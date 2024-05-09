Стратегия "ЗЕРГ РАШ". (ZERG RUSH trade). - страница 7

Alexander Ivanov:
Связи и корреляции нема. Просто всё))
Риск совсем малый. Поэтому не сливает.

Эквити можете не показывать  - но прибыль от одной серии сделок соизмерима(равна)просадке в этой серии?

 
Younga:

Да неет. Если сделок более пяти на мт4 , то закрывает на малом профите. А если меньше пяти, то чуть большем профите. Стоит авто-редуктор. 
 
Alexander Ivanov:
И да и нет. Всё понятно)
 
khorosh:
ага)

риск малый совсем на торговле и следить нет надобности )
 

...сделок более пяти на мт4... - это колена мартингейла?

 
Younga:

да неет, это общее число сделок на терминале. 

 
Alexander Ivanov:

Ну у вас написано открыли сделки на 7(10) валютных парах.... часть сама закрылась?
 
Alexander Ivanov:

ага)

Когда то тоже модернизировал Илан. Сейчас прогнал его в тесте с 01.07.2016 GBPUSD. Вот такие результаты. У вас как показатели на фунте лучше?


 
Younga:
Ну у вас написано открыли сделки на 7(10) валютных парах.... часть сама закрылась?

если больше пяти то всех махом, усредниловка илановская с собственным редуктором счастья)

 
khorosh:

да неет)

у меня риск совсем малый. 

