Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 5

Новый комментарий
 
Alexander Ivanov:
пробуй
Слова хорошие, но стейтов не видать...
 
Yury Kirillov:
Слова хорошие, но стейтов не видать...
два центовика юнита пали )) мартышка губит)) Некоторые держатся.
 
Alexander Ivanov:

 ЗЕРГ РАШ стратегия -  не дает скучать. Т.е. если один-три счета в просадке - то остальные торгуют. 

Только следишь  за общей маржей.  

А вот если торгуете только  на одном счете - то 1.  либо счет уйдет в просадке - начнете руками вмешиваться- завышать лот, хеджировать, смотреть новости , технику изучать - это приведет к ЯМЕ. 

                                                                               Где падают 95% трейдеров.  

                                                                        2. либо от нечего делать начнете торговать руками - большими лотами. Что может даст сиюминутную прибыль, но потрепает нервы.

Так замониторь счета, пока одни буквы.
 
Alexey Volchanskiy:
Так замониторь счета, пока одни буквы.
сигналы тавно открыль вроде 
 

Не совсем понятно, чем один счет отличается от другого?

Вы написали - открываются рандомно. Если все советники - одинаковые, то в как она реализована? В коде (типа ТП=10+Rand();)?

Или имеете в виду не рандомность в коде, а предустановленные разные ТП, СЛ, шаг сетки, множитель для разных экспертов-юнитов?

Комбинация валют тоже на разных юнитах разная (для рандомности)?
[Удален]  
Alexey Navoykov:
Проверено уже.  Зачем ходить по одним и тем же граблям, вроде ж не новичок уже?

Бесконечное минное поле, манящее красивым графиком баланса и усеянное тысячами " трупов"  депозитов. ) Ни одного выжившего.  

 
Alexander Ivanov:
сигналы тавно открыль вроде 
Удобно назвали с нумерацией, так по порядку, если продолжать хорошо будут видны выбывшие сигналы. Предлагаю, когда делаете вывод прибыли, например, со счета 6, называть новый счет 6х1, еще один новый с этого счета 6х2. Если от "деток" пойдут "внуки" - 6х1х1, 6х2х1 и т.д.
 
Ром:

Бесконечное минное поле, манящее красивым графиком баланса и усеянное тысячами " трупов"  депозитов. ) Ни одного выжившего.  

 

Ловите настроение.

 

 
Alexander Ivanov:

Ловите настроение.

 

какие-то 70-е прошлого века..
12345678
Новый комментарий