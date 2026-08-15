Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 137
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Похоже дело таки не в арифметических операциях, ибо их там и нет, все значения вычисляются на стадии компиляции. Причина - в наличии цикла с неизвестным числом итераций (хотя этих итераций в среднем выходит менее двух). Значит ваш код каким-то образом оптимизируется за счёт известного количества вызовов rand()
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
При чём тут разработчики процессоров? Генератор - программно реализован.
Нет конечно. Этот генератор реализован аппаратно. Программно такой скорости не достичь - это очевидно.
Нет конечно. Этот генератор реализован аппаратно. Программно такой скорости не достичь - это очевидно.
Ну вообще-то аппаратно реализуют СЛУЧАЙНЫЙ генератор, а rand() - псевдослучайный, об этом в справочнике написано
MathRand
Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767.
Ну вообще-то аппаратно реализуют СЛУЧАЙНЫЙ генератор, а rand() - псевдослучайный, об этом в справочнике написаноЯ с аппаратным не очень знаком, но, наверное, вас ждет разочарование - вроде работает не очень то и быстро, годится лишь как seed для псевдослучайного.
ясень пень- псевдо.
случайные выполняются гораздо медленнее (https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
ясень пень- псевдо.
случайные выполняются гораздо медленнее (https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Ну да, всунули и псевдо. Но уверен - rand() реализован программно. Возможно кто-то из "старших" товарищей проходя мимо это подтвердит.
Ну да, всунули и псевдо. Но уверен - rand() реализован программно. Возможно кто-то из "старших" товарищей проходя мимо это подтвердит.
Но уверен - rand() реализован программно. Возможно кто-то из "старших" товарищей проходя мимо это подтвердит.
Да, пожалуй, Вы правы.
Вот такой вариант функции rand16() генерации превдослучайных чисел работает менее чем в два раза медленее оригинальной функции и генерирует случайные числа от 0 до 65535.
т.е. меньше 2 наносекунд.
Как дополнение, объект класса на 16 байтов больше объекта аналогичной POD-структуры. Т.е. массивы структур получаются еще экономнее.
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What is different between Symbol() and _Symbol
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Если же Symbol() вызывается внутри класса/структуры без ::, то это может быть удобней предопределенной переменной, т.к. можно сделать быструю подмену, объявив одноименный метод.