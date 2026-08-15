Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 137

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Alexey Navoykov:
Похоже дело таки не в арифметических операциях, ибо их там и нет, все значения вычисляются на стадии компиляции.  Причина - в наличии цикла с неизвестным числом итераций (хотя этих итераций в среднем выходит менее двух).  Значит ваш код каким-то образом оптимизируется за счёт известного количества вызовов rand()

https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192

 
Vict:

При чём тут разработчики процессоров? Генератор - программно реализован. 

Нет конечно. Этот генератор реализован аппаратно. Программно такой скорости не достичь - это очевидно.

[Удален]  
Nikolai Semko:

Нет конечно. Этот генератор реализован аппаратно. Программно такой скорости не достичь - это очевидно.

Ну вообще-то аппаратно реализуют СЛУЧАЙНЫЙ генератор, а rand() - псевдослучайный, об этом в справочнике написано

MathRand

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767.

Я с аппаратным не очень знаком, но, наверное, вас ждет разочарование - вроде работает не очень то и быстро, годится лишь как seed для псевдослучайного.
 
Vict:

Ну вообще-то аппаратно реализуют СЛУЧАЙНЫЙ генератор, а rand() - псевдослучайный, об этом в справочнике написано

Я с аппаратным не очень знаком, но, наверное, вас ждет разочарование - вроде работает не очень то и быстро, годится лишь как seed для псевдослучайного.

ясень пень- псевдо. 

случайные выполняются гораздо медленнее (https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)

[Удален]  
Nikolai Semko:

ясень пень- псевдо. 

случайные выполняются гораздо медленнее (https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)

Ну да, всунули и псевдо. Но уверен - rand() реализован программно. Возможно кто-то из "старших" товарищей  проходя мимо это подтвердит.

 
Vict:

Ну да, всунули и псевдо. Но уверен - rand() реализован программно. Возможно кто-то из "старших" товарищей  проходя мимо это подтвердит.

не исключаю, что может Вы и правы. Будет свободная минутка, надо попробовать реализовать что то подобное. Хоть и сомневаюсь, что удасться уложиться в наносекунду, но если удасться уйти от циклов, то в 5 думаю можно уложиться.
 
Vict:

Но уверен - rand() реализован программно. Возможно кто-то из "старших" товарищей  проходя мимо это подтвердит.

Да, пожалуй, Вы правы. 
Вот такой вариант функции rand16() генерации превдослучайных чисел работает менее чем в два раза медленее оригинальной функции и генерирует случайные числа от 0 до 65535.

ushort rand16() { return(((ushort)rand8()<<8)|(ushort)rand8());}


uchar rand8()
{
    staticushort s[10] = { 0x52, 0x8e, 0xdc, 0x61, 0x35, 0xbc, 0x5c, 0xb6 };
    staticushort c = 0xa6;
    staticint i = 0;
    ushort t;
    uchar x;
    
    x = (uchar)s[i];
    t = (ushort)x  + c;
    c = t >> 8;
    c += x;
    x = (uchar)t & 255;
    s[i] = x;
    i++;
    i=i&7;
    return x;
}

т.е. меньше 2 наносекунд.

2019.06.09 23:52:15.855 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 9068  микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand()
2019.06.09 23:52:17.892 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 16562 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand16()
2019.06.09 23:52:19.940 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 22299 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел get_rand()
2019.06.09 23:52:21.986 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 20094 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUlong()
2019.06.09 23:52:24.020 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 14660 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUint()
2019.06.09 23:52:26.053 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 12543 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randShort()
2019.06.09 23:52:28.095 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 20883 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел RandomLong()
Файлы:
TestSpeedRand.mq5  16 kb
  
// Некоторые возможности структур, которых нет у классов.

// #define struct class // Смотрим ошибки, которые возникают при замене структур на классы.

struct A
{
public:  
  int i;
  
  uint Save( const int handle) { return(FileWriteStruct(handle, this)); } // Запись себя
  uint Load( const int handle) { return(FileReadStruct(handle, this)); }  // Чтение себя
};

// Использование в объединениях
union UNION
{
  uchar b1[sizeof(A)];
  A b2;
};

// Выравнивание
struct pack(sizeof(A)) B : public A
{
  short j;
};

// Структура со скрытым полем
struct C : private A
{
public:  
  void Set( const int Num ) { this.i = Num; }  
  int Get( void ) const { return(this.i); }  
};

// Структура с неизменяемым полем.
struct D
{
public:  
  const A a;
};

template <typename T1, typename T2>
void FromTo( const T1 &ValueFrom, T2 &ValueTo )
{
  uchar Bytes[];    

  StructToCharArray(ValueFrom, Bytes); // В массив байтов
  CharArrayToStruct(ValueTo, Bytes);   // Из массива байтов  
}

void OnStart()
{
  A a[1] = {0};
  
  FileReadArray(0, a);  // Чтение массива
  FileWriteArray(0, a); // Запись массива

  ArrayCopy(a, a); // Копирование массивов
  ZeroMemory(a);   // Обнуление массивов
    
  C c; // Структура со скрытым полем
  c.Set(7);

  FromTo(c, a[0]);
  Print(a[0].i); // Достали значение приватного поля из C.
  
  D d; // Структура с неизменяемым полем.

  a[0].i = 5;
  
  FromTo(a[0], d);
  Print(d.a.i); // Изменили const-поле.    

  FromTo(a[0], c);
  Print(c.Get()); // Изменили private-поле.    
}
Как дополнение, объект класса на 16 байтов больше объекта аналогичной POD-структуры. Т.е. массивы структур получаются еще экономнее.
 
fxsaber:
Как дополнение, объект класса на 16 байтов больше объекта аналогичной POD-структуры. Т.е. массивы структур получаются еще экономнее.
Класс!
 
Один из ответов на вопрос в названии цитируемой темы

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

What is different between Symbol() and _Symbol

fxsaber, 2019.07.07 14:47

void Func( const string& ) {}

void OnStart()
{
  Func(Symbol()); // ERROR: 'Symbol' - parameter passed as reference, variable expected
  Func(_Symbol);  // OK   
}

Если же Symbol() вызывается внутри класса/структуры без ::, то это может быть удобней предопределенной переменной, т.к. можно сделать быструю подмену, объявив одноименный метод.

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