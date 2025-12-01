Отсутствуют результаты при тестировании "каждый тик на основе реальных тиков"

Новый комментарий
 
Добрый день. При тестировании на брокере FXPro по модели "каждый тик на основе реальных тиков" отсутствует результат тестирования.  В журнале много сообщений "real ticks discarded" и "tick prices mismatch" для большого числа минут. Хотя по другим моделям тестирования нет проблем. Какие есть варианты ? А если просто по модели OHLC на M1 или больше погрешности? Если такие ошибки на тиках при тестировании то в режиме реального времени советник будет работать ?
 
Такая же проблема началась, перестал закачивать тиковые данные
Новый комментарий