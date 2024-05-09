Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 5
пробуй
Слова хорошие, но стейтов не видать...
ЗЕРГ РАШ стратегия - не дает скучать. Т.е. если один-три счета в просадке - то остальные торгуют.
Только следишь за общей маржей.
А вот если торгуете только на одном счете - то 1. либо счет уйдет в просадке - начнете руками вмешиваться- завышать лот, хеджировать, смотреть новости , технику изучать - это приведет к ЯМЕ.
Где падают 95% трейдеров.
2. либо от нечего делать начнете торговать руками - большими лотами. Что может даст сиюминутную прибыль, но потрепает нервы.
Так замониторь счета, пока одни буквы.
Не совсем понятно, чем один счет отличается от другого?
Вы написали - открываются рандомно. Если все советники - одинаковые, то в как она реализована? В коде (типа ТП=10+Rand();)?
Или имеете в виду не рандомность в коде, а предустановленные разные ТП, СЛ, шаг сетки, множитель для разных экспертов-юнитов?Комбинация валют тоже на разных юнитах разная (для рандомности)?
Проверено уже. Зачем ходить по одним и тем же граблям, вроде ж не новичок уже?
Бесконечное минное поле, манящее красивым графиком баланса и усеянное тысячами " трупов" депозитов. ) Ни одного выжившего.
сигналы тавно открыль вроде
Ловите настроение.
Ловите настроение.