Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Судя по тому что файлы стали компилироваться в 5-10 раз быстрее изменен способ компиляции. Нужно перекомпилировать всё что используется, у меня ошибок нет.
Ребята, привет!
Почему при установке mql4 устанавливается mql5?Это баг или что это?
Ребята, привет!
Почему при установке mql4 устанавливается mql5?Это баг или что это?
Ребята, Всем привет!!! Скиньте пожалуйста копию папки МТ4, очень нужен оригинал МТ4(( За ранее спасибо!!!
Так с ДЦ скачать. Сюда никак не скинуть, архив без истории и кодов весит больше 16Мб.
А на временный файл обменник? Очень надо без привязки к брокеру, пожалуйста)
Отвязать от брокера очень просто - удалением папок history и config из установленного терминала. Ну и иконку тоже можно удалить, чтобы вообще ничего не напоминало.
А можно и ещё проще - создать новую папку, скопировать туда файлы terminal.exe и metaeditor.exe, а потом запустить (можно с ключом /portable, чтобы пользовательские файлы в этой же папке обитали в дальнейшем). Всё остальное само докачается или создастся.
Впрочем, вот архив с чистым, ни разу не пользованным терминалом, вдруг ещё кому надо будет.
Сколько он там на шаре продержится, не знаю, может всего пару дней, если у кого есть постоянная шара, лучше скиньте туда и прикрепите ссылку на форуме.
Впрочем, вот архив с чистым, ни разу не пользованным терминалом, вдруг ещё кому надо будет.
Сколько он там на шаре продержится, не знаю, может всего пару дней, если у кого есть постоянная шара, лучше скиньте туда и прикрепите ссылку на форуме.
Огромное СПАСИБО!!!)
Уважаемые разработчики!
Хочу выразить свое восхищение и глубокую признательность за вашу работу.
Я сам профессиональный программист и представляю, насколько сложно создать и поддерживать такое сложное многопоточное приложение, как MT4.
Представляю, насколько сложно вносить изменения, не сломав что-нибудь, в такой системе.
Тем не менее у меня есть одна просьба. Если это не сложно. Мне кажется, что это не сложно и не рискованно.
Так как речь пойдет лишь о Тестере стратегий. О том, как исполняются приказы тейк-профит и стоп-лосс после гэпа (разрыва в цене).
На сегодня они исполняются так: если цена Bid пересекла уровень STOP LOSS открытой позиции BUY , позиция закрывается по цене STOP LOSS. То есть в поле "цена закрытия" записывается не Bid после гэпа, а цена STOP LOSS.
В реальности на любом счете у любого дилера приказ STOP LOSS после гэпа исполняется по первой котировке (в лучшем случае), а вовсе не по объявленной в STOP LOSS цене.
То же самое касается и приказа TAKE PROFIT.
Получается, что в Тестере стратегий приказы STOP LOSS И TAKE PROFIT исполняются иначе, чем в реальности.
Что делает невозможным адекватное тестирование стратегий, использующих приказы STOP LOSS и TAKE PROFIT.
Пожалуйста, добавьте возможность исполнять эти приказы по первой котировке после активации приказа, а не по цене самого приказа.
Я убежден, что не только я один, но тысячи других разработчиков торговых стратегий будут вам бесконечно благодарны, если это поведение тестера будет изменено и приближено к реальности.
С уважением,
Ашот Товмасян
Прилагаю пример из недавней истории. Первый снимок - работа советника в Тестере стратегий. Второй снимок - работа советника на реальном счете PRO-ECN в условиях гэпа 16 января на паре GBPUSD.
Обратите внимание на то, где закрылись позиции BUY по стопу