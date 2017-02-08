Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031 - страница 12

Не работает под Windows 10 сборка 15019
 

Ужасное обновление, половина советников не работает!!!

При попытке добавить на график - удаляется, иногда инициализация проходит нормально, но после минуты или двух работы терминал МТ самостоятельно закрывается!!!
 
терминал стал постоянно сыпать ошибку модификации траллинг стопа, особенно по золоту, получается он не отслеживает реальную ситуацию у брокера со спредом, и когда спред расширяется в несколько раз больше чем по дефолту стандартные варианты  на ПКМ, модификация  ордера перестает работать. Хорошо бы если бы там стояли реальные цифры, или учитывался текущий спред, а не сыпал ошибками.

modify order #115937000 sell 0.03 XAUUSDc at 1172.651 sl: 0.000 tp: 0.000 -> sl: 1172.232 tp: 0.000
1    23:06:52.938    '10598732': modification of order #115937199 sell 0.03 XAUUSDc at 1172.651 sl: 0.000 tp: 0.000 -> sl: 1172.232 tp: 0.000 failed [Invalid S/L or T/P]
