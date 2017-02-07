Как вы относитесь к предложениям в МАРКЕТЕ. Напишите бесплатно EA , профессиональный трейдер , но нет денег... - страница 7
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Не понял про ватник) Я вообще-то русский. Но такую статистику по количеству слов не раз встречал. Спорить не буду, т.к. не лингвист.
А статья смешная, у автора явно с логикой кранты )) Вот отрывок без всяких вырезок, как есть
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Для справки:
Древние языки
Общее количество слов в сохранившихся литературных памятниках на древних языках составляет:
— в латыни — около 100.000 слов;
— в древнегреческом — более 100.000;
— в древнеисландском языке — не менее 100.000 слов, из которых около половины сохранено дошедшими до наших дней памятниками письменности;
— в санскрите (литературном языке древней Индии) — более 200.000 слов. Заметим, что санскрит необычайно богат сложными словами, составленными из нескольких корней (вроде наших "громогласный" или "быстроскачущий".
Ну и как можно после этого утверждать, что в современном русском всего 130-150 тысяч слов?
У нас тоже если так подумать, очень много заимствованых слов. Слово "дискуссия" на немецком- Diskussion, на английском -Discussion, хотя я раньше думал что это наше слово. Таких заимствований очень много, о большинстве мы даже не догадываемся.
А статья смешная, у автора явно с логикой кранты )) Вот отрывок без всяких вырезок, как есть
---------
Для справки:
Древние языки
Общее количество слов в сохранившихся литературных памятниках на древних языках составляет:
— в латыни — около 100.000 слов;
— в древнегреческом — более 100.000;
— в древнеисландском языке — не менее 100.000 слов, из которых около половины сохранено дошедшими до наших дней памятниками письменности;
— в санскрите (литературном языке древней Индии) — более 200.000 слов. Заметим, что санскрит необычайно богат сложными словами, составленными из нескольких корней (вроде наших "громогласный" или "быстроскачущий".
Ну и как можно после этого утверждать, что в современном русском всего 130-150 тысяч слов?
В русском известно как минимум 440 тыс слов.
Вот только самых нужных слов как не было так нет.
В русском известно как минимум 440 тыс слов.
Вот только самых нужных слов как не было так нет.
А назовите нужные слова, которых нет )) А мы распространим!
Причём два в одном:
Вот еще мудрая поговорка от филологов