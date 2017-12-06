Как отключить автоматическое центрирование указателя мыши при переключении на вкладку "Настройки" в тестере стратегий MT5
Может я чего не знаю, и эту опцию можно как-то отключить или настроить под себя? Но достала уже эта услуга - переключаешься на вкладку "Настройки" в тестере стратегий MT5 и указатель мыши исчезает там, где я его оставил и появляется в другом месте. Вопрос - оно мне надо?! Я в общем-то понимаю "откуда ноги растут" - слишком большое расстояние на экране терминала MT5 между группой параметров настройки и кнопкой "Пуск", т.е. объекты находятся в разных концах экрана. Но это понимание меня никак не спасает.
В Панели управления Windows нужно выбрать "Мышь", закладка "Параметры указателя" и убрать галку "На кнопке, выбираемой по умолчанию". Видимо, на вкладке "Настройка" тестера стратегий прогресс-бар назначен кнопкой по умолчанию.
Проверил Ваше предположение. Оно оказалось верно, действительно, на вкладке "Настройки" в тестере стратегий кнопкой по умолчанию назначен прогресс-бар. Но дело в том, что я и раньше знал о возможности установить указатель мыши в диалоговом окне на кнопке по умолчанию, но не мог предположить, что прогресс-бар является кнопкой. Как известно, у кнопки есть одно отличительное свойство в отличии от прогресс-бара, кнопка может находиться в одном из двух состояний: "нажата" и "отжата". К тому же, внутри любого диалогового окна можно перемещаться по кнопкам с помощью клавиши "Табуляция". Здесь же почему-то эта возможность отсутствует, нельзя выбрать кнопку "Старт" с помощью табуляции. На вкладке "Настройки" явно что-то перемудрили с интерфейсом, зачем-то прогресс-бар приравнен к кнопке, но главное, если это диалоговое окно, то почему я не могу перемещаться по полям и кнопкам с помощью табуляции. Меня бы, например, вполне устроило, если после кнопки по умолчанию (прогресс-бар) указатель мыши был перемещен на кнопку "Старт" при нажатии на табуляцию. Но к сожалению, этой возможности разработчики тестера не предоставили.
А отказываться от установки указателя мыши, т.е. убрать галку на кнопке выбираемой по умолчанию, я не намерен - уж очень удобная эта опция практически во всех диалоговых окнах.
Проверил Ваше предположение. Оно оказалось верно, действительно, на вкладке "Настройки" в тестере стратегий кнопкой по умолчанию назначен прогресс-бар. Но дело в том, что я и раньше знал о возможности установить указатель мыши в диалоговом окне на кнопке по умолчанию, но не мог предположить, что прогресс-бар является кнопкой. Как известно, у кнопки есть одно отличительное свойство в отличии от прогресс-бара, кнопка может находиться в одном из двух состояний: "нажата" и "отжата". К тому же, внутри любого диалогового окна можно перемещаться по кнопкам с помощью клавиши "Табуляция". Здесь же почему-то эта возможность отсутствует, нельзя выбрать кнопку "Старт" с помощью табуляции. На вкладке "Настройки" явно что-то перемудрили с интерфейсом, зачем-то прогресс-бар приравнен к кнопке, но главное, если это диалоговое окно, то почему я не могу перемещаться по полям и кнопкам с помощью табуляции. Меня бы, например, вполне устроило, если после кнопки по умолчанию (прогресс-бар) указатель мыши был перемещен на кнопку "Старт" при нажатии на табуляцию. Но к сожалению, этой возможности разработчики тестера не предоставили.
А отказываться от установки указателя мыши, т.е. убрать галку на кнопке выбираемой по умолчанию, я не намерен - уж очень удобная эта опция практически во всех диалоговых окнах.
Попробуйте дать предложение в сервисдеск. Возможно, так сделано не намерено. В этом случае изменить подобное поведение прогресс-бара - дело нескольких минут.
Если же для такого поведения прогресс-бара были какие-то причины, то откажут. Но Вас ведь от этого не убудет ))
Хорошо, отправлю предложение в сервис-деск. Но уверен, что сделано это было намеренно. Так получилось, что в тестере стратегий MT5 (в отличие от его собрата в MT4) кнопка "Старт" оказалась расположена на значительном расстоянии от группы настроечных параметров. Возможно кто-то из пользователей пожаловался, что приходится слишком долго тащить указатель мыши из одного конца экрана в другой. И разработчики пошли на то, чтобы при переключении на вкладку "Настройки" установить указатель мыши в середину экрана, чтобы угодить, так сказать, и нашим, и вашим. Кому надо откорректировать параметры - бежит влево, кто пришел на эту вкладку, чтобы нажать на кнопку пуск - бежит вправо. Но на мой взгляд, получилось ни вашим, ни нашим, всем приходится сначала искать глазами сбежавший указатель мыши. Добавили бы хотя бы классическую возможность перемещаться по полям и кнопкам с помощью табуляции, тогда бы при переключении на вкладку "Настройки" я бы сразу, не глядя на экран, нажимал на табуляцию, чтобы выбрать кнопку "Старт", далее - на пробел, чтобы сразу запустить прогон или оптимизацию. Как-то так...
- www.metatrader5.com
Отправил предложение в сервис-деск. Получил ответ: "Ваша заявка принята к рассмотрению".
Но у меня был еще вопрос, как организовать голосование на форме типа такого:
Что делать с указателем мыши при переключении на вкладку "Настройки" в тестере стратегий MT5
- центрировать автоматически
- не центрировать (оставить на месте)
- на выбор пользователя
...
Как добавить сюда кнопку "Проголосовать"?
Вот спасибо, теперь буду знать, в будущем пригодится...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Может я чего не знаю, и эту опцию можно как-то отключить или настроить под себя? Но достала уже эта услуга - переключаешься на вкладку "Настройки" в тестере стратегий MT5 и указатель мыши исчезает там, где я его оставил и появляется в другом месте. Вопрос - оно мне надо?! Я в общем-то понимаю "откуда ноги растут" - слишком большое расстояние на экране терминала MT5 между группой параметров настройки и кнопкой "Пуск", т.е. объекты находятся в разных концах экрана. Но это понимание меня никак не спасает.
Считаю, что такая услуга должна быть опциональна, хочешь - включаешь, не хочешь - отключаешь, а так получается, что это медвежья услуга.
P.S. Хочу узнать мнения разработчиков терминала MT5 и пользователей тестера стратегий в терминале MT5 (для тестера стратегий терминала MT4 - это не актуально), да вот не знаю как организовать голосование на форме типа такого:
Что делать с указателем мыши при переключении на вкладку "Настройки" в тестере стратегий MT5
Может кто подскажет, как добавить сюда кнопку "Проголосовать"?