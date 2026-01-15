Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 833
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исправил... Но одна почему-то осталась
При том я не могу её воспроизвести в тестере. В этую же дату этой ошибки у меня просто нет
Почему не получается подключить библиотеку в mql4 из с++? Вот мой код на с++ Visual Studio 2012. Файл main. с расширением cpp (main.сср)
Далее создал файл с main расширением def (main.def) который имеет список экспортируемых функций, выглядит код так :
LIBRARY "dllmt42" EXPORTS add
Далее в компиляторе произвёл импорт
Компилируется проблем нет, но когда бросаешь советника на график вылазит бяка
unresolved import function call, find '_add' in 'dllmt42.dll'. Total Comander функцию видит как и сам компилятор при перетаскивании файла
Кто может помочь?
Исправил... Но одна почему-то осталась
При том я не могу её воспроизвести в тестере. В этую же дату этой ошибки у меня просто нет
Эта ошибка говорит о том что Вы пытаетесь модифицировать позицию/ордер по той цене по которой ранее уже делали модификацию...
Пробую в МТ5 получить данные Индикатора с помощью функции:
Выдаёт ошибку :
Подскажите как исправить код для МТ5
Эта ошибка говорит о том что Вы пытаетесь модифицировать позицию/ордер по той цене по которой ранее уже делали модификацию...
Как раз таки нет, это я уже многократно проверял, проблема оказалась в рандомности подбора входных параметров самого MQL при тестировании продуктов, которые не всегда совместимы - это я уже тоже исправил. Но теперь у меня пишет что нет ни одного открытого ордера
Хотя у меня на техже парах и таймфреймах они есть
Как раз таки нет, это я уже многократно проверял, проблема оказалась в рандомности подбора входных параметров самого MQL при тестировании продуктов, которые не всегда совместимы - это я уже тоже исправил. Но теперь у меня пишет что нет ни одного открытого ордера
Хотя у меня на техже парах и таймфреймах они есть
Разберитесь почему советник не торгует.
Разберитесь почему советник не торгует.
Он может не торговать если входные параметры рандомно подобраны так что сигналов просто не возникает. Но и ограничивать тоже не стоит
Что подразумевается под "дистанция заморозки торговых операций"? Получаемую через
MQL4
У меня снова появилась ошибка №1 при модификации. В этом советнике уровни SL или TP модифицируются только в четырёх блоках
1 блок
2 блок
3 блок
4 блок
Я уже многократно всё проверил но не могу найти ошибки
У меня снова появилась ошибка №1 при модификации. В этом советнике уровни SL или TP модифицируются только в четырёх блоках
Это не правильно, так же и в других примерах
Если Вы ставите стоп на 1,2356 и на новом тике снова ставите стоп на 1,2356 то получите ошибку 1