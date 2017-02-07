Как вы относитесь к предложениям в МАРКЕТЕ. Напишите бесплатно EA , профессиональный трейдер , но нет денег... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
16% Пробую погрузится в предложение, а вдруг идея стоит того (3)
Сейчас с фантазией у народа проблемы, у всех примерно одинаковые тз: мартин, индикаторы....
Давно не видел интересных тз, у 99% все шаблонно, никто думать не хочет.
Сейчас с фантазией у народа проблемы, у всех примерно одинаковые тз: мартин, индикаторы....
Давно не видел интересных тз, у 99% все шаблонно, никто думать не хочет.
значит самое время рубить на шаблонных решениях
Рубить $ в фрилансе?
там тоже
Уходим от темы!
Там жестокая конкуренция и ладно бы в качестве, что хуже всего в цене. Тот аукцион зачастую выигрывают ребята предложившие меньшую цену.
Уходим от темы!
Там жестокая конкуренция и ладно бы в качестве, что хуже всего в цене. Тот аукцион зачастую выигрывают ребята предложившие меньшую цену.
А если попадут на клиента, который за 10$ оттянет время за которое можно заработать 50$ 100$ или 500$- то еще быстрее поумнеют, а не поумнеют- ну так дураков работа любит!
Уходим от темы!
Там жестокая конкуренция и ладно бы в качестве, что хуже всего в цене. Тот аукцион зачастую выигрывают ребята предложившие меньшую цену.
Ответил - Изредка читаю и прохожу мимо.
Пробую погрузится в предложение, а вдруг идея стоит того - вот этого (идеи) там не может быть по определению. Тайна сокрытая мраком. А без знания детального устройства стратегии и покупать не следует. В любом случае, это кот в мешке.
Авантюрист, пытается бесплатно проверить стратегию - наверное бывает и такое, но чаще самообман автора, выдающего желаемое за действительное.
Не исключаю, что в Маркете есть и действительно хорошие стратегии, но их приобретении - исключительно дело случая. Вероятность близка к нулю.
Ну и за еду - писать можно, эти ребята - как правило даже не программисты - т е не осознающие объем и реально цену работы и личное время убиваемое на центовые работы , сделают два три заказа по 10$ и увидят сколько времени на это убивается!
А если попадут на клиента, который за 10$ оттянет время за которое можно заработать 50$ 100$ или 500$- то еще быстрее поумнеют, а не поумнеют- ну так дураков работа любит!
Ой-ли... Хотел показать одного исполнителя, да его аккаунт удалён, eevviill... У него больше тысячи работ было и все по 10-20 баксов.
Кажеться 200 работ, зовут его Василий. Этот персонаж?