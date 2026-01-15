Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 842

Какие критерии к иконкам в MQL4/5  ?


Рисую иконку в jpg, конвертирую в онлайн конвертере. Иконка легко ставиться на любую программу в винде, но для советника MQL4 не подходит. 

Почему?


 

Возможно ли как то скомпилировать код в ex из сторонней программы?

Я создаю что то типа конструктора роботов на Java, и хотел бы чтобы пользователь не имел доступа к его исходному коду, а сразу получал скомпилированый

 

Не буду загромождать текст большим кодом индикатора, а выложу его как есть профиль рынка или объемы горизонтальные. Все в нем хорошо, да не учтено чуть выведение цены медианы или тех длинных выдвижений с показанием штрихованных линий есть в настройках как- input sessions_to_draw_rays ShowMedianRays  с простановкой

enum sessions_to_draw_rays в начальных настройках и в самом конце отношение к цене есть, которое поставил на true, да в масштабе цен ничего не выделяется а может подскажут как это сделать буду весьма благодарен.

void CheckRayIntersections(const string object, const int start_j)
{
   if (ObjectFind(0, object) < 0) return;

   double price = ObjectGetDouble(0, object, OBJPROP_PRICE, 0);
   for (int j = start_j; j < SessionsNumber; j++) // Find the nearest intersecting session.
   {
      if ((price <= RememberSessionMax[j]) && (price >= RememberSessionMin[j]))
      {
         ObjectSetInteger(0, object, OBJPROP_RAY, true); //  false
         ObjectSetInteger(0, object, OBJPROP_TIME, 1, RememberSessionStart[j]);
         break;
      }
   }
Файлы:
MarketProfile.mq4  138 kb
 

Кто-нибудь в курсе, как тут во фриланс сервисе зарегистрироваться можно? Всё указываю, загружаю документы, получаю непонятную ошибку:


p.s. да как же тут картинку-то вставить в текст?..

Файлы:
Image_126_-_Copy.png  11 kb
 
Всё остальное в ваших вопросах не понятно.

 
У меня нет этой иконки. Что непонятно? Регистрируюсь во фрилансе. Произошла ошибка. На странице, где загружаешь документы. И всё. Хоть бы сообщили что за ошибка.

Opera Version:58.0.3135.132.

Файлы:
Image_128.png  25 kb
 
При таком рейтинге и не будет. Вам его нужно наработать немного.

Вот это как?

 
Картинки нельзя при низком рейтинге вставлять? Ну ок.

https://www.mql5.com/en/users/tim2019/seller/register

вот здесь регистрируюсь.

 
Вы регистрируетесь как продавец. Значит вам нужно внимательно ознакомиться с условиями использования ресурса, прочитать статью, почитать форум. И далее внимательно следовать подсказкам системы при регистрации продавцом и выполнять все требования.

 
Значит, вы не считаете, что это слишком? Может быть, разработчикам бы стоило ознакомиться с другими фриланс ресурсами, чтобы понять, как должен выглядеть юзер френдли интерфейс. Я даже эту кнопку Зарегистрироваться не сразу нашёл. В общем, это ужасно.
