Помогите с ошибкой OrderSend 130 когда нету стопов
130: "Слишком близкие стопы или неправильно рассчитанные или ненормализованные цены в стопах (или в цене открытия отложенного ордера)."
примените функцию NormalizeDouble к цене открытия отложки, авось...
//как вариант
130: "Слишком близкие стопы или неправильно рассчитанные или ненормализованные цены в стопах (или в цене открытия отложенного ордера)."
примените фуекцию NormalizeDouble к цене открытия отложки, авось...
//как вариант
Пробовал! нормализировал все атрибуты , стопов вообще нету стоит 0 , обычно этого достаточно что бы их не открывать без ошибок
Пробовал! нормализировал все атрибуты , стопов вообще нету стоит 0 , обычно этого достаточно что бы их не открывать без ошибок
Пробовал! нормализировал все атрибуты , стопов вообще нету стоит 0 , обычно этого достаточно что бы их не открывать без ошибок
Слишком близко к текущей цене устанавливаете ордер.
int stopLevel = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)+1;
Не помешает проверить перед установкой ордеров/позиций.
Не помешает проверить перед установкой ордеров/позиций.
Позиции открываются сразу с рынка - там эта проверка не нужна)
Позиции открываются сразу с рынка - там эта проверка не нужна)
Если ловит 130 ошибку, то скорее всего стоит провериться.
Если ловит 130 ошибку, то скорее всего стоит провериться.
Там входы ордерами, и нужно делать проверку как вы указали, то есть stopLevelНе понятно, что такое mainOrderPrice()
Позиции открываются сразу с рынка - там эта проверка не нужна)
На скрине BUYSTOP и SELLSTOP
Пробовал! нормализировал все атрибуты , стопов вообще нету стоит 0 , обычно этого достаточно что бы их не открывать без ошибок
Близкие стоп ордера к цене ошибка 130, это не значит что именно к StopLoss относится
На скрине BUYSTOP и SELLSTOP
Близкие стоп ордера к цене ошибка 130, это не значит что именно к StopLoss относится
Ну это и понятно, там отклоняет попытку установки отложенного ордера, потому что он слишком близко к текущей цене
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Помогите с ошибкой OrderSend 130 когда нету стопов
Vitaly Muzichenko, 2018.07.18 21:40
Слишком близко к текущей цене устанавливаете ордер.
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Всем привет! написал советника который торгует без стопов, закрывает все позиции при достижении указанной прибыли , работает отлично но иногда пишет в консоли OrderSend error 130 тем самым не может открыть локирующий ордер и когда цена уходит в эту сторону все сливает , очень странно потому что ошибка бывает только иногда , я использую BUYSTOP и SELLSTOP c нормальным отступом и значения стопов по нулям, хотя сама ошибка подразумевает проблему стопов, читал в инете что бывает такое на ECN из за его специфики но на других счетах так же , вот скрин блока открытия ордеров.