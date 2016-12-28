ВНИМАНИЕ! Для разработчиков и администрации (Бан финансовых операций навсегда) - страница 6
А может, такие сроки выполнения заказов в минуты объясняются тем, что сначала делается работа, заказчик ее тестирует, а потом быстренько все оформляется тут? Я не фрилансю, но в жизни такое бывало.
Работа может быть завершена за минуту, но по факту делаться очень продолжительное количество времени. Т.к. отсчет времени начинается только после принятия ТЗ и согласия по цене (с заморозкой средств) и срокам. Т.е. к моменту согласования ТЗ и перехода к след. этапу работа уже может быть завершена и даже проверена и все через фриланс. И остается просто пройти все этапы и завершить работу.
Вы хоть уточните о чём вы говорите:
-- о завершении работы, где есть заявка, предварительное обсуждение, подписание соглашение по цене и срокам, выполнение, проверка, отладка, приём, оплата
-- или о проведении соглашения через Фриланс, то что в правилах и называется "фиктивная работа" -- не потому что по ней не было ничего сделано и не потому что не было по факту самой работы -- а потому, что с точки зрения правил Фриланса, нет никаких сведений на ресурсе, что имело место вообще хоть что-то, кроме проведения самой работы через Фриланс
Те работы, о которых упомянулос в первом посту:
Если посмотреть на дату и время создания работы и дату и время завершения -- то работа по факту проведена через Фриланс -- не выполнена в сервисе Фриланс, а проведена через него. И в самой работе кроме подтверждений этапов и оплаты -- нет ничего, ни единого слова по сути работы, о том что работа вообще выполнялась. Вот, собственно, именно об этом и идёт речь в ветке.
Я все предельно ясно изложил. Читайте внимательнее.
Да, да - вот размышляю и прихожу к выводу что всетаки хоть какая-то переписка мимо сайта или звонки не были бы преступлением если бы, хотя бы ТЗ и работа были на сайте. В общем, работа не только не должна быть фиктивной, а и выглядеть как фиктивная.
Разумеется, от греха подальше, я и переписку не собираюсь мимо сайта вести.
Верно тогда, когда неизвестный заказчик приходит на фриланс, кидает там заявку и на нее набрасывается куча неизвестных исполнителей.
Я говорю про случай, когда заказчик давно знакомый и ты сделал для него кучу работ. Правда тогда неясно зачем платить тут, когда можно деньги перевести напрямую.
Фриланс сводит людей и берет за это свой процент, и это правильно. Это как машину можно помыть в автомойке, а можно и самому ))
Кто говорит что нельзя? Претензий за работы мимо сайта абсолютно не было от сервисдеска.
Как это не по дурацки звучит - мне не зазорно заплатить 10% сервису, как никак этот сайт дает возможность зарабатывать что важнее тех 10%. Почему заказчикам некоторым удобнее через этот сайт - не должно волновать меня как разработчика. А должно волновать - доказательство реальности работы.
Например, вот на днях со мной хочет рассчитаться заказчик из Германии, мы с ним познакомились вообще не на сайте, но не состыкуемся по платежных системах. ТЗ есть, буду крепить все версии с этапов разработки которые были скрыты от сайта. Разработка мимо была еще до бана