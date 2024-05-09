Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 7
Связи и корреляции нема. Просто всё))
Эквити можете не показывать - но прибыль от одной серии сделок соизмерима(равна)просадке в этой серии?
Да неет. Если сделок более пяти на мт4 , то закрывает на малом профите. А если меньше пяти, то чуть большем профите. Стоит авто-редуктор.
И да и нет. Всё понятно)
ага)риск малый совсем на торговле и следить нет надобности )
...сделок более пяти на мт4... - это колена мартингейла?
да неет, это общее число сделок на терминале.
ага)риск малый совсем на торговле и следить нет надобности )
Когда то тоже модернизировал Илан. Сейчас прогнал его в тесте с 01.07.2016 GBPUSD. Вот такие результаты. У вас как показатели на фунте лучше?
Ну у вас написано открыли сделки на 7(10) валютных парах.... часть сама закрылась?
если больше пяти то всех махом, усредниловка илановская с собственным редуктором счастья)
Когда то тоже модернизировал Илан. Сейчас прогнал его в тесте с 01.07.2016 GBPUSD. Вот такие результаты. У вас как показатели на фунте лучше?
да неет)
у меня риск совсем малый.