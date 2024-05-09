Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 8
у меня мартингейл редко открывает. с запозданием.
да неет)
у меня риск совсем малый.
Нужно сравнивать по фактору восстановления - это отношение чистой прибыли к максимальной просадке. В моём отчёте ФВ = 3.167. А у вас на фунте за этот же период можете прикинуть какой?
не тестировал.
но вот стоит на несколких парах. Профит фактор 1.5 чтоли
И график как то убыточная.
Этот эксперт я года 2 назад оптимизировал. Сейчас в нём тоже ввёл задержку на увеличение лота и прооптимизировал. Результаты существенно улучшились. Фактор восстановления стал = 13.54.
крутьяк) как раз будет воином-раш
тогда странно что сумма стратегий прибыльная
а это снятия с баланса навернека, поэтому график вниз летит)) Ну не понимаю это почему так.
Привет братуха!
Ты живой?
Прочитал всю тему, отлично поднял себе настроение :) Автор, у вас первоклассное чувство юмора!
Что в итоге стало с армией советников, расскажите?