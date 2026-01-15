Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 416
Привет всем! Подскажите пожалуйста как задать условие пересечения ценой горизонтальной линии? И как сделать эту функцию с максимальной точностью (что бы реагировала на каждом тике)?
Зарание благодарю))
Какого лося?
Можно без жаргонов? Ну не в школе же на перемене сидим и обсуждаем у кого "адики" круче, "ёу"...
if(OrderMagicNumber()!=MAGIC_3 || OrderSymbol()!=SMB_) continue; // здеся отсеиваются ордера не со своим магиком
if(OrderMagicNumber()==MAGIC_3 && OrderSymbol()==SMB_) // здеся отсеиваются ордера не со своим магиком
Два раза отсеивать кажется излишеством
но пролезают-же не свои, и байстоп ставится один, а селлимитов несколько
Попробуйте запустить отладчик нажатием F5 в МетаЕдитор. Там можно отслеживать значения переменных
Его уже месяц отлаживаю, не могу отладить. Вот у Вас хочу совет толковый спросить, у бывалых знатоков
Приветствую, помогите расшифровать удаление объектов, должны по идее удаляться объекты с названиями типа Incl005_011, но они не удаляются ((
выложенный Вами кусок текста - декомпил. Здесь к нему отрицательное отношение. Наказание = бан. Удалите.
Горизонтальная линия стоит на определённой ЦЕНЕ. Допустим if(Bid>=0.8765){return(0);}
Благодарю!