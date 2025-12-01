Отсутствуют результаты при тестировании "каждый тик на основе реальных тиков"
Добрый день. При тестировании на брокере FXPro по модели "каждый тик на основе реальных тиков" отсутствует результат тестирования. В журнале много сообщений "real ticks discarded" и "tick prices mismatch" для большого числа минут. Хотя по другим моделям тестирования нет проблем. Какие есть варианты ? А если просто по модели OHLC на M1 или больше погрешности? Если такие ошибки на тиках при тестировании то в режиме реального времени советник будет работать ?
- Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Нет данных по ценам "Last".
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
- Улучшение сайта MQL5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь