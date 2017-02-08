Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031 - страница 2

xsyr:

Если я не буду обновляться последуют ли какие то плохие вещи от брокеров. Типо фиговых котировок (знаю некоторых у которых их сразу несколько версий).

Обновляйтесь по необходимости, и только на билд, который уже некоторое время выложен и не вызвал нареканий. Храните бэкапы предыдущих версий для ручного отката (если потребуется). Пока, к сожалению, только так.

Если брокер обновит сервера на нечто несовместимое с терминалом, в логах будет соответствующее сообщение. А чтобы брокер менял котировки в зависимости от версии терминала, это я сомневаюсь - вы же можете работать параллельно с нескольких разных терминалов и такой волюнтаризм сразу заметите. 

 
@MetaQuotes Software Corp. А Вы отлично придумали теперь вместо MT4 делать установку MT5. Вопрос  разработчикам (знатокам): Как теперь ставить matatrader 4? У меня счет именно на 4-й версии. Я не могу начать торговать, т.к. система слетела, я ее переставил и все. Нет больше 4-й версии... А время идет и цены скачут. КОГДА БУДЕТ УСТАНОВОЧНИК? Спасибо.
 
Aleksey Maryaskin:
@MetaQuotes Software Corp. А Вы отлично придумали теперь вместо MT4 делать установку MT5. Вопрос  разработчикам (знатокам): Как теперь ставить matatrader 4? У меня счет именно на 4-й версии. Я не могу начать торговать, т.к. система слетела, я ее переставил и все. Нет больше 4-й версии... А время идет и цены скачут. КОГДА БУДЕТ УСТАНОВОЧНИК? Спасибо.

У вас открыт счёт в компании "MetaQuotes Software Corp" ?

Если нет, тогда скачайте установочную версию у своего ДЦ и пользуйтесь по своему усмотрению. Ваш вопрос уже подымался за последний месяц неоднократно, и на этом сайте есть установочная МТ4, ссылку не помню

 
@Vitaly Muzichenko просто мой ДЦ использует установщик с офф сайта. Видимо синхронизируются. Если у Вас имеется старый билд установочника буду признателен, если поделитесь.
 


а зачем мне в МТ4 ссылка на документацию пятого МТ? даже если Вы её сюда вставили .. не читать не использовать 5-ку я не начну от этого. сделайте ссылку на 4-ю документацию
 
Ещё одна гениальная идея. Если бы в настройках терминала был фильтр дрожащей цены. Вроде если цена находится внутри минутной свечи и колеблица вокруг 1.05000 ( последней цены для примера) меньше чем на 0.00003 пипса (в процентах, настраивается пользывателем) то не доводить эти изменения до инди и сов и на график не надо. Я бы использовал.
 
Андрей:
Ещё одна гениальная идея. Если бы в настройках терминала был фильтр дрожащей цены. Вроде если цена находится внутри минутной свечи и колеблица вокруг 1.05000 ( последней цены для примера) меньше чем на 0.00003 пипса (в процентах, настраивается пользывателем) то не доводить эти изменения до инди и сов и на график не надо. Я бы использовал.
Это можно в советник/индикатор добавить.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031

16 декабря 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. Мы исправили ряд ошибок по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

Что-то терминал вообще стал плох, подвисает аж нечего делать. До обновления такого не было, задачи делает точно те-же. Жесть просто.
 

SetWindowTextW перестал работать - точнее заголовок стал меняться обратно!

у меня там выводится баланс, в панели винды удобно смотреть.

кому это помешало? как вернуть предыдущий билд?

когда уже уберете принудительное обновление без всяких уведомлений?

уже начинаешь что-то делать в терминале - бац и закрылся - гениальное просто! 

нигде такой практики нет, везде есть возможность потестить и откатить если что не так.

 
После обновления функция break прерывает не только цикл for, но также и завершает всю функцию!!! Приходится использовать continue и перебирать до конца цикла, что замедляет работу! Также проблема с функциями OBJPROP_CREATETIME (выводит время не брокера, а GMT), также проблемы с OBJPROP_TIME (выводит строго НОЛЬ)!!! Все очень печально)
