш случай.
Никаких записей в логе не будет. В общем, запрещающий курсор - это единственный визуальный идентификатор таких чартов.
Если сохранить tpl-шаблон, то эти чарты будет отличать одна строка
tester=1
Наверное, это единственный программный вариант определить тип чарта. Это фрейм-чарт.
Так что если хотите огородить себя от автоматической торговли, можете работать только с такими чартами.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Nikolai Semko:
В формуле синтетического инструмента выдает ошибку "Неизвестная ошибка парсинга" если имя символа начинается (или содержит) точку.
Slava, 2019.04.19 06:08Если имя символа содержит точку, тире или ещё что-то непонятное (как насчёт "RTS-12.19"?), то это имя надо обрамлять в апострофы