у меня мартингейл редко открывает. с запозданием.

 
Alexander Ivanov:

да неет)

у меня риск совсем малый. 

Нужно сравнивать по фактору восстановления - это отношение чистой прибыли к максимальной просадке. В моём отчёте ФВ = 3.167. А у вас на фунте за этот же период можете прикинуть какой?
 
не тестировал.

но вот стоит на несколких парах. Профит фактор 1.5 чтоли

И график как то убыточная.



 

Этот эксперт я года 2 назад оптимизировал. Сейчас в нём тоже ввёл задержку на увеличение лота и прооптимизировал. Результаты существенно улучшились. Фактор восстановления стал = 13.54.


 
крутьяк) как раз будет воином-раш

 
тогда странно что сумма стратегий прибыльная
 
а это снятия  с баланса навернека, поэтому график вниз летит)) Ну не понимаю это почему так. 

 
Значит вы снимаете больше, чем зарабатывают на этом счёте эксперты. Обычно делают наоборот, чтобы депозит рос быстрее часть заработанных средств используют на реинвестирование(увеличение лота) либо на открытие нового счёта. Но снимать больше чем эксперты зарабатывают - это нонсенс. Это напомнило мне одну ситуацию. Я с семьёй жил в коттедже, а рядом с нами жила семья алкашей. Ну весной, как обычно, они садили в мае картошку. Когда пропивали все деньги и есть было нечего, они в июне начинали назад выкапывать клубни. Им соседи говорят, вы что делаете, у картошки даже ботва ещё как следует не выросла. Они отвечают, - так кушать хочется.) А когда начинала появляться молодая картошка в августе, они шастали по чужим загородным огородам и дачам и копали чужую картошку.
 

Привет братуха!

Ты живой?

 

Прочитал всю тему, отлично поднял себе настроение :) Автор, у вас первоклассное чувство юмора!

Что в итоге стало с армией советников, расскажите?

