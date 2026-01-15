Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 842
Какие критерии к иконкам в MQL4/5 ?
Рисую иконку в jpg, конвертирую в онлайн конвертере. Иконка легко ставиться на любую программу в винде, но для советника MQL4 не подходит.
Почему?
Возможно ли как то скомпилировать код в ex из сторонней программы?
Я создаю что то типа конструктора роботов на Java, и хотел бы чтобы пользователь не имел доступа к его исходному коду, а сразу получал скомпилированый
Не буду загромождать текст большим кодом индикатора, а выложу его как есть профиль рынка или объемы горизонтальные. Все в нем хорошо, да не учтено чуть выведение цены медианы или тех длинных выдвижений с показанием штрихованных линий есть в настройках как- input sessions_to_draw_rays ShowMedianRays с простановкой
enum sessions_to_draw_rays в начальных настройках и в самом конце отношение к цене есть, которое поставил на true, да в масштабе цен ничего не выделяется а может подскажут как это сделать буду весьма благодарен.
Кто-нибудь в курсе, как тут во фриланс сервисе зарегистрироваться можно? Всё указываю, загружаю документы, получаю непонятную ошибку:
p.s. да как же тут картинку-то вставить в текст?..
Всё остальное в ваших вопросах не понятно.
У меня нет этой иконки. Что непонятно? Регистрируюсь во фрилансе. Произошла ошибка. На странице, где загружаешь документы. И всё. Хоть бы сообщили что за ошибка.
Opera Version:58.0.3135.132.
При таком рейтинге и не будет. Вам его нужно наработать немного.
Вот это как?
Картинки нельзя при низком рейтинге вставлять? Ну ок.
https://www.mql5.com/en/users/tim2019/seller/register
вот здесь регистрируюсь.
Вы регистрируетесь как продавец. Значит вам нужно внимательно ознакомиться с условиями использования ресурса, прочитать статью, почитать форум. И далее внимательно следовать подсказкам системы при регистрации продавцом и выполнять все требования.
