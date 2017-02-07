Как вы относитесь к предложениям в МАРКЕТЕ. Напишите бесплатно EA , профессиональный трейдер , но нет денег... - страница 7

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:
Не понял про ватник) Я вообще-то русский. Но такую статистику по количеству слов не раз встречал. Спорить не буду, т.к. не лингвист.

А статья смешная, у автора явно с логикой кранты )) Вот отрывок без всяких вырезок, как есть

---------

Для справки:

Древние языки

Общее количество слов в сохранившихся литературных памятниках на древних языках составляет:
— в латыни — около 100.000 слов;
— в древнегреческом — более 100.000;
— в древнеисландском языке — не менее 100.000 слов, из которых около половины сохранено дошедшими до наших дней памятниками письменности;
— в санскрите (литературном языке древней Индии) — более 200.000 слов. Заметим, что санскрит необычайно богат сложными словами, составленными из нескольких корней (вроде наших "громогласный" или "быстроскачущий".

Ну и как можно после этого утверждать, что в современном русском всего 130-150 тысяч слов?

---------------
 
Evgeny Belyaev:
У нас тоже если так подумать, очень много заимствованых слов. Слово "дискуссия" на немецком- Diskussion, на английском -Discussion, хотя я раньше думал что это наше слово. Таких заимствований очень много, о большинстве мы даже не догадываемся.
А они стырили vodka and perestroika ))
 
Alexey Volchanskiy:

А статья смешная, у автора явно с логикой кранты )) Вот отрывок без всяких вырезок, как есть

---------

Для справки:

Древние языки

Общее количество слов в сохранившихся литературных памятниках на древних языках составляет:
— в латыни — около 100.000 слов;
— в древнегреческом — более 100.000;
— в древнеисландском языке — не менее 100.000 слов, из которых около половины сохранено дошедшими до наших дней памятниками письменности;
— в санскрите (литературном языке древней Индии) — более 200.000 слов. Заметим, что санскрит необычайно богат сложными словами, составленными из нескольких корней (вроде наших "громогласный" или "быстроскачущий".

Ну и как можно после этого утверждать, что в современном русском всего 130-150 тысяч слов?

---------------
 

В русском известно как минимум 440 тыс слов.

Вот только самых нужных слов как не было так нет. 

 
"Профессиональный тредер" расслабился, - уф.. языки начали мерить!
 
Vitaly Muzichenko:
Можно), поэтому богат и МОГУЧЧ!
 
Dmitry Fedoseev:

В русском известно как минимум 440 тыс слов.

Вот только самых нужных слов как не было так нет. 

А назовите нужные слова, которых нет )) А мы распространим!
 
Alexey Volchanskiy:
А назовите нужные слова, которых нет )) А мы распространим!
Флудовня

Причём два в одном:

  1. Флудовня - там, где базарят впустую, занимаются болтологией и прочим бесполезным словолитием (ещё одно словечко)
  2. Флудовня - то, что производят во флудовне при помощи бесполезного словолития
 

Вот еще мудрая поговорка от филологов

ичси 

1234567
Новый комментарий