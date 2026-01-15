Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 416

   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGIC_3 || OrderSymbol()!=SMB_) continue;        //  здеся отсеиваются ордера не со своим магиком
      if(OrderMagicNumber()==MAGIC_3 && OrderSymbol()==SMB_)                     //  здеся отсеиваются ордера не со своим магиком
        {
         if(OrderType()==OP_SELL)
           {
            ticket=OrderTicket();OpenPrice=OrderOpenPrice();SL=OrderStopLoss();TP=OrderTakeProfit();comm_=OrderComment();
        //    if( comm_ != (DoubleToString(MAGIC_3,0)+" Uni OP_SeLL") || comm_ != (DoubleToString(MAGIC_3,0)+" UNI OP_SELLSTOP") ) return(0);
            RefreshRates();
            //+------------------TAKE НА SELL------------------------------------+ берёт несвой магик
            if(TP==0)//|| SL==0)   потому и здесь закомментировано || SL==0   поменял || на &&
              {
               TP    = OpenPrice - TakeProfit*Point;
               SL    = OpenPrice + 2*TakeProfit*Point;
               Color = clrViolet;
               Print(MAGIC_3," TAKE НА SELL ticket: ",ticket,", PR ",OpenPrice," SL: ",SL," TP: ",TP," Bid: ",Bid_);
               MODE_POS_b(ticket,OpenPrice,SL,TP,Color);
              }
            RefreshRates();
            //+------------------ОТКРЫТИЕ BUYSTOP--------------------------------+
            if(SchBuyStop_b(MAGIC_3,SMB_)==0 && SchSell_b(MAGIC_3,SMB_)==2)
              {
            if( SL==0 )return(0);
               OP_CMD_ = OP_BUYSTOP;
               Price   = NormalizeDouble(SL,Digits);
               SL      = 0;
               TP      = 0;
               lts     = SchSellLots_b(MAGIC_3,SMB_)*2;
               lts     = MathRound(lts/LotStep)*LotStep; // округление объема до ближайшего допустимого
               Color   = clrYellow;   //clrGreenYellow
               comm_   = DoubleToString(MAGIC_3,0)+" UNI OP_BUYSTOP";
               Print(MAGIC_3," OP_BUYSTOP:PR  ",Price," SL: ",SL," TP: ",TP," lts: ",lts," Ask: ",Ask_);
               res=bool_OP_b(SMB_,OP_CMD_,lts,Price,SL,TP,comm_,MAGIC_3,Color);
              }
            //+------------------ОТКРЫТИЕ SELLLIMIT------------------------------+
            if(SchSellLimit_b(MAGIC_3,SMB_)==0 && TP>0 && SchSell_b(MAGIC_3,SMB_)==1)
              {
               OP_CMD_ = OP_SELLLIMIT;
               Price   = TP + 2*Point*TakeProfit;
               Price   = NormalizeDouble(Price,Digits);
               TP      = TP + Point*TakeProfit;
               SL      = NormalizeDouble(SL,Digits);
               lts     = MathRound(SchSellLots_b(MAGIC_3,SMB_)/LotStep)*LotStep; // округление объема до ближайшего допустимого
               Color   = clrMediumSpringGreen;
               comm_   = DoubleToString(MAGIC_3,0)+" UNI OP_SELLLIMIT";
               Print(MAGIC_3," OP_SELLLIMIT:PR  ",Price," SL: ",SL," TP: ",TP," lts: ",lts," Ask: ",Ask_);
               res=bool_OP_b(SMB_,OP_CMD_,lts,Price,SL,TP,comm_,MAGIC_3,Color);Sleep(1000);
              }
           }
        }
      //   break;
     }
 
Alexander Boltunov:

Привет всем! Подскажите пожалуйста как задать условие пересечения ценой горизонтальной линии? И как сделать эту функцию с максимальной точностью (что бы реагировала на каждом тике)?

Зарание благодарю))

   в OnDeinit добавил удаление своей линии
Файлы:
-LINE.mq4  6 kb
 
Artyom Trishkin:

Какого лося?

Можно без жаргонов? Ну не в школе же на перемене сидим и обсуждаем у кого "адики" круче, "ёу"...

стоплосс
 
ZZuretc:

if(OrderMagicNumber()!=MAGIC_3 || OrderSymbol()!=SMB_) continue;        //  здеся отсеиваются ордера не со своим магиком
if(OrderMagicNumber()==MAGIC_3 && OrderSymbol()==SMB_)                     //  здеся отсеиваются ордера не со своим магиком

Два раза отсеивать кажется излишеством

 
STARIJ:

Два раза отсеивать кажется излишеством

но пролезают-же не свои, и байстоп ставится один, а селлимитов несколько
 
ZZuretc:
но пролезают-же не свои, и байстоп ставится один, а селлимитов несколько
 Попробуйте запустить отладчик нажатием F5 в МетаЕдитор. Там можно отслеживать значения переменных
 
STARIJ:
 Попробуйте запустить отладчик нажатием F5 в МетаЕдитор. Там можно отслеживать значения переменных

Его уже месяц отлаживаю, не могу отладить. Вот у Вас хочу совет толковый спросить, у бывалых знатоков

 
kaktyzzz:

Приветствую, помогите расшифровать удаление объектов, должны по идее удаляться объекты с названиями типа Incl005_011, но они не удаляются ((

выложенный Вами кусок текста - декомпил. Здесь к нему отрицательное отношение. Наказание = бан. Удалите.
 
STARIJ:
выложенный Вами кусок текста - декомпил. Здесь к нему отрицательное отношение. Наказание = бан. Удалите.
откуда ж я разбираюсь декомпилир. или нет, удалил
 
ZZuretc:
Горизонтальная линия стоит на  определённой ЦЕНЕ. Допустим if(Bid>=0.8765){return(0);}

Благодарю!

