Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 841
чтобы контролировать свою жадность
Это ответ не на мой вопрос.
Контролируйте свою жадность, никто не возражает. Но ведь вопрос в том что контролировать можно и без открытия позиции.
Попробуйте для объекта OBJ_TEXT, установить точку привязки в свойствах
ANCHOR_CENTER
Точка привязки строго по центру объекта
Что значит понимающие люди в коде индюков, а то мало бычу в этом, поэтому Вам очень большое спасибо, по другому тут не знаю как благодарить. Сам по простоте знаний кинулся подправлять вертикальные объемы и в одном числа в подвале но все зеленые, а это для анализа совсем не хорошо сравнивать, вот и пришлось работать с свечами, где понятно- красный вниз зеленый-максимум и получается также и по соответствию с кодом и так можно :ObjectSet(name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); Всех благ Вам. Буду думать как бы в подвал это все поместить.
RoboForex, оказывается, поменял центовые счета с 4 знака на 5 знаков c 13.05.2019 - будьте бдительны, большинство советников может работать неправильно, так-как данный вопрос обычно решается советником при инициализации!
У кого есть какие идеи об обработке данной ситуации в виде кода, что б советник понял изменение и сменил автоматом все настройки выраженные в пунктах?
С выдачей этого имени
Кроме очевидного костыльного решения в виде получения координаты мыши на событии перемещения мыши, с последующей проверкой, есть ли какой либо граф.объект в этих координатах
Подскажите пожалуйста, по какому пути нужно идти если нужно из значений двухмерного string array[][10] или подобной структуры выбрать, удалить или копировать ненужные значения по условию if(), что бы в итоге получить массив или структуру только со значениями, удовлетворяющих условию if()?
Спасибо огромное, в который раз выручаете!)
Вопрос, как получить событие наведения мыши на графический объект?
Вопрос, как заработать денег не работая?
Кроме очевидного костыльного решения в виде - работать)
Не можешь зарабатывать - воруй.
не, тогда я бы спросил: "как украсть не воруя" )