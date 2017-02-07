Как вы относитесь к предложениям в МАРКЕТЕ. Напишите бесплатно EA , профессиональный трейдер , но нет денег...
- как в своем городе найти программиста для создания советника?
- Как Вы относитесь к плагиату ? Или продаете ли Вы то что бесплатно ?
- вопрос о стратегиях
Здравствуйте, уважаемые программисты, я профессиональный трейдер и хотел бы, поделившись своей торговой системой, чтобы Вы её написали для меня бесплатно. Прибыльность системы обусловлена тем, что можно получать деньги при многократных колебаниях цены внутри одного и того же интервала, а при выходе цены из интервала - средства уравновешиваются встречными ордерами. Поэтому это беспроигрышная стратегия. Поэтому я бы хотел, чтобы Вы написали её бесплатно.
А так же потому, что у меня нет денег.
https://www.mql5.com/ru/job/57883
какой то диссонанс!
- www.mql5.com
И что особенно поражает, этот гениальный трейдер - без денег, отводит на создание чудо алгоритма 2-3 дня.
Видимо настолько все просто, поразительно.
И что поражает уже несколько человек бросилось спасать , точнее получить чудо алгоритм!
И что особенно поражает, этот гениальный трейдер - без денег, отводит на создание чудо алгоритма 2-3 дня.
Видимо настолько все просто, поразительно.
не факт что бросились бесплатно помогать, может просто сделали обычное предложение, либо дадут скидку, либо просто по-смеются.
Автор идеи, неоднократно оставляет такие предложение, я помню у него были граали с 2014 года, ничего такого здесь не вижу, не осуждаю. Считаю что ему тогда нужно, изучать разработку под мкл, если нету бабок, значит должно быть время.
Этот персонаж меня в скайпе заколебал.
не факт что бросились бесплатно помогать, может просто сделали обычное предложение, либо дадут скидку, либо просто по-смеются.
Автор идеи, неоднократно оставляет такие предложение, я помню у него были граали с 2014 года, ничего такого здесь не вижу, не осуждаю. Считаю что ему тогда нужно, изучать разработку под мкл, если нету бабок, значит должно быть время.
Помните ? а хотя бы один замонитореный счет есть ?
Умиляет другое , если это реально работает, неужели нет хотя бы 100$
Открывается центовый реал - а дальше вперед!!! затем показываешь торговлю программиcтам , ПОКАЗЫВАЕШЬ СМОТРИТЕ!!! XXX % процентов за какие то Х дней!
Поверьте, отбоя от желающих не будет! Вот это нормальны сценарий для такого предложения!
Да а зачем кому то показывать стратегию, если "профессиональный" трейдер может намолотить так круто!
Очевиден бред сочетания " профессиональный трейдер " и "нет денег"
Этот персонаж меня в скайпе заколебал.
есть в скайпе чудесная опция - блокировка
Он смешные вещи пишет, хочу посмотреть что он дальше придумает.
А что касаеться темы, люди которые нормально зарабатывают не будут попрошайничать.
Он смешные вещи пишет, хочу посмотреть что он дальше придумает.
Это потраченное зря время, лучше сходить в кино, погулять в парке, провести время со своим ребенком, девушкой, женой, женщиной, погулять с собакой.
Вдумайтесь в фразы : " профессиональный трейдер " и "нет денег".
У меня было несколько человек подобного плана за 16 лет разработок. Первые годы я относился как то спокойно и даже тратил время на то, что бы послушать.
Это потраченное зря время, лучше сходить в кино, погулять в парке, провести время со своим ребенком, девушкой, женой, женщиной, погулять с собакой.
вдумайтесь в фразы : " профессиональный трейдер " и "нет денег"
Истину глаголите.
Зачем человеку советник, если нет денег?
На реале нельзя торговать без денег.
Истину глаголите.
Зачем человеку советник, если нет денег?
На реале нельзя торговать без денег.
Вот сценарий, который ему могут предложить!
---
Открывается центовый реал - а дальше вперед!!! затем показываешь торговлю программиcтам , ПОКАЗЫВАЕШЬ СМОТРИТЕ!!! XXX % процентов за какие то Х дней!
Поверьте, отбоя от желающих не будет! Вот это нормальны сценарий для такого предложения!
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Первые годы я предлагал таким халявщикам именно такой сценарий!
и никто его ни разу не выполнил
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а вот что он мог бы ответить после того как смог бы поднять так круто депозит:
Да а зачем кому то показывать стратегию, если "профессиональный" трейдер может намолотить так круто!
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