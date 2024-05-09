Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 4

7  юнит счетов держатся , депозит каждая по 2000 цент начал. Заработали за  8 ч. около 4000 цента- в общем. 

Один счет был в большой просадке. Долил, перелил. Сейчас всё норм. 

 

На одном счете пробую какие то диковинные пары. Раньше не использовал. Но пока идет хорошо на них. Без просадки.

 

 

[Удален]  
Alexander Ivanov:

Хорошие тикеры. Металлы. Тоже использую.
 

Добрый день!

7  юнит счетов идут нормально. Редко один из счетов в просадку скатывается- когда завышаю риск. Но переливаю между счетами.

1 счет был уничтожен вчера. Но от прибылей создал новую. Риски снизил. 

Каждый счет начал с 2000 цент.  Общая чистая прибыль в сутки = 2000 цент примерно. 

 
Zerg rush рулит. Само идея раша - увеличить количество центовых счетов до бесконечности. И даже по ребейту можно заработать ;)) совокупность лота растет как тесто.
 

Сегодня чуть позже добавлю еще два счета- с прибылей. 

Пару EURPLN  - уволил :) он иногда вобще молчит и пишет- "маркет closed". Когда можно закрыть в прибыли - уже "магазинь закрыт - отдыхают" ))) А на следующий день - уже идет в минус. 

 

Если хотите использовать ЗЕРГ-РАШ  то  количество юнит счетов должен быть больше 7-10 шт. . И депозит и лот должны соответствовать ММ. 

 

 ЗЕРГ РАШ стратегия -  не дает скучать. Т.е. если один-три счета в просадке - то остальные торгуют. 

Только следишь  за общей маржей.  

А вот если торгуете только  на одном счете - то 1.  либо счет уйдет в просадке - начнете руками вмешиваться- завышать лот, хеджировать, смотреть новости , технику изучать - это приведет к ЯМЕ. 

                                                                               Где падают 95% трейдеров.  

                                                                        2. либо от нечего делать начнете торговать руками - большими лотами. Что может даст сиюминутную прибыль, но потрепает нервы.

 

И каковы результаты на текущий момент?) 

 
Andrei Etylkut:

И каковы результаты на текущий момент?) 

пробуй
