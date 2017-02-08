Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031 - страница 3

Новый комментарий
 
новая версия терминала 1031, у меня не грузит котировки GBPUSD на 5 минутках, остальные таймфреймы работают, исправляйте.
 
xsyr:

Что изменили в версии 1030? Какой список изменений? Неужели только крешлоги, у меня все идеально работало на 1010

Почему поломались все индикаторы в том числе и стандартные?

Если я не буду обновляться последуют ли какие то плохие вещи от брокеров. Типо фиговых котировок (знаю некоторых у которых их сразу несколько версий).

Только начал норм зарабатывать после многолетнего ада и вы тут со своим... даже не знаю как сказать. Исправили пару легких багов, которые встречались наверно в одной из миллиона машин, при этом добавили этот ад для тысяч. Вы вообще хоть как то тестируете свои терминалы перед продакшеном. Беты, альфы и прочее у вас проходят? Кроме как специально так не могло получиться. Только нервы мои убиваете. Зачем вообще лезть блин? Не нужна нам эта имитация деятельности, все идеально работало. Никаких нужных изменений в мт4 нет уже несколько лет, и не надо. Берите пример с блумберга и прочих, обновляются раз в миллион лет ни смотря ни на что, потому что понимают как много от них зависит, а вы блин как шаражкина контора, как назло все делаете

Это Вы зря. Некоторые ошибки были исправлены после 1010 билда. То, что в Ваших программах работает без ошибок, не означает, что у всех ошибок нет. Вы используете какие-то небольшие возможности терминала. А в тех возможностях, которые Вы не используете, встречаются ошибки. Ошибки ВСЕГДА НАДО ИСПРАВЛЯТЬ. Другое дело, исправлять надо грамотно, чтобы не наделать новых.
[Удален]  

Что-то не понятное, все кнопки, почти все не активны (выбор таймфрейма, торговля и прочие)

ц 

 

а 

[Удален]  
Стал подвисать терминал при работе в тестере стратегий.
 
Mikhail Goryunov:
Стал подвисать терминал при работе в тестере стратегий.
Вот, при работе в тестере жутко подвисает вначале весь терминал, пару раз даже был краш
 
Vitaly Muzichenko:
Вот, при работе в тестере жутко подвисает вначале весь терминал, пару раз даже был краш
подтверждаю, аналогичная ситуация, система 
2016.12.20 21:26:12.850 MetaTrader 4 build 1031 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.12.20 21:26:12.850 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 2 x Intel Celeron  N2830 @ 2.16GHz, RAM: 219 / 1934 Mb, HDD: 222933 / 305142 Mb, GMT+07:00
...
 
Sergey Gritsay:
подтверждаю, аналогичная ситуация, система 
2016.12.20 21:26:12.850 MetaTrader 4 build 1031 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.12.20 21:26:12.850 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 2 x Intel Celeron  N2830 @ 2.16GHz, RAM: 219 / 1934 Mb, HDD: 222933 / 305142 Mb, GMT+07:00
...

У меня точно такая-же операционка, вот только железо раз в 6 мощнее, значит проблема не в железе, а именно в обновлённом терминале. На  билде 1010 таких косяков небыло.

Так-же зависает терминал с 24 открытыми окнами, и всего с одним мультивалютным индикатором во всём терминале, который рисует объекты на все 24 окна, до этого всё работало без проблем.

Это диверсия против пользователей МТ4? 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

У меня точно такая-же операционка, вот только железо раз в 6 мощнее, значит проблема не в железе, а именно в обновлённом терминале. На  билде 1010 таких косяков небыло.

Так-же зависает терминал с 24 открытыми окнами, и всего с одним мультивалютным индикатором во всём терминале, который рисует объекты на все 24 окна, до этого всё работало без проблем.

Это диверсия против пользователей МТ4? 

Пипец возвращаюсь на 1010. Это просто не возможно работать. После прогона советника по минуте ждёшь когда терминал отвиснет. 1010 такой каки не было. 
 
Mihail Gorjunov:
Пипец возвращаюсь на 1010. Это просто не возможно работать. После прогона советника по минуте ждёшь когда терминал отвиснет. 1010 такой каки не было. 
А каким образом запретить обновление при запуске? У меня тест на М5 идёт уже более двух часов, это что-то не естественное
 
Vitaly Muzichenko:
А каким образом запретить обновление при запуске? У меня тест на М5 идёт уже более двух часов, это что-то не естественное
Никак. А код оптимизировать надо.
12345678910...12
Новый комментарий