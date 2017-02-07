Как вы относитесь к предложениям в МАРКЕТЕ. Напишите бесплатно EA , профессиональный трейдер , но нет денег... - страница 2

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Yuriy Zaytsev:
16% Пробую погрузится в предложение, а вдруг идея стоит того (3)

Сейчас с фантазией у народа проблемы, у всех примерно одинаковые тз: мартин, индикаторы.... 

Давно не видел интересных тз, у 99% все шаблонно, никто думать не хочет. 

 
Evgeny Belyaev:

Сейчас с фантазией у народа проблемы, у всех примерно одинаковые тз: мартин, индикаторы.... 

Давно не видел интересных тз, у 99% все шаблонно, никто думать не хочет. 

значит самое время рубить на шаблонных решениях
 
Yuriy Zaytsev:
значит самое время рубить на шаблонных решениях
Рубить $ в фрилансе?
 
Evgeny Belyaev:
Рубить $ в фрилансе?
там тоже
 
Yuriy Zaytsev:
там тоже

Уходим от темы!

Там жестокая конкуренция и ладно бы в качестве, что хуже всего в цене. Тот аукцион зачастую выигрывают ребята предложившие меньшую цену.

 
Evgeny Belyaev:

Уходим от темы!

Там жестокая конкуренция и ладно бы в качестве, что хуже всего в цене. Тот аукцион зачастую выигрывают ребята предложившие меньшую цену.

Ну  и за еду - писать можно, эти  ребята - как правило даже не программисты - т е не осознающие объем и реально цену  работы и  личное  время убиваемое на центовые работы ,  сделают два три заказа по 10$  и увидят сколько  времени на это убивается!
А если попадут на клиента, который за 10$ оттянет время за которое можно заработать  50$  100$  или  500$-  то еще быстрее поумнеют, а не поумнеют- ну так дураков работа любит!
 
Evgeny Belyaev:

Уходим от темы!

Там жестокая конкуренция и ладно бы в качестве, что хуже всего в цене. Тот аукцион зачастую выигрывают ребята предложившие меньшую цену.

Но победит наверное вот этот конкурент

 

Ответил - Изредка читаю и прохожу мимо.

Пробую погрузится в предложение, а вдруг идея стоит того - вот этого (идеи) там не может быть по определению. Тайна сокрытая мраком. А без знания детального устройства стратегии и покупать не следует. В любом случае, это кот в мешке.

Авантюрист, пытается бесплатно проверить стратегию - наверное бывает и такое, но чаще самообман автора, выдающего желаемое за действительное.

Не исключаю, что в Маркете есть и действительно хорошие стратегии, но их приобретении - исключительно дело случая. Вероятность близка к нулю.

 
Yuriy Zaytsev:
Ну  и за еду - писать можно, эти  ребята - как правило даже не программисты - т е не осознающие объем и реально цену  работы и  личное  время убиваемое на центовые работы ,  сделают два три заказа по 10$  и увидят сколько  времени на это убивается!
А если попадут на клиента, который за 10$ оттянет время за которое можно заработать  50$  100$  или  500$-  то еще быстрее поумнеют, а не поумнеют- ну так дураков работа любит!
Ой-ли... Хотел показать одного исполнителя, да его аккаунт удалён, eevviill... У него больше тысячи работ было и все по 10-20 баксов.
 
Alexey Viktorov:
Ой-ли... Хотел показать одного исполнителя, да его аккаунт удалён, eevviill... У него больше тысячи работ было и все по 10-20 баксов.

Кажеться 200 работ, зовут его Василий. Этот персонаж?

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