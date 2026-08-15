Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 129
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В ME есть комбинация ALT+V, где можно видеть предыдущие значения системного буфера обмена. Даже если что-то скопировали из браузера, а ME работал фоном, ME это увидит и запомнит.
Грубо говоря, ME видит многое из того, что делаете на компе. Например, вставляете через буфер пароль к счету - он попадет в историю ME.
много копирую в этот мегабуфер, приходится перезапускать МЕ чтобы очистить этот буфер, но при запуске МЕ все равно подхватывает текущие данные из буфера, напрягает, предлагал уже добавить там же кнопку внизу очистить буфер и пронумеровать позиции, при вставках легче ориентироваться по номерам позиций, а не по содержимому
Ого, а Я пароли от криптобирж копирую. Насколько это пагубно для меня?
Например, если даете доступ к своему компу со стороны (TeamViewer и т.д.), желательно перед этим выйти из всех ME и почистить буфер (скопировать туда мусор).
В ME есть комбинация ALT+V, где можно видеть предыдущие значения системного буфера обмена. Даже если что-то скопировали из браузера, а ME работал фоном, ME это увидит и запомнит.
Грубо говоря, ME видит многое из того, что делаете на компе.
Спасибо. Интересно. Стоит добавить, что сохраняется не только то, что было скопировано в МЕ, но и всё во всех приложениях. Конкретно надо проверять на какую глубину сохраняется, сейчас проверял, увидел три скопированных текста, два из МЕ и один из текста в сообщении на этом форуме.
ps; Даже два из текста на форуме
В ME есть комбинация ALT+V, где можно видеть предыдущие значения системного буфера обмена. Даже если что-то скопировали из браузера, а ME работал фоном, ME это увидит и запомнит.
Грубо говоря, ME видит многое из того, что делаете на компе. Например, вставляете через буфер пароль к счету или личному кабинету другого ресурса - он попадет в историю текущей сессии ME.
Интересная особенность. Хорошо, что в памяти хранится буфер, а не в файле.
Вот ещё одна тонкость.
Компилятор не ругается на одноимённые функции с разными входными параметрами, даже если они не принадлежать классу.
Результат выполнения
Мультибуфер здорово ускоряет работу в редакторе и безопасен.
Он ничего не пишет на диск и держит данные только в памяти.
Вот ещё одна тонкость.
Компилятор не ругается на одноимённые функции с разными входными параметрами, даже если они не принадлежать классу.
Результат выполнения
Это обычная перегрузка функций. Всё стандартно.
Это обычная перегрузка функций. Всё стандартно.
Я почему-то думал что перегрузка работает только в классах. Хотелось-бы думать что я не один такой. Может кому-то это поможет. ))))
Конечно, лучшим решением было бы, если бы разработчики дали OptimizationCacheOff().
ЗЫ Обратите внимание, что bool входной параметр на самом деле является long. Поэтому bool inCache = 1 и bool inCache = 2 - разные входные параметры, хоть и равны true в обоих случаях.