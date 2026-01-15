Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 841

Новый комментарий
 
Konstantins Korolkovs:

чтобы контролировать свою жадность

Это ответ не на мой вопрос.

Контролируйте свою жадность, никто не возражает. Но ведь вопрос в том что контролировать можно и без открытия позиции.

 
Alekseu Fedotov:

Попробуйте для объекта OBJ_TEXT, установить точку привязки в свойствах


ANCHOR_CENTER

Точка привязки строго по центру объекта


Что значит понимающие люди в коде индюков, а то мало бычу в этом, поэтому Вам очень большое спасибо, по другому тут не знаю как благодарить. Сам по простоте знаний кинулся подправлять вертикальные объемы и в одном числа в подвале но все зеленые, а это для анализа совсем не хорошо сравнивать, вот и пришлось работать с свечами, где понятно- красный вниз зеленый-максимум и получается также и  по соответствию с кодом и так можно :ObjectSet(name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); Всех благ Вам. Буду думать как бы в подвал это все поместить.

 

RoboForex, оказывается, поменял центовые счета с 4 знака на 5 знаков c 13.05.2019 - будьте бдительны, большинство советников может работать неправильно, так-как данный вопрос обычно решается советником при инициализации!

У кого есть какие идеи об обработке данной ситуации в виде кода, что б советник понял изменение и сменил автоматом все настройки выраженные в пунктах?

 
Вопрос, как получить событие наведения мыши на графический объект? 
С выдачей этого имени
Кроме очевидного костыльного решения в виде получения координаты мыши на событии перемещения мыши, с последующей проверкой, есть ли какой либо граф.объект в этих координатах
 
Подскажите пожалуйста, загрузил из файла в массив строковые значения - более 5000 строк и 20 полей. По какому пути нужно идти если нужно из значений двухмерного string array[][20]  или подобной структуры выбрать, удалить или копировать ненужные значения по условию if(), что бы в итоге  получить массив или структуру только со значениями, удовлетворяющих условию if()? Или это можно было сделать в процессе чтения файла в массив?
 
WinProject:
Подскажите пожалуйста, по какому пути нужно идти если нужно из значений двухмерного string array[][10]  или подобной структуры выбрать, удалить или копировать ненужные значения по условию if(), что бы в итоге  получить массив или структуру только со значениями, удовлетворяющих условию if()?
Очистка массива от заданного (ых) элементов
Очистка массива от заданного (ых) элементов
  • 2018.11.12
  • www.mql5.com
Есть массив содержащий набор данных по типу 1,2,3,6,9,5,6,3,25,6,8,7,4 нужно удалить например значения 3 и на выходе получить тот же массив без 3 и...
 
Artyom Trishkin:

Спасибо огромное, в который раз выручаете!)

 
Roman Sharanov:
Вопрос, как получить событие наведения мыши на графический объект? 
С выдачей этого имени
Кроме очевидного костыльного решения в виде получения координаты мыши на событии перемещения мыши, с последующей проверкой, есть ли какой либо граф.объект в этих координатах

Вопрос, как заработать денег не работая?
Кроме очевидного костыльного решения в виде - работать)

 
Taras Slobodyanik:

Вопрос, как заработать денег не работая?
Кроме очевидного костыльного решения в виде - работать)

Не можешь зарабатывать - воруй. 

 
Алексей Тарабанов:

Не можешь зарабатывать - воруй. 

не, тогда я бы спросил: "как украсть не воруя" )

1...834835836837838839840841842843844845846847848...2693
Новый комментарий