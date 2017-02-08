Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031 - страница 3
Что изменили в версии 1030? Какой список изменений? Неужели только крешлоги, у меня все идеально работало на 1010
Почему поломались все индикаторы в том числе и стандартные?
Если я не буду обновляться последуют ли какие то плохие вещи от брокеров. Типо фиговых котировок (знаю некоторых у которых их сразу несколько версий).
Только начал норм зарабатывать после многолетнего ада и вы тут со своим... даже не знаю как сказать. Исправили пару легких багов, которые встречались наверно в одной из миллиона машин, при этом добавили этот ад для тысяч. Вы вообще хоть как то тестируете свои терминалы перед продакшеном. Беты, альфы и прочее у вас проходят? Кроме как специально так не могло получиться. Только нервы мои убиваете. Зачем вообще лезть блин? Не нужна нам эта имитация деятельности, все идеально работало. Никаких нужных изменений в мт4 нет уже несколько лет, и не надо. Берите пример с блумберга и прочих, обновляются раз в миллион лет ни смотря ни на что, потому что понимают как много от них зависит, а вы блин как шаражкина контора, как назло все делаете
Что-то не понятное, все кнопки, почти все не активны (выбор таймфрейма, торговля и прочие)
Стал подвисать терминал при работе в тестере стратегий.
Вот, при работе в тестере жутко подвисает вначале весь терминал, пару раз даже был краш
подтверждаю, аналогичная ситуация, система
У меня точно такая-же операционка, вот только железо раз в 6 мощнее, значит проблема не в железе, а именно в обновлённом терминале. На билде 1010 таких косяков небыло.
Так-же зависает терминал с 24 открытыми окнами, и всего с одним мультивалютным индикатором во всём терминале, который рисует объекты на все 24 окна, до этого всё работало без проблем.
Это диверсия против пользователей МТ4?
Пипец возвращаюсь на 1010. Это просто не возможно работать. После прогона советника по минуте ждёшь когда терминал отвиснет. 1010 такой каки не было.
А каким образом запретить обновление при запуске? У меня тест на М5 идёт уже более двух часов, это что-то не естественное