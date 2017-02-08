Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1031 - страница 12
Ужасное обновление, половина советников не работает!!!
При попытке добавить на график - удаляется, иногда инициализация проходит нормально, но после минуты или двух работы терминал МТ самостоятельно закрывается!!!
modify order #115937000 sell 0.03 XAUUSDc at 1172.651 sl: 0.000 tp: 0.000 -> sl: 1172.232 tp: 0.000
1 23:06:52.938 '10598732': modification of order #115937199 sell 0.03 XAUUSDc at 1172.651 sl: 0.000 tp: 0.000 -> sl: 1172.232 tp: 0.000 failed [Invalid S/L or T/P]