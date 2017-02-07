Как вы относитесь к предложениям в МАРКЕТЕ. Напишите бесплатно EA , профессиональный трейдер , но нет денег...

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Вот как выглядит ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



Здравствуйте, уважаемые программисты, я профессиональный трейдер и хотел бы, поделившись своей торговой системой, чтобы Вы её написали для меня бесплатно. Прибыльность системы обусловлена тем, что можно получать деньги при многократных колебаниях цены внутри одного и того же интервала, а при выходе цены из интервала - средства уравновешиваются встречными ордерами. Поэтому это беспроигрышная стратегия. Поэтому я бы хотел, чтобы Вы написали её бесплатно.
А так же потому, что у меня нет денег.


https://www.mql5.com/ru/job/57883


какой то диссонанс!
Фриланс-сервис на MQL5.com: Grail
Фриланс-сервис на MQL5.com: Grail
  • www.mql5.com
Здравствуйте, уважаемые программисты, я профессиональный трейдер и хотел бы, поделившись своей торговой системой, чтобы Вы её написали для меня бесплатно. Прибыльность системы обусловлена тем, что можно получать деньги при многократных колебаниях цены внутри одного и того же интервала, а при выходе цены из интервала - средства уравновешиваются встречными ордерами. Поэтому это беспроигрышная стратегия. Поэтому я бы хотел, чтобы Вы написали её бесплатно. А так же потому, что у меня нет денег. Мой...
 
И что поражает уже несколько человек бросилось  спасать , точнее получить чудо алгоритм!
И что особенно поражает,  этот гениальный трейдер - без денег,  отводит на создание чудо алгоритма 2-3 дня.
Видимо настолько все просто, поразительно.
 
Yuriy Zaytsev:
И что поражает уже несколько человек бросилось  спасать , точнее получить чудо алгоритм!
И что особенно поражает,  этот гениальный трейдер - без денег,  отводит на создание чудо алгоритма 2-3 дня.
Видимо настолько все просто, поразительно.

не факт что бросились бесплатно помогать, может просто сделали обычное предложение, либо дадут скидку, либо просто по-смеются.

Автор идеи, неоднократно оставляет такие предложение, я помню у него были граали с 2014 года, ничего такого здесь не вижу, не осуждаю. Считаю что ему тогда нужно, изучать разработку под мкл, если нету бабок, значит должно быть время.

 

 

 Этот персонаж меня в скайпе заколебал.

 

 


 
Stanislav Aksenov:

не факт что бросились бесплатно помогать, может просто сделали обычное предложение, либо дадут скидку, либо просто по-смеются.

Автор идеи, неоднократно оставляет такие предложение, я помню у него были граали с 2014 годаничего такого здесь не вижу, не осуждаю. Считаю что ему тогда нужно, изучать разработку под мкл, если нету бабок, значит должно быть время.

нет нет - я тоже не призываю осуждать... а вдруг это реально бомба!!!  вдруг парень талант ? :-))))
Помните ?  а хотя бы один замонитореный счет есть ?
Умиляет другое , если это реально работает, неужели нет хотя бы 100$ 
Открывается  центовый реал - а дальше вперед!!!  затем  показываешь торговлю программиcтам , ПОКАЗЫВАЕШЬ СМОТРИТЕ!!! XXX %   процентов за какие то  Х дней!
Поверьте,  отбоя от желающих не будет!   Вот это нормальны сценарий  для такого предложения!
Да а зачем кому то показывать стратегию,  если "профессиональный" трейдер может намолотить так круто!
Очевиден  бред   сочетания  " профессиональный трейдер "  и   "нет денег"


 
 
Evgeny Belyaev:
Этот персонаж меня в скайпе заколебал.
есть в скайпе чудесная опция - блокировка
 
Yuriy Zaytsev:
есть в скайпе чудесная опция - блокировка

Он смешные вещи пишет, хочу посмотреть что он дальше придумает.

А что касаеться темы,  люди которые нормально зарабатывают не будут попрошайничать.

 
Evgeny Belyaev:
Он смешные вещи пишет, хочу посмотреть что он дальше придумает.
У меня было несколько человек подобного плана за 16 лет разработок. Первые годы я относился как то  спокойно и даже тратил время   на то, что бы послушать.
Это потраченное зря время, лучше сходить в кино, погулять в парке, провести время со своим  ребенком, девушкой, женой, женщиной, погулять с собакой.
Вдумайтесь в фразы : " профессиональный трейдер "  и   "нет денег". 
 
Yuriy Zaytsev:
У меня было несколько человек подобного плана за 16 лет разработок. Первые годы я относился как то  спокойно и даже тратил время   на то, что бы послушать.
Это потраченное зря время, лучше сходить в кино, погулять в парке, провести время со своим  ребенком, девушкой, женой, женщиной, погулять с собакой.

вдумайтесь в фразы : " профессиональный трейдер "  и   "нет денег"

Истину глаголите.

Зачем человеку советник, если нет денег?

На реале нельзя торговать без денег. 

 
Evgeny Belyaev:

Истину глаголите.

Зачем человеку советник, если нет денег?

На реале нельзя торговать без денег. 

 

Вот  сценарий,  который  ему могут предложить!
---
Открывается  центовый реал - а дальше вперед!!!  затем  показываешь торговлю программиcтам , ПОКАЗЫВАЕШЬ СМОТРИТЕ!!! XXX %   процентов за какие то  Х дней!
Поверьте,  отбоя от желающих не будет!   Вот это нормальны сценарий  для такого предложения!
---

Первые годы я предлагал таким  халявщикам именно такой сценарий!
и никто его ни разу не выполнил
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а вот что он мог бы ответить после того как смог бы поднять так круто депозит:
      Да а зачем кому то показывать стратегию,  если "профессиональный" трейдер может намолотить так круто!
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