Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 838
Как опустошить значения индикаторного максимума и минимума? Например если был выставлен максимум 100 и минимум 0, и потом нужно чтобы индикатор визуализировал всё, то как это организовать? Дело в том что я пишу индикатор с несколькими режимами, в одном из которых использую максимум и минимум, но после переключения режима во входных параметрах максимум остаётся 100, как и минимум 0
MQL5
Вы уже вызвали, и передаёте в функцию Envelopes(........)значение, возвращаемое функцией Deviation(Kanal)
и в самой функции Envelopes(........) последний параметр, объявляете переменную которая и примет это значение
как то так
Благодарю, теперь более понятно.
Слегка переделал код для МТ5 по вашим советам, получилось вот так:
Только теперь не пойму почему при каждом тике везде записывается первое расчётное значение.
Слегка переделал код для МТ5 по вашим советам, получилось вот так:
Сразу же в глаза бросается. Даже без выделения.
Благодарю.
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
WinProject, 2019.05.07 18:38
Подскажите пожалуйста, почему один и тот же код работает в МТ4, но не работает в МТ5? В МТ5 переменная strNum всегда =1, а в МТ4 счетчик ++ работает как надо и strNum = количеству строчных элементов в файле.
Отвечаю сам себе, может пригодиться тому у кого не работает цикл в МТ5 при открытии, чтении файла в массив или структуру. В МТ5, в отличии от MT4, при чтении .csv файла должен дополнительно стоять флаг открытия файла FILE_ANSI.
Т.е. в МТ5 строка должна выглядеть так:
Почему не знаю, может кто знает?
Получаю "OrderSend error 130" по непонятной причине, программа выполняется в тестере стратегий на демо счету, так что никаких ограничений от брокера быть не может насколько я понимаю, Stops Level = 30. Ошибку получаю с регулярной периодичностью при тестировании, при этом стоп фиксированный в процентах от ATR для всех сделок, но одни ордера выставляются успешно, другие нет.
Бывают моменты, когда ордер откланяется несколько раз, а потом проходит...
Как в CodeBase публиковать один и тот же код для разных языковых аудиторий (например как в маркете можно заполнять форму соответствующему языку)?
Я видел уже это в CodeBase, вот пример
Как мне сделать также?
К какому отображению графика отнестись более склонным с правильностью данных индикатора, если например уменьшаешь до самого предела мышкой размер масштаба свечей, то и меняются показания данных индикатора, хотя о изменении размера свечей в коде индикатора ни в одном из всех тысяч не пишется ничего.Например на 4 часе объемы в уменьшенном виде показывают одно значение, а стоит чуть увеличить свечи уже другая расстановка какие показания считаются правильнее.