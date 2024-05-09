Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 4
7 юнит счетов держатся , депозит каждая по 2000 цент начал. Заработали за 8 ч. около 4000 цента- в общем.
Один счет был в большой просадке. Долил, перелил. Сейчас всё норм.
На одном счете пробую какие то диковинные пары. Раньше не использовал. Но пока идет хорошо на них. Без просадки.
Добрый день!
7 юнит счетов идут нормально. Редко один из счетов в просадку скатывается- когда завышаю риск. Но переливаю между счетами.
1 счет был уничтожен вчера. Но от прибылей создал новую. Риски снизил.
Каждый счет начал с 2000 цент. Общая чистая прибыль в сутки = 2000 цент примерно.
Сегодня чуть позже добавлю еще два счета- с прибылей.
Пару EURPLN - уволил :) он иногда вобще молчит и пишет- "маркет closed". Когда можно закрыть в прибыли - уже "магазинь закрыт - отдыхают" ))) А на следующий день - уже идет в минус.
Если хотите использовать ЗЕРГ-РАШ то количество юнит счетов должен быть больше 7-10 шт. . И депозит и лот должны соответствовать ММ.
ЗЕРГ РАШ стратегия - не дает скучать. Т.е. если один-три счета в просадке - то остальные торгуют.
Только следишь за общей маржей.
А вот если торгуете только на одном счете - то 1. либо счет уйдет в просадке - начнете руками вмешиваться- завышать лот, хеджировать, смотреть новости , технику изучать - это приведет к ЯМЕ.
Где падают 95% трейдеров.
2. либо от нечего делать начнете торговать руками - большими лотами. Что может даст сиюминутную прибыль, но потрепает нервы.
И каковы результаты на текущий момент?)
